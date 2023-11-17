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Результаты матчей КХЛ 16 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 17 ноября

Судейский скандал в игре «Сибири» и эпичная победа «Локомотива». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 16 ноября
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«Сочи» прервал кошмарную серию поражений, а атака «Спартака» снова искрит.

16 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь игр. Подводим их краткие итоги:

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Аланов (Бутузов, Прохоркин) – 11:08 (5x4)     1:1 Карпов – 24:00 (5x5)     1:2 Джонсон (Пресс) – 28:56 (5x4)     2:2 Морозов – 58:00 (6x5)     2:3 Зернов – 61:34 (4x3)    

«Металлург» приехал в Новосибирск в отличной форме, но «Сибирь» даже в нынешней форме представляет опасность. Хозяева и открыли счёт благодаря голу Егора Аланова в большинстве, но пропустили из-за ошибки в своей зоне. В начале третьего периода «Сибирь» вышла вперёд, но после челленджа гол был отменён из-за блокировки вратаря. Судейство в целом стало самой горячей темой — «Металлург» победил в шестой игре подряд благодаря спорному удалению в концовке, игроки «Сибири» выражали недовольство, а Дэвид Немировски был недоволен тем, что удалённый игрок тронул шайбу, находясь в штрафбоксе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ткачёв (Телегин, Шабанов) – 37:02 (5x4)     2:0 Телегин (Ткачёв) – 40:19 (5x4)    

У «Барыса» произошли большие изменения — дебютировал в команде Энтони Камара, после травмы вернулся Роман Старченко, а через семь сезонов в астанинском клубе снова сыграл Евгений Рымарев. Обновлённая атака «Барыса», впрочем, родила ровно 0 шайб — и это с учётом того, что долгое время астанинский клуб очень успешно играл против «Трактора». Шайбы Владимира Ткачёва и Сергея Телегина принесли победу, Максим Шабанов снова набрал очко, а Зак Фукале бешено радовался «сухарю».

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Яшкин (Галиев, Юдин) – 24:17 (5x4)     2:0 Сафонов (Кагарлицкий, Свечников) – 25:36 (5x5)     3:0 Шипачёв (Петров) – 28:14 (5x5)     3:1 Миронов (Уил, Ожиганов) – 41:00 (5x5)     4:1 Петров (Шипачёв, Яшкин) – 56:30 (5x5)    

«Ак Барс» в последних играх исключительно уныл, и первый период матча с «Динамо» не был исключением: москвичи перебросали соперника 15-2 и ничего не позволили создать. Однако казанские звёзды блеснули в первом же большинстве, где Дмитрий Яшкин забил своей бывшей команде. Гол разбил оборону «Динамо», и за две минуты хозяева забили ещё дважды в схожих эпизодах — авантюрная игра гостей и рикошеты привели сначала к выходу «2 в 1», а потом и к отрыву Вадима Шипачёва «в ноль», где он набрал 900-е очко в КХЛ. «Динамо» не помогли победить и 43 броска в створ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вуд – 01:58 (5x5)     0:2 Вон (Вуд, Броссо) – 08:57 (5x4)     1:2 Алексеев (Иванов, Гернат) – 14:11 (5x5)     2:2 Никулин (Иванов, Алексеев) – 32:44 (5x5)     2:3 Лесли (Вон) – 34:19 (5x4)     3:3 Шалунов (Сергеев, Берёзкин) – 38:25 (5x5)     3:4 Родевальд – 43:09 (4x5)     4:4 Тесанов (Полунин) – 46:22 (5x5)     5:4 Андронов (Сергеев, Шалунов) – 55:37 (5x3)    

