Нападающий «Питтсбурга» ответил хейтерам безумной шайбой и вновь вписал себя в учебники хоккейной истории.

«Сошёл с ума!» Малкин поверг фанатов в экстаз, забив один из лучших голов сезона НХЛ

Перед началом матча сложилась крайне удивительная ситуация. «Питтсбург» подходил ко встрече с «Баффало» в качестве одной их худших команд конференции. «Клинки», которых в последние годы приходилось видеть на дне турнирной таблицы, опережали «пингвинов» аж на три очка.

Фаворитами «Сэйбрз», однако, едва ли считались — у «Пингвинз» была серия из трёх побед, включая доминацию в матче с «Сан-Хосе» — 10:2.

Встреча началась с обоюдоострых атак. Команды долго не могли распечатать ворота друг друга, хотя к концу стартового периода обе нанесли по 14 бросков в створ. Счёт был открыт в самой концовке первого игрового отрезка. И это стало лучшим моментом всего матча.

«Пингвины» на последней минуте периода проводили затяжную позиционную атаку. Защитника Райана Грейвза вывели на бросок от синей линии — мимо створа. Шайба ушла в правый угол за ворота. К ней двинулся Евгений Малкин, на котором «висел» защитник «Баффало». Казалось бы, что может быть опасного? Но российский волшебник всех удивил.

Подъехав к шайбе, к самому углу бортика, Малкин в касание резким движением бросил её с неудобной руки, даже не глядя, в сторону ворот. Ещё раз: 1. в касание; 2. с неудобной руки; 3. не глядя; 4. находясь за воротами, у самого бортика, вдали от ворот. Шайба попала в шлем голкиперу «Сэйбрз» Укко-Пекке Луукконену и залетела в сетку! Безумный гол!

«Вы шутите?!» — воскликнул комментатор матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Безумие охватило и социальные сети — как журналистов, так и фанатов.

«Малкин играет с чит-кодами», — написал Spittin' Chiclets.

«Малкин забил абсурдный гол, выведя «Питтсбург» вперёд в первом периоде матча с «Баффало» — 1:0!» — отреагировал Джош Гетцофф.

«Просто блестящее прочтение момента Малкиным, который заметил, как вратарь наклонился, и броском наотмашь направил ему шайбу из-за борта. Это игра уровня Марио Лемье от Джино.

Сочетание осознанности, воображения и мастерства, позволяющее сделать то, что Евгений Малкин сделал при первом голе «Пингвинз», редко можно увидеть, но в «Питтсбурге» такое можно увидеть чаще, чем в большинстве других мест за последние 40 лет», — заключил Роб Росси.

Фанаты также были просто вне себя от восторга и восхищения, испытывая огромный спектр эмоций.

«Каждое звено «Баффало» — отстой. Возможно, они не так талантливы, как вы думаете? Но Малкин как будто на сегодняшний матч вышел против команды пивной лиги».

«Малкин просто кайфует в этом матче. Он повсюду».

«Евгений Малкин играет так, будто ему 25, и я за это!»

«Малкин не человек».

«Евгений Малкин сегодня играет так, будто сошёл с грёбаного ума!»

«Давайте будем честны, настоящий соперник не забил бы такой гол. Это своего рода трусливый поступок со стороны Малкина».

«Этот гол был за гранью гангстерской игры со стороны Малкина. Волшебство следующего уровня».

«Представьте, каково быть хейтером Евгения Малкина. Вы несчастные ублюдки».

«Малкин — это магия».

На старте второго периода «Питтсбург» мог увеличить преимущество, но игрок «пингвинов» угодил в штангу. Так что следующего гола пришлось ждать почти до конца игрового отрезка.

На 37-й минуте «Баффало» провёл атаку, которая завершилась опасным броском и хорошим сейвом голкипера «Пингвинз» Тристана Джерри. Однако после этого «Питтсбург» забрал подбор и отправил Дрю О‘Коннора в прорыв. Нападающий вошёл в зону «клинков» и нанёс бросок — Луукконен вновь сыграл не лучшим образом. 2:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Под занавес периода Малкин создал потрясающий шанс для партнёра, который с пятачка не смог переиграть вратаря «Сэйбрз».

Однако россиянин всё же вернул себе ассист уже на 27-й секунде третьего игрового отрезка. Эрика Карлссона вывели на бросок от синей линии — и защитник отлично справился с тем, что умеет лучше всего. 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Точку в матче также поставил Карлссон. На предпоследней минуте Сидни Кросби отправил Джейка Гюнцеля на пустые ворота, но нападающий умудрился попасть в штангу. Гюнцель не стушевался, успел первым на подбор и выдал пас буквально на пустые ворота Карлссону — тот не промахнулся.

В итоге «Питтсбург» продлил свою серию побед, а Малкин восхитил публику, забив едва ли не лучший гол сезона и вновь вписав себя в историю хоккея.