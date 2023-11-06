Сейчас Иван играет в НХЛ. Точно ли нам нужны именно законы-запреты?

«Другого выбора не было». Почему вратарю Просветову пришлось уехать из России в 16 лет

«Всякий раз, когда «Колорадо» драфтует кого-то из России, всегда звучит один и тот же вопрос. Когда — если вообще когда-нибудь — мы увидим игрока в Северной Америке?» — пишет журналист Colorado Hockey Now Эван Раваль.

Этот же вопрос витает вокруг нападающего «Торпедо» Николая Коваленко уже не первый год. Этот же вопрос в ближайшем будущем будут задавать о молодом защитнике «Авангарда» Михаиле Гуляеве. Особенно если учесть последние разговоры российских деятелей о возможном создании закона, ограничивающего отъезд молодых хоккеистов за границу…

И именно сейчас, на фоне этих дискуссий, в США на наших глазах расцветает ещё один отечественный хоккеист, приехавший в Северную Америку ещё до того, как его задрафтовали в НХЛ.

Нынешний бэкап «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов, выбранный в четвёртом раунде драфта НХЛ 2018 года, находится в Северной Америке с 2016 года. На момент переезда ему было всего 16 лет.

«Для подростка из другой части мира решение пересечь океан было трудным. Но, как оказалось, если он хотел продолжить свою хоккейную карьеру, у него не было особого выбора», — пишет Раваль.

Иван Просветов Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Просветов, родившийся в 1999 году, начал путь в хоккее в ступинском «Капитане» в возрасте пяти лет. После двух лет в системе ЦСКА вратарь вернулся в родную команду, а в сезонах-2013/2014 и 2015/2016 играл за московскую «Русь». В 13-14-летнем возрасте Просветов полтора года не принимал участия в официальных матчах…

«Я играл за команду, у которой не было клуба в МХЛ — Молодёжной хоккейной лиге в России», — сказал Просветов Colorado Hockey Now.

К слову, бóльшую часть прошлого сезона тот же Гуляев провёл в МХЛ, так как «Авангард» пытался подготовить его к КХЛ. Клуб Просветова находился в системе команды Континентальной хоккейной лиги, но если он не был готов выступать в КХЛ, то играть ему больше было негде. Так что он собрал вещи и отправился в Америку.

«По сути, мой агент отправил меня в USHL (главная юниорская лига США. — Прим. «Чемпионата»). После этого я играл за юниорские команды в Северной Америке. Потом выступал в течение года в OHL (юниорская лига Онтарио. — Прим. «Чемпионата») и проиграл там в финале», — продолжает Просветов.

Голкипер фактически провёл год в NAHL (одна из ведущих юношеских лиг США. — Прим. «Чемпионата»), прежде чем отправиться в USHL. В том году он был одним из 12 игроков NAHL российского происхождения — Просветов был самым молодым среди них. Когда он играл в USHL, россиян там было ещё меньше — всего семь, включая вратаря.

Насколько это было сложно?

«Знаешь что? Это было нормально. Я был стартовым вратарём в течение четырёх лет, поэтому мне приходилось много играть. Когда много играешь, чувствуешь себя намного лучше, так что мне было не слишком тяжело», — говорит Просветов.

Примечательно, что номер вратаря также связан с Россией. У Просветова на спине красуется число 50 — не самый обычный номер для хоккеиста. И уж тем более для вратаря.

Голкипер, однако, имеет довольно простое объяснение, почему носит такой неклассический номер.

«Что ж, Московская область, откуда я родом, — это 50-й регион. В России используют цифры [для обозначения регионов]. Так что это мой номер — 50, как и регион», — объясняет Просветов.

24-летний вратарь впервые вышел в старте «Колорадо» 2 ноября в матче с «Сент-Луисом» и отлично показал себя. Когда Просветова вызвали, он отразил всё, что вообще мог, — 28 из 29 бросков.

С тех пор как 9 октября «лавины» забрали его с драфта отказов, голкипер провёл много времени, работая с тренером вратарей «Эвеланш» Юсси Парккилой. Просветов благодарен за проведённое за тренировками время.

«Он один из лучших тренеров НХЛ, это точно. Действительно опытный. Если вы посмотрите, что он сделал с Джорджи (Александр Георгиев, вратарь «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»), с Кемпером, со всеми другими парнями… он выводит их на новый уровень. Мне просто очень повезло, что я приехал сюда и повстречал здесь Юсси», — заключает Просветов.

Кажется, теперь Россия может похвастать ещё одним топовым вратарём в НХЛ

Однако после таких историй появляется резонный вопрос. А точно ли в России нужно вводить ограничения на отъезд хоккеистов? Точно ли нужно насильно удерживать игроков запретами вместо того, чтобы создавать хорошие условия для развития спортсменов и их карьер?

История Просветова – яркий пример хоккеиста, которого в Северную Америку в раннем возрасте заставила поехать не столько мечта об НХЛ, сколько отсутствие будущего для себя и для России.

Понятное дело, есть хоккеисты, которые в любом случае поедут в Национальную хоккейную лигу. Те, кто мечтает сыграть в лучшей лиге в мире, против лучших хоккеистов мира, — они будут стремиться именно туда в любых условиях.

Но всегда всплывают истории Просветова, Никиты Кучерова, а также многих других ребят, которым повезло меньше.

Никита Кучеров в ЦСКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Новые ограничения помогут оставить в России молодых парней. Однако в то же время погубят ещё больше карьер. Почему? А есть ли у этих молодых талантов достаточно возможностей добраться до самого верха в нормальных, комфортных условиях? Могут ли парни из регионов – не только из Москвы и Санкт-Петербурга – качественно пройти путь до главных команд России? Не с точки зрения их способностей – у кого-то они точно будут, а с точки зрения предоставляемых фактических (!) условий.

Наконец, как много по всей стране школ, команд, у которых нет будущего, которым не на что надеяться? Как много молодых хоккеистов, которые могли бы выигрывать элитные трофеи, но должны прозябать в низших российских лигах даже без единого шанса проявить себя на более высоком уровне? Без единого шанса получить необходимую поддержку для своего прогресса. Или парней — в перспективе уровня КХЛ, которые даже не могут добраться до этих низших лиг…

Возможно, ФХР в первую очередь нужно обдумать эти вопросы и создать надлежащие условия для молодых хоккеистов. Иначе они будут оставаться в условных Нижнекамсках не из-за своей любви к городу или команде, не из-за желания играть за условные «Нефтехимики» и вместе с ним выигрывать трофеи, не из-за возможности стать условными Кучеровыми. А просто из-за отсутствия возможности уехать туда, где у них будет больше шансов заиграть или качественнее развиваться.

И это мы даже не берём города и регионы, где и вовсе нет команд уровня КХЛ или даже ВХЛ…

Иными словами, сначала нужно подумать о том, чтобы здесь, в России, каждый желающий мог качественно развиваться.

Интересно, было бы будущее у Просветова, если бы он не покинул клуб без будущего?