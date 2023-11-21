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Вратарь «Динамо» сделал сейв года, «Локомотив» остановил «Спартак». Итоги дня в КХЛ

21 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Подводим их краткие итоги.

«Амур» нанёс поражение «Адмиралу» (2:1).

В составе победителей шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев. У гостей единственный гол на счету Дениса Голубева.

Таким образом, команда Андрея Мартемьянова взяла реванш у владивостокцев за поражение в первом дальневосточном дерби нынешнего регулярного сезона (0:2), которое прошло 19 ноября там же, в Хабаровске.

«Амур» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» остаётся с 22 очками и идёт на последнем, 12-м месте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Выигрышная серия омичей достигла 10 игр.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На девятой минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в игре после ошибки защитника челябинской команды. На 12-й минуте периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. В овертайме победу гостям принёс бросок Рида Буше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте второго периода Артём Лукоянов с передачи Никиты Дыняка открыл счёт в матче. Через минуту Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Павел Кудрявцев вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Эрик О'Делл с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Павла Кудрявцева оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота гостей.

Отметим невероятный сейв вратаря динамовцев Ильи Коновалова, претендующий на спасение года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За секунду до окончания первого периода Илья Хохлов с передач Булата Шафигуллина и Владимира Брюквина открыл счёт в игре.

На 32-й секунде второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Лукаша Клока и Ильи Пастухова удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Илья Хохлов с передачи Булата Шафигуллина сделал счёт 3:2. На пятой минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Николя Мелоша размочил счёт в игре.

На пятой минуте третьего периода Никита Зоркин с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша сократил отставание уфимцев до минимума.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» примет в Уфе «Авангард». Обе игры состоятся 23 ноября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передач Даниила Бута и Никиты Черепанова открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Максим Цыплаков восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Даниил Бут с передачи Сергея Андронова вновь вывел хозяев вперёд. В оставшихся двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с тольяттинской «Ладой». «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Обе встречи состоятся 23 ноября.

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Встречи 22 ноября

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