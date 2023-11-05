8 топ-матчей понедельника: «Спартак» — СКА, «Тоттенхэм» — «Челси» и другие

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Время в материале указано по Москве.

⏸ 🎾 00:00: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Свёнтек (Польша, 2) — доигрывание при счёте 1:2, Итоговый чемпионат WTA, 1/2 финала*

💬 Матч с текстовой трансляцией

* Время начала ориентировочное и может быть изменено

Интрига: кто из лидеров рейтинга пробьётся в решающий матч?

Сезон дождей в Мексике существенно вмешался в ход соревнований, отодвинув многие матчи на день, а то и на два-три. Тем не менее турнирная судьба свела в полуфинале Итогового чемпионата WTA в Канкуне первых двух ракеток мира — Арину Соболенко и Игу Свёнтек. Девушки встречались уже восемь раз в рамках WTA-тура, и счёт пока 5-3 в пользу польки. Ига была сильнее в Дохе, Штутгарте, Риме, на US Open — 2022 и в Штутгарте-2023, а Арина — на WTA Finals — 2021, 2022 и в Мадриде-2023. Победительница нового поединка сыграет в финале с Джессикой Пегулой уже в понедельник по мексиканскому времени.

Арина Соболенко Фото: Sarah Stier/Getty Images

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», НБА, регулярный сезон

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 06 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Кливленд Кавальерс» спасти турнирное положение на Востоке в матче с одной из лучших команд Запада?

Дела у «Кливленда» на старте сезона идут тяжело: лишь две победы в шести матчах. Снова интенсифицировались разговоры об увольнении тренера, а также сообщения о возможном обмене Донована Митчелла. «Голден Стэйт», напротив, смотрится одной из лучших команд лиги, эксперимент с Крисом Полом пока оправдывает себя. Сможем ли мы увидеть ренессанс команды из штата Огайо или очередной провал, который ещё на шаг подтолкнёт руководство к тому, чтобы предпринять серьёзные действия по изменению ситуации?

Донован Митчелл и Стефен Карри Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

🏒 10:00: «Амур» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: преодолеет ли «Локомотив» длительный кризис?

После отличного начала регулярного чемпионата в последние несколько недель «Локомотив» столкнулся с серьёзными трудностями. Команда Игоря Никитина потерпела шесть поражений в последних семи матчах, а апофеозом столь неудачной серии стало домашнее поражение от московского «Динамо» (0:3). Времени на отдых у железнодорожников фактически не было. Уже в понедельник они начинают свою поездку на Дальнем Востоке с матча с неуступчивым «Амуром», ведущим отчаянное сражение за попадание в кубковую восьмёрку.

«Локомотив» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 14:00: «Оренбург» — «Ростов», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: последние матчи этих команд = много голов

РПЛ нечасто радует нас верховыми встречами середняков. Но сейчас как раз такой случай. За последние два года «Ростов» и «Оренбург» сыграли пять раз и не забивали на двоих меньше трёх мячей. Обычно даже больше: четыре гола (или даже шесть). Симпатичная команда Давида Деограсии на дистанции всё же свалилась в опасную зону, тогда как дончане оттуда выбрались. Ситуативные взлёты и падения сменились объективным положением дел. Однако даже победа может оставить оренбуржцев в зоне стыков: такова суровая борьба за выживание.

«Оренбург» — «Ростов» Фото: vk.com/fcorenburg

🎾 15:30: Александр Шевченко (Россия) — Матиас Бург (Франция, Q), Метц, первый круг*

* Время начала ориентировочное и может быть изменено

Интрига: как далеко пройдёт по сетке россиянин Александр Шевченко?

На последней неделе сезона в ATP-туре 22-летний россиянин Александр Шевченко выступит на турнире ATP-250 в Метце. Соперником по первому кругу стал малоизвестный 29-летний француз Матиас Бург. Теннисисты ранее друг с другом не играли, при этом 279-я ракетка мира Бург впервые в сезоне сыграет на уровне основных сеток ATP, пробившись в основу через квалификацию. Будущий победитель во втором раунде встретится с кем-то из пары Даниэль Альтмайер — Мате Валькус.

Александр Шевченко Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

🏒 17:00: «Спартак» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли СКА лучшее нападение КХЛ?

Центральный матч игрового дня КХЛ пройдёт в Москве, где «Спартак» примет проблемный СКА. Армейскую команду лихорадит на протяжении всей регулярки, и даже последняя победа в Балашихе была одержана ей лишь в серии буллитов. В субботу второй раз подряд досрочно завершил матч голкипер армейцев Никита Серебряков, который пока никак не может найти свою игру после обмена из «Адмирала». В свою очередь, «Спартак» обладает лучшей по статистике атакой в КХЛ, что лишний раз было подтверждено в матче с «Торпедо». Справится ли оборона СКА с мощным нападением команды Алексея Жамнова?

«Спартак» — СКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Сочи» — «Динамо», РПЛ, 14-й тур

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Интрига: «Динамо» — фаворит встречи с «Сочи»? А вот и нет

Сейчас, если смотреть на турнирную таблицу РПЛ и оценивать кадровые ресурсы команд, вряд ли появится мысль, что «Сочи» куда конкурентоспособнее «Динамо». Если смотреть на общую картину, это действительно не так, но если разобраться в истории противостояний, то получается интересно: в последних трёх встречах между клубами побеждали всегда черноморцы (2:0, 2:1, 5:1). Если заглянуть глубже в историю, москвичам частенько тяжело с этим соперником (только три победы в последних 10 встречах). Стоит ли этот парадоксальный факт учитывать перед предстоящей игрой? Наверное, да, ведь в прошлом сезоне тоже казалось, что «Динамо» ставит перед собой куда более серьёзные цели, чем «Сочи».

«Сочи» — «Динамо» Фото: vk.com/pfcsochi

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси», АПЛ: 11-й тур

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Интрига: сохранит ли команда Постекоглу первую строчку?

После поражения «Арсенала» от «Ньюкасла» (0:1) в АПЛ остался только один не проигрывающий в этом сезоне клуб – это «Тоттенхэм». Команде Ангелоса Постекоглу предстоит дерби с «Челси», который в погоне за изменениями всё никак не остановится – и потому обитает в середине таблицы. Встреча важна ещё и для чемпионской гонки, ведь «Ман Сити» уже влез на первое место: чтобы вернуться туда, «Тоттенхэму» необходимо побеждать.