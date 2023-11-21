Такого лидера в СКА не ждал никто. Команду с дорогими звёздами тащит новичок из Беларуси

Вчера СКА во второй раз в сезоне победил в армейском дерби. На этот раз в Санкт-Петербурге — ЦСКА приехал в Северную столицу после трёх побед подряд, но в важном матче в очередной раз в этой регулярке потерпел неудачу.

В составе победителей можно отметить и Никиту Серебрякова, который был близок к первому «сухому» матчу в составе невских армейцев после громкого перехода из «Адмирала», но не дотерпел всего полторы минуты; и авторов голов Василия Глотова и Андрея Чивилёва, которые хладнокровно реализовали свои шансы; и спецбригады меньшинства петербуржцев, нейтрализовавшие большинство москвичей в критические моменты встречи.

Но главным героем этой игры, пожалуй, стоит назвать нападающего Владимира Алистрова. Белорусский форвард, по сути, соорудил оба гола СКА в дерби, став единственным ассистентом в обоих случаях. При первом взятии ворот Алистров выцарапал шайбу у Светлакова и быстро переадресовал её Глотову, а во втором периоде перехватил неудачную передачу Классона и нашёл оставленного в одиночестве Чивилёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Владимир переехал в Петербург лишь в это межсезонье, став одним из многочисленных новичков СКА во время уже традиционной весенне-летней перестройки команды. Вместе с ещё одним белорусским игроком Сергеем Сапего он перебрался в стан армейцев из минского «Динамо», в то время как в обратном направлении последовали Александр Волков и денежная компенсация. Генеральный директор «зубров» Артём Каркоцкий тогда назвал этот обмен «одним из самых громких в истории клуба».

Если разбирать последствия сделки для её фигурантов, то получается следующая картина: денежная компенсация, уверен, пришлась в Минске ко двору — такие новички всегда легко адаптируются в новом коллективе, хоть и могут довольно быстро его покинуть. Волков стал одним из лидеров «Динамо» — возможно, с точки зрения очков его вклад и не самый большой, зато Александр является самым полезным игроком команды.

Александр Волков в составе минского «Динамо» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Сапего в Петербурге, напротив, пока никак не может прижиться. Да, он получает много игрового времени, но этому скорее благоволит кадровая ситуация — с возвращением в строй Андрея Педана айс-тайм Сергея, который не раз ошибался на льду, в том числе и результативно, наверняка сократится до минимума. На сегодняшний день его переход в СКА, который тот же Каркоцкий характеризовал как подъём в ведущий клуб КХЛ, совсем не оправдывает себя.

А вот Алистров, вопреки ожиданиям, довольно быстро нашёл себя в составе финалистов Западной конференции и стал одной из важнейших частей нынешних армейцев. Перформанс с ЦСКА не единственный, за который Владимир заслуживает хвалебных речей в свой адрес. Яркую игру в сине-красном свитере он продемонстрировал уже во втором матче сезона — тогда петербуржцы приехали в Тольятти к «Ладе», которая только начинала свой путь к вершине лиги. СКА одержал победу со счётом 3:0, а Алистров принял непосредственное участие во всех голах своей команды, оформив 1+2. Первый гол нападающего в составе нового клуба получился запоминающимся — он буквально продавил защитника, будто ресивер или раннинбек в американском футболе, и хлёстко бросил с кистей мимо вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Практически в таком же стиле он забросил и свою следующую шайбу — в ворота «Северстали». А всего же на его счету уже девять голов — больше него в СКА забивает только Алекс Гальченюк, 10 раз зажигавший красный свет за воротами соперников. Владимир ещё и хороший ассистент — голевые передачи в дерби стали для него 16-й и 17-й в сезоне, благодаря чему он сравнялся с Александром Никишиным по этому показателю. А в списке лучших бомбардиров армейцев благодаря четырёхматчевой серии с очками он и вовсе оторвался от защитника, выйдя на единоличное первое место.

Сейчас на счету Алистрова 26 очков — столько же за весь сезон набрал Борна Рендулич, но 15 из них он записал в свой актив ещё в составе «Сочи», что делает белоруса лучшим среди хоккеистов, игравших в СКА с начала регулярки. По полезности среди одноклубников ему тоже нет равных, а таким же «+16» во всей лиге, кроме него, может похвастаться только Рид Буше.

Предсказать такое до начала сезона было абсолютно невозможно — казалось, что в составе с Толчинским, Грицюком, Лайпсиком, Хайруллиным, Гальченюком и на тот момент ещё присутствовавшим Мичковым для Владимира будет удачей просто закрепиться в составе, не говоря уже о том, чтобы исполнять роль первой скрипки. Но получилось так, что в команде с многомиллионными звёздами в атаке именно он стал главным открытием и двигателем, когда практически никто этого не ждал. Хотя стоит признать, что 22-летний форвард получает ненамного меньше тех же Грицюка и Гальченюка — по крайней мере, если судить по открытым источникам.

Алистров отлично смотрится на обоих концах площадки — он не боится идти в обыгрыш или напролом, обладает отличными для своих габаритов (189 см) техникой и скоростью, а о его снайперских и диспетчерских навыках отлично говорит статистика. Впрочем, черновой работы он тоже не избегает — активно использует форчек (ещё раз вспоминаем первый гол во вчерашнем дерби) и усердно отрабатывает в обороне. Благодаря своей универсальности он входит в топ-2 форвардов СКА по среднему игровому времени, уступая считаные секунды Марату Хайруллину. Владимир регулярно появляется в составе обеих спецбригад, что говорит о высоком доверии к нему со стороны тренерского штаба — а это в Петербурге, как известно, нынче большая редкость.

Недаром Дмитрий Квартальнов говорил, что хотел бы сохранить Алистрова (и Сапего) в «Динамо» — форвард сделал большой шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном, и для белорусских болельщиков было бы вдвойне приятно, если бы их талант играл на родной арене. Однако теперь Владимир зажигает в СКА — он уже почти повторил личный рекорд по очкам в одной регулярке. В прошлом чемпионате он совершил 29 результативных действий за 67 матчей, а сейчас — 26 за 31! Прогресс налицо, и кажется, что количество очков к концу сезона увеличится как минимум вдвое — если Алистров сохранит такую же стабильность, это будет лишь вопросом времени.

Говорить о том, что Владимир является лучшим игроком армейцев, наверное, всё-таки не возьмусь — поспорить с этим может Александр Никишин, который второй сезон подряд ведёт за собой оборону петербургской команды. Но в том, что Алистров прямо сейчас является лучшим форвардом СКА, нет абсолютно никаких сомнений — как ни странно, пока именно его переход является главной удачей клуба в межсезонье.