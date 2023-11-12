Овечкина прорвало! Он повторил рекорд Гретцки, оформив первый дубль в сезоне

Непрекращающиеся трудности и травмы одна за другой – это история «Вашингтона» в этом сезоне, как, впрочем, и в предыдущем. Никлас Бекстрём уже взял паузу в карьере, Пачьоретти и Эдмундсон, приобретённые летом, пока вообще не играли, в лазарете находятся Энтони Манта, Тревор Ван Римсдайк и Дарси Кемпер, а теперь туда же угодил Мартин Фехервары.

Но делать нечего, играть всё равно надо, даже если это второй матч за два дня на выезде. В такой ситуации «столичные» пожаловали в гости к «Айлендерс», которые проиграли последние три матча. «Островитяне» здорово начали игру, контролировали шайбу, но пропустили первыми.

На 10-й минуте Александр Овечкин прервал своё затянувшееся на шесть матчей голевое молчание и забросил третий гол в сезоне, ещё на шажок приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки. Есть 825-й гол в карьере, до великого канадца осталось 69 голов, до единоличного рекорда – 70!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отметим и Евгения Кузнецова, который после критики от главного тренера принялся набирать очки один за другим. Он положил дубль «Нью-Джерси», включая победную шайбу, а сегодня ассистировал Овечкину, чисто выиграв вбрасывание.

Этот гол также стал для Овечкина 141-м случаем, когда он открыл счёт в матче, тем самым капитан «столичных» обновил собственный рекорд НХЛ. «Том Уилсон отлично закрыл вратаря. У меня было достаточно времени, чтобы оценить ситуацию, оставалось только забросить», — отметил Ови в перерыве.

Семён Варламов, который 10 дней назад «засушил» «Вашингтон», сегодня пропустил восьмой гол в карьере от Овечкина. «Он уже немало мне забил. И каждый раз, когда забивает, он очень радуется. Что тут сказать? Перед матчем всегда думаешь о том, что играешь против него, и у него будет не меньше 10 бросков за игру, поэтому всегда стараешься подготовиться к его броску и сохранять концентрацию всякий раз, когда он выходит на лёд», — говорил российский голкипер после прошлой игры.

«Айлендерс» ответили на старте второго периода, когда в руки Александру Романову пришёл неожиданный шанс. Хантер Шепард и Ник Дженсен в безобидной ситуации потеряли шайбу за лицевой линией, и когда она пришла на клюшку российскому защитнику, ему оставалось только попасть в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Несмотря на эту досадную оплошность, «Вашингтон» второй период провёл лучше, чем первый, и сумел огорчить Варламова ещё дважды. Ник Дауд забил по-теннисному после умопомрачительного сейва россиянина, а за 40 секунд до перерыва Алексей Протас забросил свою первую шайбу в сезоне, увеличив преимущество «столичных».

Весь третий период «Айлендерс» отчаянно пытались вернуться в игру, довольно рано сняли вратаря, но этим только представили Ови отличную возможность повторить другой рекорд Гретцки, чем он, пусть не с первой попытки, и воспользовался.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол стал для Ови 56-м в пустые ворота – больше нет ни у кого за всю историю НХЛ, столько же – только у Гретцки. До ближайшего преследователя, который до сих пор играет, целая пропасть (на счету Маршана 33 гола в пустые). Овечкина прорвало – первый дубль в сезоне, два важных гола, очередной рекорд. И уже 68 шайб до главной цели!