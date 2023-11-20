Игрока СКА выгнали с матча за грязный приём! Но ЦСКА в дерби выглядел беспомощно

Москвичи проснулись в концовке и смогли размочить счёт, но было уже слишком поздно.

Ко второму армейскому дерби сезона СКА и ЦСКА подошли с победными сериями, но всё же на разных траекториях. Команда Романа Ротенберга наконец начала разыгрываться и чувствует себя всё увереннее, а москвичи маскируют кризис победами над клубами из нижней части таблицы. Тем не менее турнирное положение у команд абсолютно равное, они непосредственные соседи в таблице, набравшие одинаковое количество очков, и даже количество заброшенных и пропущенных шайб практически идентично.

Даже теперь, когда оба клуба не выглядят могущественными исполинами, армейское дерби всё равно остаётся одной из главных вывесок КХЛ, и мы вправе ждать от него накала, интриги и борьбы до последних минут.

Примерно как в московском матче в начале октября, где СКА дважды отыгрывался и добился победы при равной игре. Роман Ротенберг перед игрой даже назвал это противостояние лучшим хоккеем в России: «Это лучший хоккей в России, лучшие команды. Обе команды обладают мастерством, играют в яркий, самый современный хоккей. Это вывеска нашего чемпионата. Подобное «эль класико» мы видим и в других видах спорта – «Барселона» — «Реал», другие подобные игры. Обе команды будут стремиться показать свою лучшую игру в сезоне сегодня».

Начали команды осторожно, без спешки, но, пожалуй, в первые минуты гости были активнее и чаще искали подходы к воротам Никиты Серебрякова. Классный момент создали Григоренко и Каменев, который добивал шайбу с воздуха, когда все остальные потеряли её из виду, потом Плотников опасно бросал, но не попал в створ.

СКА постепенно наращивал обороты и в итоге забрал себе инициативу. Мог открывать счёт Хайруллин, который уложил на лёд Федотова, сначала бросал с разворота с пятачка, потом первым успел на добивание. Первое звено хозяев провело мощную смену, второе подхватило атакующий порыв, и Василий Глотов открыл счёт в матче!

Сначала он прорвался мимо Дица по флангу, выкатился на ворота и бросил с острого угла – Федотов без проблем отразил бросок, и шайба перешла к ЦСКА. Но на выходе из зоны Алистров вступил в борьбу, выцарапал шайбу и выдал пас на Глотова, который находился уже в куда более выгодной позиции для броска и не промахнулся.

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Пока ЦСКА переваривал пропущенную шайбу, Глотов вполне мог делать и дубль, а концовка периода тоже осталась за петербуржцами, но на второй период гости снова добавили в активности, даже успели поиграть в большинстве, но после его окончания Андрей Чивилёв, который и схватил две минуты, полностью реабилитировался за свою оплошность голом. Снова Федотов сыграл не самым удачным образом, хотя и партнёры ему «удружили», допустив потерю на выходе из зоны. Отметим и Алистрова, который срежиссировал оба гола СКА – именно он перехватил шайбу и выдал её на Чивилёва.

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Совсем нерадостная картина вырисовывалась для ЦСКА, так ещё и Валентин Зыков вскоре расплющил по борту Полтапова – одного из лучших игроков команды сегодня. Прохор долго не мог подняться на ноги, а со льда его уводили под руки. Забегая вперёд, отметим, что нападающий вскоре вернулся в игру, избежав серьёзной травмы. Настоящий живчик, потому что удар выглядел страшным.

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Этот эпизод предоставил ЦСКА великолепный шанс – Зыкову за грязный приём выписали заслуженное удаление до конца игры, но пятью минутами большинства гости не воспользовались. СКА не только спокойно отоборонялся, но и успевал убегать в контратаки.

С преимуществом в две шайбы СКА игралось комфортно. ЦСКА, конечно, пытался сподвигнуть себя на камбэк, но ничем не смог удивить соперника. Надо признать, на гол ЦСКА всё-таки наиграл, особенно в последние шесть-семь минут, и в итоге действительно забил, но слишком поздно – за полторы минуты до сирены. Действующий чемпион в целом выглядел беспомощно – слишком много брака и ошибок, оба гола «привезли» себе сами. Если уж на такой раздражитель, как СКА, не достать из себя силы, то о выходе из кризиса пока говорить рано. СКА забирает второе армейское дерби сезона. Лучший это был хоккей в России или нет – можно спорить, но результатом Ротенберг точно должен быть доволен.