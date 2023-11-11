Кузнецов прислушался к критике тренера? Положил дубль, роскошно забив между ног Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча с «Флоридой» жёстко указал на ошибку Евгения Кузнецова, которая привела к поражению в овертайме. «Кузя потерял позицию, проиграл забег на скорость. Если собираешься гнаться за соперником, то просто не можешь позволить обыграть себя. Но он позволил», — припечатал Карбери.

Кузнецову, закончившему предыдущий матч с «-3», надо было срочно реабилитироваться. «Вашингтон» уже потерял Никласа Бекстрёма, в прошлом матче после попадания шайбы в голову вылетел Энтони Манта, а у Александра Овечкина шайба пока совсем не хочет заходить в ворота. Кому в этой ситуации поднимать за собой переживающую кризис атаку «столичных», как не Жене?

И Кузнецов ответил на критику тренера как нельзя лучше, сыграв одну из ключевых ролей в победе над «Нью-Джерси». В первом периоде «дьяволов» на льду было не видно, а «Вашингтон» вышел заряженным и усилиями четвёртого звена организовал две шайбы за 15 секунд. Сначала Николя Обе-Кюбель, вызванный из АХЛ после травмы Манты, от души приложился по шайбе из круга вбрасывания после передачи из-за ворот. Карбери оставил эту тройку на льду, и после вбрасывания в центре поля Бек Маленстин не стал мудрить и просто бросил, заехав в зону. Шайба отскочила от клюшки защитника и застала Витека Ванечека врасплох. На этом матч для чешского вратаря был завершён.

Во втором периоде Кузнецов прервал свою трёхматчевую серию без голов, убежав с Томом Уилсоном «два в ноль». Атаку начал Александр Овечкин, выбросивший шайбу со своего пятачка, затем Уилсон включил ноги, опередил двоих соперников и отдал Кузнецову на пустые ворота!

Благодаря этому голу россиянин поднялся в списке лучших бомбардиров в истории «Вашингтона» на чистое седьмое место (557 очков), опередив Дейла Хантера.

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Эта двадцатиминутка омрачилась травмой ещё одного защитника «Вашингтона» — Мартин Фехервари не смог продолжить игру после неудачно заблокированного броска, и «столичным» пришлось доигрывать в пять оборонцев. В третьем периоде «Нью-Джерси» удалось возродить интригу, сократив отставание до минимума. Тимо Майер размочил счёт, сыграв на добивании на пятачке, а затем Тайлер Тоффоли идеально отдал на пустые ворота Доусону Мерсеру.

Надежды «Нью-Джерси» на камбэк за две минуты до сирены похоронил Кузнецов. Шайба была заброшена в пустые ворота, но получилась по-настоящему роскошной. Женя выцарапал шайбу в борьбе, развернулся и прицельно бросил из-за своих ворот между ног Овечкина чётко в сетку. Попадание – в яблочко!

«Мы хорошо начали матч, но потом пропустили пару голов в третьем периоде, соперник смог вернуться в игру. Но главное, что мы выиграли, остальное неважно. Нам было очень важно выиграть, особенно в первом из спаренных матчей. Тренер посмотрит, что было не так, и мы это исправим. Мой первый гол? Видел, что Том опередит соперников, и просто старался открыться под его передачу. Он отдал идеальный пас точно мне на крюк, передо мной были пустые ворота. Пока что у меня три гола, и все – в пустые углы. Хороший вкуc! Мы забили в Нью-Джерси 10 голов в этом году? Здесь хороший лёд. Звучит тупо, но нам важно, чтобы был хороший лёд, на нём легко катить, ноги не устают, и в итоге ты лучше играешь», — сказал после игры Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё одним ярким моментом матча стал силовой Александра Овечкина, который одним махом вырубил и своего же, Уилсона, и чужого – Брендана Смита. Правда, сам же не удержался на ногах, а большую часть удара, кажется, принял на себя именно Уилсон.

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Но главное – «Вашингтон» наконец выиграл, а Кузнецов, будем надеяться, не только исправился за предыдущий матч, но и нащупал, наконец, свою игру. действовали с шайбой. Мне понравилась игра его звена сегодня. Он забил важный гол во втором периоде, а в концовке нанёс удар кинжалом. Надо посмотреть на первый пропущенный гол, потому что после него инициатива перешла к сопернику. Я решил выпустить их звено на вбрасывание в чужой зоне, но соперник убежал в атаку, и мы пропустили. Но, тем не менее, это звено сделало много хорошего», — отметил Карбери.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.