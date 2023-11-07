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«Флорида» — «Коламбус» — 5:4 ОТ, видео, голы, вторая драка Дмитрия Воронкова в НХЛ

Воронков вмазал 100-килограммовому шведу! У россиянина две драки в шести матчах НХЛ
Елена Кузнецова
«Флорида» — «Коламбус» — 5:4 ОТ
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Уложил на лёд нападающего «Флориды», вступив в бой вместо партнёра по команде.

У «Коламбуса» в этом году всё складывается далеко не идеально, и даже главную звезду Джонни Годро могут усадить на лавку посредине матча. Но надо помнить, что «мундиры» — самая молодая команда в НХЛ, которая пока находится в стадии становления. Зато у русской бригады «Коламбуса» дела обстоят более чем неплохо.

Иван Проворов идёт лучшим бомбардиром команды, набирая очки практически в каждом матче – такими темпами он может с лихвой перекрыть свой личный рекорд в НХЛ. Кирилл Марченко настроил прицел, который принёс ему 21 гол в дебютном сезоне, и снова забивает на регулярной основе, Егор Чинахов вернулся в основу после краткосрочной командировки в фарм-клуб, а Дмитрий Воронков прёт напролом, завоёвывая сердца болельщиков.

Любопытно, что перед матчем с «Флоридой» главный тренер Паскаль Венсан составил практически русскую спецбригаду большинства, пятым в которой оказался француз Александр Тексье.

«Мы говорим на русском, поэтому можем создавать больше моментов. Нам ещё пятый нужен. Тарасов? Да, хорошая идея», — смеясь заметил после тренировки Егор Чинахов.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ломберг (Лоренц, Махура) – 02:19     2:0 Форслинг (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 03:09     3:0 Барков (Райнхарт, Миккола) – 06:09     3:1 Курали (Гудбрансон, Дэнфорт) – 15:41     3:2 Дженнер (Рослович, Гудбрансон) – 18:51     3:3 Марченко (Проворов, Тексье) – 30:02 (pp)     3:4 Тексье (Силлинджер) – 52:30     4:4 Казинс – 59:03     5:4 Вераге (Лунделль, Ткачук) – 61:26    

Именно эта бригада завершила камбэк с «Флоридой». «Коламбус» проспал начало встречи, уже на седьмой минуте «горел» 0:3, и в какой-то момент «пантеры» перебрасывали соперника 20-1. Но к концу периода гости проснулись и ещё до перерыва сумели сократить отставание до минимума, а в середине матча Марченко реализовал большинство.

Воронков полностью перекрыл обзор Сергею Бобровскому, бросок Проворова от синей линии просочился между щитками российского вратаря, а Марченко первым успел на добивание. Этот гол стал для Кирилла вторым в сезоне, он набирает очки в трёх матчах подряд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Тексье вывел «Коламбус» вперёд в атаке два в одного, воспользовавшись удачным отскоком от защитника Дмитрия Куликова, но в итоге «Флорида» всё-таки смогла взять верх. Сравняла счёт, сняв вратаря в концовке (в том моменте неудачно сыграл Проворов, выбросив шайбу прямо на соперника), а затем Картер Вераге забросил победную в овертайме.

«Разные эмоции от этого матча. Мы вернулись в игру, но одна ошибка — и ты уже в овертайме. Это расстраивает», — отметил после матча Венсан.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё один яркий русский момент состоялся в начале третьего периода. Фантилли провёл жёсткий силовой на Вераге, не понравившийся Кевину Стенлунду. Воронков, который, похоже, становится главным в «Коламбусе» по дракам, предложил шведу свою кандидатуру на бой вместо менее габаритного канадца и смачно вмазал 100-килограммовому Стенлунду, уложив того на лёд!

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Пусть эту драку арбитры не оценили как полновесную и выписали всего по две минуты за грубость, ещё раз отмечаем, как же прекрасно Воронков вписался в состав «Коламбуса», оказавшись крайне полезным игроком для команды. Он и в атаке знает своё дело, и всегда готов сыграть жёстко и сбросить перчатки, если это требуется. У него четыре очка в шести матчах и уже две драки, болельщики от него в полном восторге. «Красавчик», «Обожаю Воронкова, он быстро становится одним из моих любимчиков» — писали они в соцсетях.

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