Тренеры «Локомотива» решились доверить место в воротах 19-летнему Сергею Мурашову, который доминирует в МХЛ. Однако второй матч юного голкипера в КХЛ сразу же начался с шайбы Кайла Вуда рикошетом, а чуть позже вратарь пропустил не самую очевидную шайбу в меньшинстве. Впрочем, игроки «Локомотива» бились за своего вратаря, нанесли 52 броска, и даже гол в меньшинстве их не сломил: в концовке «Локо» играл в двойном большинстве, Игорь Никитин взял тайм-аут, и Сергей Андронов победно подставил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Б
Лада
Тольятти
1:0 Мичков (Галенюк, Хуснутдинов) – 03:46 (5x5)     1:1 Червоненко (Грошев) – 19:43 (5x5)     1:2 Солянников (Шумаков, Фисенко) – 22:48 (5x4)     1:3 Кугрышев (Росандич) – 23:16 (5x5)     2:3 Хафизов (Мичков, Тянулин) – 36:03 (5x4)     2:4 Кугрышев (Минеев, Сафин) – 37:38 (5x4)     3:4 Хуснутдинов (Мичков) – 43:51 (5x5)     4:4 Бракко (Криштоф, Гараев) – 49:36 (5x5)     5:4 Рассказов – 65:00    

«Сочи» подходил к игре с «Ладой» в чудовищной форме, и уже можно было подумать, что позиции Дмитрия Кокорева в южном клубе находятся под угрозой. Однако «леопардов» сегодня вытащили игроки, которые перешли в «Сочи» по ходу сезона: Матвей Мичков открыл счёт в дебюте, забив свой 11-й гол в сезоне, а потом и его бывший партнёр по звену Марат Хуснутдинов отличился. «Лада» вела 4:2, Михаил Фисенко отметился дракой и интересными жестами в штрафбоксе — однако «Сочи» отыгрался, в серии буллитов реализовал на попытку больше и прервал серию поражений из девяти матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Рендулич (Толчинский) – 14:34 (5x3)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 19:29 (5x5)     1:2 Фальковский (Чивилёв, Толчинский) – 28:04 (5x5)     1:3 Поляков (Алистров) – 34:52 (4x5)     1:4 Алистров (Сергеев, Галимов) – 46:24 (5x5)     2:4 Степанов (Иванцов, Скоренов) – 46:40 (5x5)     2:5 Хайруллин (Поляков, Земчёнок) – 59:16 (en)    

Такое ощущение, что сверхэмоциональная пресс-конференция Романа Ротенберга как-то зарядила СКА — после важных побед над «Трактором» и «Ак Барсом» СКА уверенно сыграл против довольно неудобной «Северстали». Красивейший гол Даниила Аймурзина был редким моментом команды Андрея Козырева: питерский клуб ограничил активность соперника лишь 17 бросками в створ, при этом у СКА пять шайб забросили пять разных хоккеистов. СКА по итогам дня — уже пятый в таблице Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Локтионов, Морозов) – 04:29 (5x4)     2:0 Пашин – 09:02 (5x5)     2:1 Дроздов (Кулёмин, Ливо) – 16:09 (5x4)     3:1 Галимов (Рукавишников) – 22:19 (5x5)     3:2 Хафизуллин (Ливо, Хмелевски) – 38:37 (5x5)     4:2 Морозов (Порядин, Беляев) – 50:13 (5x5)     5:2 Цыплаков (Принс, Чайковски) – 57:15 (en)     6:2 Цыплаков (Филин, Чайковски) – 59:57 (5x5)    

После старта сезона трибуны «Мегаспорта» постепенно заполняются, лидер Запада привлекает внимание — и «Спартак» сегодня забросил шесть шайб. Кроме традиционных голов от первого звена, можно отметить шайбу Александра Пашина, который несколько лет назад перешёл из системы «СЮ» в рамках обмена Ивана Дроздова, а также очередной дубль Максима Цыплакова, сделавшего гигантский шаг вперёд в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Педан (Яремчук) – 07:05 (5x5)     1:1 Меркли (Волков, Калдис) – 14:29 (5x5)     1:2 Галузин (Угольников, Воронков) – 21:03 (5x5)    

Ну а в минском матче все голы уложились в 20 с небольшим минут: команда Дмитрия Квартальнова в последнее время забивает строго по голу за игру, а для победы этого очевидно мало. «Витязь» победил благодаря шайбам Руслана Педана и Владимира Галузина, впервые за долгое время поднялся с последнего места конференции, отправив туда «Куньлунь», а шансы на плей-офф с каждой игрой перестают быть призрачными.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 17 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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