Судейский скандал в игре «Сибири» и эпичная победа «Локомотива». Итоги дня в КХЛ

16 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось восемь игр. Подводим их краткие итоги:

«Металлург» приехал в Новосибирск в отличной форме, но «Сибирь» даже в нынешней форме представляет опасность. Хозяева и открыли счёт благодаря голу Егора Аланова в большинстве, но пропустили из-за ошибки в своей зоне. В начале третьего периода «Сибирь» вышла вперёд, но после челленджа гол был отменён из-за блокировки вратаря. Судейство в целом стало самой горячей темой — «Металлург» победил в шестой игре подряд благодаря спорному удалению в концовке, игроки «Сибири» выражали недовольство, а Дэвид Немировски был недоволен тем, что удалённый игрок тронул шайбу, находясь в штрафбоксе.

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У «Барыса» произошли большие изменения — дебютировал в команде Энтони Камара, после травмы вернулся Роман Старченко, а через семь сезонов в астанинском клубе снова сыграл Евгений Рымарев. Обновлённая атака «Барыса», впрочем, родила ровно 0 шайб — и это с учётом того, что долгое время астанинский клуб очень успешно играл против «Трактора». Шайбы Владимира Ткачёва и Сергея Телегина принесли победу, Максим Шабанов снова набрал очко, а Зак Фукале бешено радовался «сухарю».

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«Ак Барс» в последних играх исключительно уныл, и первый период матча с «Динамо» не был исключением: москвичи перебросали соперника 15-2 и ничего не позволили создать. Однако казанские звёзды блеснули в первом же большинстве, где Дмитрий Яшкин забил своей бывшей команде. Гол разбил оборону «Динамо», и за две минуты хозяева забили ещё дважды в схожих эпизодах — авантюрная игра гостей и рикошеты привели сначала к выходу «2 в 1», а потом и к отрыву Вадима Шипачёва «в ноль», где он набрал 900-е очко в КХЛ. «Динамо» не помогли победить и 43 броска в створ.

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Тренеры «Локомотива» решились доверить место в воротах 19-летнему Сергею Мурашову, который доминирует в МХЛ. Однако второй матч юного голкипера в КХЛ сразу же начался с шайбы Кайла Вуда рикошетом, а чуть позже вратарь пропустил не самую очевидную шайбу в меньшинстве. Впрочем, игроки «Локомотива» бились за своего вратаря, нанесли 52 броска, и даже гол в меньшинстве их не сломил: в концовке «Локо» играл в двойном большинстве, Игорь Никитин взял тайм-аут, и Сергей Андронов победно подставил шайбу в ворота.

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«Сочи» подходил к игре с «Ладой» в чудовищной форме, и уже можно было подумать, что позиции Дмитрия Кокорева в южном клубе находятся под угрозой. Однако «леопардов» сегодня вытащили игроки, которые перешли в «Сочи» по ходу сезона: Матвей Мичков открыл счёт в дебюте, забив свой 11-й гол в сезоне, а потом и его бывший партнёр по звену Марат Хуснутдинов отличился. «Лада» вела 4:2, Михаил Фисенко отметился дракой и интересными жестами в штрафбоксе — однако «Сочи» отыгрался, в серии буллитов реализовал на попытку больше и прервал серию поражений из девяти матчей.

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Такое ощущение, что сверхэмоциональная пресс-конференция Романа Ротенберга как-то зарядила СКА — после важных побед над «Трактором» и «Ак Барсом» СКА уверенно сыграл против довольно неудобной «Северстали». Красивейший гол Даниила Аймурзина был редким моментом команды Андрея Козырева: питерский клуб ограничил активность соперника лишь 17 бросками в створ, при этом у СКА пять шайб забросили пять разных хоккеистов. СКА по итогам дня — уже пятый в таблице Запада.

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После старта сезона трибуны «Мегаспорта» постепенно заполняются, лидер Запада привлекает внимание — и «Спартак» сегодня забросил шесть шайб. Кроме традиционных голов от первого звена, можно отметить шайбу Александра Пашина, который несколько лет назад перешёл из системы «СЮ» в рамках обмена Ивана Дроздова, а также очередной дубль Максима Цыплакова, сделавшего гигантский шаг вперёд в этом сезоне.

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Ну а в минском матче все голы уложились в 20 с небольшим минут: команда Дмитрия Квартальнова в последнее время забивает строго по голу за игру, а для победы этого очевидно мало. «Витязь» победил благодаря шайбам Руслана Педана и Владимира Галузина, впервые за долгое время поднялся с последнего места конференции, отправив туда «Куньлунь», а шансы на плей-офф с каждой игрой перестают быть призрачными.

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