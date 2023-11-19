Тот самый Овечкин! Забил 827-й гол в НХЛ и снёс хитами сразу двух россиян

«Вашингтон» впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд и уже поднялся на второе место в дивизионе.

«Вашингтон» отдыхал несколько дней после внушительной победы над «Вегасом» и за это время успел получить серьёзные усиления из лазарета. На игру с «Коламбусом» в состав вернулись сразу два опытных защитника – Тревор ван Римсдайк, пропустивший последние четыре встречи, и Джоэль Эдмундсон, который дебютировал в этом сезоне, – и нападающий Энтони Манта. Евгений Кузнецов, напротив, матч пропустил. К счастью, никакой травмы, просто приболел, и в центре первого звена его очень удачно заменил Дилан Строум.

«Столичные» после не самого гладкого старта постепенно стали приводить дела в порядок – выиграли три матча подряд, подтянулись в турнирной таблице, почувствовали уверенность. Их сегодняшний соперник «Блю Джекетс» безумно много проигрывает и плетётся на последнем месте в конференции, но показывает неплохой хоккей и всегда бьётся до конца, что вновь продемонстрировал сегодня. Тем не менее «кэпс» дотерпели и довели матч до победы.

Овечкин в первом периоде разогревался силовыми приёмами на соотечественниках – под его хиты угодили сначала Егор Чинахов, а вскоре Кирилл Марченко. И пристреливался – незадолго до перерыва он переиграл Элвиса Мерзликина, классно бросив со входа в зону, но угодил в штангу.

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Счёт открыл «Коламбус» на старте второго периода. Джонни Годро, которого Паскаль Венсан в этом сезоне уже дважды усаживал на скамейку – в матче с «Вашингтоном» в начале ноября и пару дней назад с «Аризоной», – прервал свою семиматчевую серию без голов. Он выскочил на смену Мерзликину на отложенном большинстве и щелчком прошил Чарли Линдгрена.

Радовался голу «Коламбус» недолго, уже через полторы минуты «кэпс» сравняли счёт усилиями третьего звена. Здорово сыграл Алексей Протас, выигравший борьбу у Веренски и отдавший передачу между ног другого защитника на Сонни Милано.

Следом белорусский нападающий забил сам, послав шайбу под перекладину из круга вбрасывания, а дальше слово взял и Овечкин! В формате «четыре на четыре» Строум стянул на себя сразу трёх игроков за воротами «Коламбуса», Адам Фантилли считал ворон у борта, а Саша выскочил со скамейки и оказался один на один с вратарём! Идеальная передача не глядя, и такие ошибки Овечкин не прощает. Провалы в обороне продолжают тащить «Коламбус» на дно, несмотря на все старания команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ови забросил пятую шайбу в сезоне и 827-ю в карьере. До Уэйна Гретцки осталось 67 шайб, но гораздо ближе другое большое достижение. Ови осталось набрать всего три очка до 1500 баллов в регулярных чемпионатах НХЛ – он станет 16-м игроком в истории лиги, которому покорится эта юбилейная отметка.

В третьем периоде «Коламбус» не бросил играть. Сначала Иван Проворов в сутолоке на пятачке протолкнул шайбу в ворота, забросив свою первую шайбу за «мундиров». «Вашингтон» взял запрос на помеху вратарю, но после просмотра судьи не стали менять своё решение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гол Хендрикса Лапьера оказался очень кстати, потому что стал победным. Отметим, что третье звено хозяев сегодня организовало три шайбы. Хорошо, когда забивают не только лидеры команды. Джастин Дэнфорт вновь вернул «Коламбус» в игру, но камбэка не получилось – «столичные» впервые в сезоне выиграли четвёртый матч подряд и поднялись на вторую строчку в Столичном дивизионе.