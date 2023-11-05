«Панарин — демон, Капризов — легенда!» «Миннесота» и «Рейнджерс» выдали лучший матч сезона

Безумный сюжет, камбэк с 0:3, травма Капризова и возвращение с ассистом, битва вратарей-ветеранов… Здесь было всё, за что любим хоккей!

«Миннесота» Кирилла Капризова к матчу с «Рейнджерс» подходила с серией из четырёх поражений подряд. Сам россиянин в этих встречах забил лишь гол и получил шквал критики как от фанатов, так и от тренера «Уайлд».

У «Рейнджерс» дела шли значительно лучше. «Синерубашечники» к этому моменту выиграли шесть матчей подряд, а лидер команды Артемий Панарин с самого старта сезона неизменно набирал очки — сразу 10 встреч подряд, за которые набрал 16 (5+11) баллов.

Фаворит, собственно, и забил первым. На четвёртой минуте после наброса от синей линии и подправления в слоте Джимми Веси вогнал шайбу в пустой угол ворот Филипа Густавссона.

Уже через две минуты «Рейнджерс» укрепили преимущество. Алекси Лафреньер вошёл в зону, отдал передачу на Винсента Трочека, а тот — на Панарина. Хлебушек из центра сместился на правый фланг и нанёс потрясающий бросок сквозь аж пятерых игроков — 2:0!

Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 11 матчей. Артемий вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по результативной серии с начала сезона НХЛ. Такая же серия из 11 матчей была у Даррена Тюркотта в кампании-1990/1991. До рекорда Руда Гилберта сезона-1972/1973 осталось всего три встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Прошла минута, «Рейнджерс» убежали в контратаку «три в два». Блейк Уилер резким поперечным переводом вывел на бросок Эрика Густафссона — и защитник неотразимо бросил. 3:0 к седьмой минуте игры!

К слову, после третьей шайбы главный тренер «Миннесоты» решил освежить команду и поменял Густавссона на 38-летнего Марка-Андре Флёри. Шведский вратарь отразил всего один бросок из четырёх. А сами «Уайлд» к тому моменту бросили в створ лишь раз…

Впрочем, дальше практически до конца матча существовала лишь одна команда. «Миннесота».

На 26-й минуте после наброса от синей линии Райан Хартман с пятачка запихал шайбу в ворота. А уже спустя 29 секунд «Уайлд» сократили отставание до минимума! Брок Фэйбер, переместившись из центра на фланг, всем видом показывал, что будет бросать, но отдал потрясающую передачу на одинокого Йоэля Эрикссона Эка — швед вогнал шайбу уже в пустые ворота. Сама эстетика хоккея!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На старте третьего периода «Миннесота» и вовсе сравняла счёт. Юнас Бродин сделал мощный наброс от синей линии на пятачок — Матс Цуккарелло оттуда подправил шайбу точно в ворота. 3:3!

Прошло меньше четырёх минут — и «Уайлд» захватили лидерство!

Кирилл Капризов убежал по левому флангу и отдал классный пас в центр — Марко Росси пробил Джонатана Куика.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Вот так за пять минут периода всё перевернулось с ног на голову!

Правда, четвёртого гола вполне могло и не быть. Перед этим Трочек жёстко встретил Капризова в средней зоне, Кириллу прилетело клюшкой (правда, кажется, собственной же) в голову — россиянину даже пришлось покинуть лёд и уйти в раздевалку. Судьи промолчали. Однако нападающий вернулся и помог своей команде, оформив ассист.

«Ой-ой. Капризова опрокинули в центре площадки. Он медленно встаёт, направляется к скамейке запасных и уходит в раздевалку.

Удаления в игре не было (Трочек применил силовой приём на Капризове). Можно представить, что Кирилл сейчас в раздевалке проверяет протоколы», — написал журналист Джо Смит в своих социальных сетях.

ВИДЕО

Этот матч, однако, не был бы собой, если б не припас ещё пару козырей в рукаве. Через минуту после гола «Миннесоты» Панарин нанёс бросок от синей линии, а Крис Крайдер подправил шайбу на пятачке, «распечатав» Флёри — 4:4.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Потрясающая игра россиян не осталась незамеченной фанатами и экспертами.

«Капризов вернулся и создал гол для Марко Росси», — восхитился Джо Смит.

«Кирилл Капризов — особенный игрок, которому, я думаю, уделяют недостаточно внимания и не дают должного уровня известности», — написал Mikey Fitz.

«Капризов подал сладкое блюдо Марко Росси! Кирилл — легенда, а Росси по максимуму использовал этот шанс. Да, я кричу!» — безумствовал Elan.

«Было очень страшно видеть Капризова на льду… я думал, его нокаутировали», — испугался mags.

«Капризов попал по себе собственной клюшкой. Судьи пропустили нарушение правил, но травма получена из-за его собственной клюшки», — оценивает эпизод John.

«Панарин — такой демон!» — написал о другом ярком россиянине lmao 30/30 club (Lindor’s Version).

«Хлебушек нереален сейчас!» — восторгается Andrew.

Матч по итогу ушёл в овертайм, а после — в серию буллитов.

Началась она очень бодро. Цуккарелло раскачал Джонатана Куика и полностью переиграл 37-летнего американца.

Затем Панарин реализовал свою попытку. Причём Флёри сделал всё, чтобы помешать россиянину. Канадец, казалось, вовремя выставил клюшку и прервал владение Хлебушка, однако Артемий не стушевался и добил шайбу в уже пустой угол ворот.

В следующей попытке Капризов попытался обыграть Куика, но свою попытку всё же не реализовал. Мика Зибанеджад также не сумел переиграть Флёри. А вот Мэтт Болди сделал что-то нереальное — после его броска шайба попала в штангу, отскочила в Куика и от него заползла в ворота.

В свою очередь, третий бросок «Рейнджерс» оказался неудачным. Трочек всё делал правильно, но 38-летний Флёри показал чудеса растяжки и щитком достал шайбу из угла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге в противостоянии опытных вратарей победу одержал Флёри, а в битве элитных россиян — Капризов.