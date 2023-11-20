Магия Нюландера — приговор для «Торонто». Отпускать его нельзя, но и сохранить не удастся

«Торонто» в целом может занести начало регулярного чемпионата НХЛ себе в актив. Несмотря на четыре поражения в конце октября — начале ноября, «листья» смогли быстро вернуться на победные рельсы. После успешного выезда в Швецию, где они последовательно обыграли «Детройт» и «Миннесоту» и продлили благоприятную серию до тех же четырёх матчей, «Мэйпл Лифс» заскочили в четвёрку лучших команд Востока, хоть плотность таблицы пока и очень большая.

Канадскую команду тащит её дорогущее нападение. Каждый из могучей четвёрки «Торонто» находится в полном порядке набирает в среднем больше очка за игру. Здесь и капитан «листьев» Джон Таварес, как кажется, слегка находящийся в тени своих товарищей; и Митч Марнер, во встрече с «Уайлд» побивший рекорд Берьё Сальминга по скорости достижения показателя в 400 голевых передач в истории клуба — канадец сделал это за 524 матча, в то время как легендарному шведскому защитнику потребовалось для этого 600 встреч; и, конечно же, Остон Мэттьюс, на пару с Кайлом Коннором из «Виннипега» возглавляющий список снайперов НХЛ с 14 заброшенными шайбами.

Но в этом сезоне особняком в одном из самых (если не самом) мощных квартетов лиги стоит Вильям Нюландер. Шведскому форварду удался поистине феноменальный старт — он не уходил с площадки без результативных действий ещё ни в одном из 17 матчей «Торонто» с начала чемпионата! Во встрече с «дикарями» на счету Нюландера два очка — ассист и победный гол (да ещё какой!) в овертайме.

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Вильям стал вторым действующим игроком НХЛ с подобной результативной серией, поравнявшись с Коннором Макдэвидом образца сезона-2021/2022. В отличие от форварда «Эдмонтона», у Нюландера есть возможность улучшить этот показатель и догнать Дэни Хитли, которому принадлежит рекорд XXI века — 22 матча.

Всего же на счету шведа 27 (12+15) очков — он с большим отрывом (шесть очков) является лучшим бомбардиром «Мэйпл Лифс», а в пределах НХЛ уступает только супертрио из «Ванкувера» Хьюз — Миллер — Петтерссон, каждый из которого совершил по 28 результативных действий. Нюландер идёт на лучший сезон в карьере — ранее он всего один раз превысил средний показатель «очко за игру», да и то сделал это в прошлом сезоне, набрав 87 очков в 82 матчах регулярки.

Болельщики «Торонто» сейчас находятся в полном восторге от игры Вильяма, который едва ли не впервые в карьере показывает по-настоящему суперзвёздный хоккей — забивает всего на два гола меньше профильного снайпера Мэттьюса, отдаёт столько же, сколько и профильный ассистент Марнер, да ещё и делает всё это невероятно красиво.

Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс Фото: Claudio Bresciani/AP/ТАСС

Одна загвоздка: этот сезон — последний для Нюландера по контракту с «листьями». Швед получает смехотворные $ 7 млн в год и наверняка будет просить солидную прибавку, если продолжит и в том же духе штамповать очки. Быть генеральным менеджером «Торонто» в последние годы было крайне сложно — Кайл Дубас не даст соврать — однако для Брэда Треливинга предстоящие месяцы обещают стать кошмарными.

Упустить такого игрока, как Нюландер, особенно в его нынешней форме, будет настоящим преступлением — но разве у «листьев» будут ресурсы для его сохранения? Совсем недавно клуб переподписал Мэттьюса, выписав ему самый крупный кэпхит в истории НХЛ, и есть уверенность, что планка шведа поднимется на уровень как минимум в $ 10 млн, а то и выше. На следующий сезон у «Торонто» есть контракты всего с 10 игроками и $ 34 млн в запасе, и Нюландер не единственный, с кем необходимо продлевать соглашение. А ведь он может «съесть» около трети от этой суммы — и на какие деньги тогда переподписывать остальных?

Вот и получается, что на этот раз контрактная история шведа с «Мэйпл Лифс» вряд ли закончится в пользу последних. В 2018 году Нюландер пропустил два месяца регулярки из-за контрактных споров с клубом, но перед самым дедлайном пошёл на небольшие уступки и подписал контракт на чуть более мягких относительно изначальных запросов условиях.

Сейчас ситуация в корне другая: как минимум Вильям в случае выхода на рынок будет находиться в статусе неограниченно свободного агента, да и репутация у него уже другая — теперь это не молодой и подающий надежды (хоть и успевший заявить о себе) игрок, а сформировавшийся мастер, который год от года прогрессировал в месте, где многие форварды меркнут в тени главных звёзд команды, в том числе и самого Нюландера. Вильям же, кажется, порой — в этом сезоне точно — и сам затмевает Тавареса, Марнера и Мэтьюса, что в совокупности с упомянутыми факторами делает его позицию в будущих переговорах невероятно сильной.

«Торонто» же оказывается в ситуации, где любой исход будет для команды неудачным. Потерять Нюландера — значит отпустить не только одного из лучших игроков лиги прямо сейчас, но и любимца болельщиков, которые уже давным-давно забыли о контрактных пересудах пятилетней давности. Страстная публика в столице Онтарио такого может просто не простить. Однако нужно понимать, что решение сохранить Нюландера (который на этот раз уже не пойдёт на уступки и будет настаивать на своих условиях) будет означать провал в построении глубины состава — а это уже неблагоприятно скажется на и без того невысоких кубковых шансах «листьев».

«Мэйпл Лифс» потихоньку приближаются к моменту, которого с насмешкой ожидали болельщики других клубов НХЛ и очень боялись фанаты самого «Торонто» — «листья» всё-таки стали заложниками огромных контрактов своих главных звёзд, и одна из них вот-вот должна исчезнуть с небосклона команды. Приговор, который был подписан много лет назад, совсем скоро будет приведён в исполнение. Для поклонников канадского клуба в несколько раз обиднее будет терять Нюландера на пике его формы, который может стать ещё выше — ведь шведу всего 27 лет. Но это выглядит неизбежным — возможно, хоть в последний год пребывания Вильяма в «Торонто» команда благодаря его магии сможет добиться большего, чем проход во второй раунд плей-офф.