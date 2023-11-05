Кучеров и его канадский друг уничтожили «Оттаву». У Никиты покер из передач и гол-шедевр

«Тампа» не слишком уверенно выглядит в начале регулярки, и два поражения в последних матчах вынудили Джона Купера искать непопулярные решения, чтобы встряхнуть команду. Так, перед игрой с «Оттавой» Никита Кучеров и Брейден Пойнт оказались разведены по разным звеньям, и на матч с «Сенаторз» россиянин был заявлен в звене с Алексом Барре-Буле и центром Энтони Чирелли.

На самом же деле русско-канадская связка старых друзей буквально разорвала оборону «сенаторов», позволив «Тампе» прервать неприятную серию поражений.

Феерия началась в концовке первого периода, когда «молнии» уступали 0:1. Для начала Кучеров и Пойнт, закружив карусель, помогли отличиться Хедману, вовремя приехавшему на пятачок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В самом начале второго отрезка Пойнт уже выводил «Тампу» вперёд. Кучеров подобрал шайбу в своей зоне, бросил напарника в прорыв, и дальше уже Брейден всё сделал сам, классно включив ноги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 25-й минуте шикарную шайбу в сольном проходе забросил Майки Эйссимонт, и это был единственный гол «Тампы» в матче, в котором не поучаствовали Кучеров и Пойнт. После него, кстати, Йоонас Корписало отправился на скамейку, уступив место в воротах «Оттавы» Антону Форсбергу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Замена голкипера не возымела должного эффекта. Забить «Оттаве» до перерыва не удалось, зато Пойнт успел до конца периода поприветствовать шведского вратаря, который не смог зафиксировать шайбу после броска Кучерова на 39-й минуте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Сенаторз» всё-таки сумели побороться, дважды подбирались к «Тампе» на расстояние в две шайбы, но всякий раз лидеры «Тампы» «осаживали» попытки хозяев новыми голами. На 50-й минуте сработало большинство, и тут о себе напомнил ещё и Стивен Стэмкос. Ну а Пойнт оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом Кучеров добавил к ассистентскому покеру гол, заработав пятое очко в матче. Всё-таки Никита мастер обмануть соперников, сделав что-либо не глядя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Заработавший 5 (1+4) баллов Кучеров стал второй звездой матча, пропустив вперёд только автора хет-трика Пойнта. Такой результат позволил Никите броситься в погоню за лучшими бомбардирами сезона. С 16-ю очками Кучеров теперь лишь на два пункта отстаёт от Панарина, входящего в топ-3, а ещё один такой матч, как сегодня, позволит Никите догнать и перегнать лидера Джека Хьюза из «Нью-Джерси», угодившего в лазарет.