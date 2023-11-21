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Результаты матчей КХЛ 21 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 22 ноября

Вратарь «Динамо» сделал сейв года, «Локомотив» остановил «Спартак». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Вратарь «Динамо» сделал сейв года
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А победная серия «Авангарда» достигла 10 матчей.

21 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Подводим их краткие итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Грецкий (Щемеров, Гиздатуллин) – 12:13 (5x5)     1:1 Голубев (Лисовец) – 30:49 (5x5)     2:1 Балдаев (Гиздатуллин) – 41:13 (5x5)    

«Амур» нанёс поражение «Адмиралу» (2:1).

В составе победителей шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев. У гостей единственный гол на счету Дениса Голубева.

Таким образом, команда Андрея Мартемьянова взяла реванш у владивостокцев за поражение в первом дальневосточном дерби нынешнего регулярного сезона (0:2), которое прошло 19 ноября там же, в Хабаровске.

«Амур» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» остаётся с 22 очками и идёт на последнем, 12-м месте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Ткачёв (Буше) – 28:49 (5x5)     1:1 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 31:11 (5x5)     1:2 Буше (Шарипзянов) – 61:26 (3x3)    

Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Выигрышная серия омичей достигла 10 игр.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На девятой минуте второго периода Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше открыл счёт в игре после ошибки защитника челябинской команды. На 12-й минуте периода Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. В овертайме победу гостям принёс бросок Рида Буше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Лукоянов (Дыняк) – 23:28 (5x5)     1:1 Уил (Гусев, Кудашов) – 24:49 (5x5)     2:1 Кудрявцев – 25:27 (5x5)     3:1 О'Делл (Пакетт, Уил) – 30:59 (5x4)     4:1 О'Делл (Рашевский, Кудрявцев) – 35:31 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На четвёртой минуте второго периода Артём Лукоянов с передачи Никиты Дыняка открыл счёт в матче. Через минуту Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Павел Кудрявцев вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Эрик О'Делл с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 16-й минуте второй двадцатиминутки Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Павла Кудрявцева оформил дубль, забросив четвёртую шайбу в ворота гостей.

Отметим невероятный сейв вратаря динамовцев Ильи Коновалова, претендующий на спасение года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Хохлов (Шафигуллин, Брюквин) – 19:59 (5x4)     2:0 Шафигуллин (Клок, Пастухов) – 20:32 (5x5)     3:0 Хохлов (Шафигуллин) – 22:21 (5x4)     3:1 Хмелевски (Алалыкин, Мелош) – 24:46 (5x4)     3:2 Зоркин (Кузьмин, Мелош) – 44:23 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За секунду до окончания первого периода Илья Хохлов с передач Булата Шафигуллина и Владимира Брюквина открыл счёт в игре.

На 32-й секунде второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Лукаша Клока и Ильи Пастухова удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Илья Хохлов с передачи Булата Шафигуллина сделал счёт 3:2. На пятой минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Николя Мелоша размочил счёт в игре.

На пятой минуте третьего периода Никита Зоркин с передач Глеба Кузьмина и Николя Мелоша сократил отставание уфимцев до минимума.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Барысом». «Салават Юлаев» примет в Уфе «Авангард». Обе игры состоятся 23 ноября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Чехович (Бут, Черепанов) – 07:49 (5x5)     1:1 Цыплаков – 12:57 (5x5)     2:1 Бут (Андронов) – 19:03 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передач Даниила Бута и Никиты Черепанова открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Максим Цыплаков восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Даниил Бут с передачи Сергея Андронова вновь вывел хозяев вперёд. В оставшихся двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с тольяттинской «Ладой». «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Обе встречи состоятся 23 ноября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встречи 22 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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