«Проблемы ЦСКА в психологии. Два Кубка Гагарина подряд расслабляют». Откровенный Окулов

После двух чемпионских титулов нынешний сезон для ЦСКА складывается неудачно — к середине сезона красно-синие находятся вне первой четвёрки Западной конференции, отставая от лидирующего «Спартака» на 11 очков. Подопечные Сергея Фёдорова ещё не одерживали больше трёх побед подряд, часто проигрывая в больших матчах.

Одним из таких больших матчей стало второе армейское дерби в сезоне, состоявшееся в Санкт-Петербурге 20 ноября. ЦСКА проиграл со счётом 1:2 и отпустил петербургских одноклубников вперёд в турнирной таблице. В этой игре не принял участия нападающий красно-синих Константин Окулов, делящий с Михаилом Григоренко звание лучшего бомбардира команды. В эксклюзивном интервью «Чемпионату», состоявшемся за день до дерби, Константин откровенно рассказал о причинах неудач ЦСКА в этом сезоне, поделился реакцией на критику со стороны Леонида Вайсфельда и объяснил, почему не уехал в НХЛ.

«Проблемы на старте не были случайностью. Мы сами виноваты»

— Как оцените начало сезона для ЦСКА?

— Если говорить о личных результатах, то на 6-7 из 10. Пока не всё получается, мало голов, могу забивать больше. Где-то многовато пропускаем, хотя в последнее время потихоньку это исправляем, начинаем набирать очки. Если говорить о команде, то, к сожалению, дела похуже. Мы не очень хорошо идём в турнирной таблице. Надеюсь, это выправится. Сейчас начинается хорошая часть сезона — все вкатились, набрали форму, почувствовали, как играть. Будем набирать обороты и подниматься выше.

— Перед началом сезона вы говорили, что пяти матчей предсезонки хватит, чтобы набрать форму.

— Считаю, что вопрос физики тут вообще можно откинуть. Где-то мы плохо начинали психологически, где-то неправильно играли с точки зрения тактики, допускали простые ошибки. Когда нужно было сравнивать счёт, у нас хватало сил, ни у кого не вставали ноги. Просто то, что мы делали в концовках, нужно было делать с первого периода. В плане физики не вижу проблем. Дело было в психологии, это основная проблема.

— В какой момент эти проблемы перестали казаться локальными и пришло осознание, что всё гораздо серьёзнее?

— Да у нас изначально не было таких мыслей, мол, проиграем одну-две игры, а потом выиграем все оставшиеся матчи. Многие ребята в ЦСКА лично прошли через это. К сожалению, в этом спорте нельзя проиграть две игры, а потом без каких-либо усилий выиграть 10. Сразу поняли, что где-то что-то не так. К сожалению, по щелчку пальца ничего не поменять. Как говорится, всё надо начинать заново. Пока не очень хорошо всё, но есть положительная динамика. Слава богу, команда наконец-то одержала три победы подряд, это позитивный момент. Нужно двигаться от шага к шагу. А так мы все прекрасно понимаем, что проблемы на старте не были случайностью. Всё по делу, мы сами в этом виноваты.

— Причины только в психологии?

— Думаю, об этом можно долго разговаривать. У нас плохо работали большинство, меньшинство. Очень много матчей мы проиграли, когда пропускали по два-три гола в первых периодах. Это очень плохо, тем более для такой команды, как ЦСКА. не можешь забить — так не пропускай голы хотя бы. Говорю про психологию, потому что от неё идут все дальнейшие ответвления. Надо постоянно быть при команде, чтобы понимать, в чём её проблема. Это очень тяжёлый и долгий разговор.

— По большей части ЦСКА добывает победы в матчах с командами заведомо ниже уровнем, а вот встречи с конкурентами в основном заканчиваются поражениями. Это серьёзная проблема?

— Вы правы, мы очень часто проигрываем в больших матчах с важными соперниками — «Ак Барсу», «Магнитке». Это игры, в которых надо выходить и выигрывать. Возможно, не очень красиво или нерезультативно, но выигрывать. Это придаёт позитивный импульс команде и каждому игроку.

— Как это переносит команда?

— Тяжело, конечно. Со временем это начинает витать в воздухе, давит на команду. Как бы ты ни улыбался, радовался каждому дню, всё равно понимаешь, что, выходя на лёд, не всё получается. Когда выигрываешь, это другой настрой и другие эмоции. В таком состоянии гораздо интереснее получать эмоции от игры.

«ЦСКА не так важно занять первое место в регулярке»

— Ходили слухи, что команде дали срок 10 дней на исправление в конце сентября…

— Скажу так — был разговор тренера с командой, но никакого срока поставлено не было. До нас реакция руководства никак не доходила. Никаких негативных реакций или сроков нам не озвучивали.

— Борис Петрович Михайлов очень часто критикует ЦСКА в прессе. Обращаете на это внимание?

— Конечно, мы все живём в XXI веке. Читаем «Чемпионат», AllHockey, это везде можно прочитать. В каждом комментарии, хоть позитивном, хоть негативном, есть свои плюсы и минусы. Когда это говорит человек с таким пониманием хоккея, нужно прислушаться, намотать на ус и почерпнуть позитивные моменты из этого. Без поражений не бывает побед.

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— Даже после победного матча с «Нефтехимиком» Сергей Фёдоров немного покритиковал команду. «Каждый игрок понял, что надо готовиться» — это о чём? Неужели кто-то в ЦСКА этого не понимал?

— Это, опять же, вытекает из проблем с психологией, о которых я говорил. Тренеру нужно донести мысль, которая будет предельно ясна всем. Если говорить о нашей подготовке — не видел, чтобы кто-то не соблюдал режим, баловался на раскатке в игровой день. Возвращаемся к базовым вещам — нужно быть готовым головой и телом к каждой тренировке, игре. Думаю, речь об этом. Неважно, против какой команды выходишь — «Нефтехимика» или кого-либо ещё — нужно начинать с таких базовых вещей. Когда делаешь это, можешь дальше проявлять своё мастерство. Когда он это говорил, мы этого не делали. Каждому надо посмотреть на себя и начать всё правильно делать самому. Затем помочь партнёру. Тогда всё будет работать.

— ЦСКА в этом сезоне играет всплесками. Тоже психология?

— Да, всё сводится к одному. Как бы это ни звучало, но, когда выигрываешь два года подряд, это всё равно расслабляет. Это психология. В этом тоже есть плюс — нужно заново учиться делать те же простые вещи, которые до этого приносили результат. Игру и самого себя не обманешь, к сожалению или к счастью. Чтобы выиграть, нужно делать то, что приносит пользу команде. А просто выйти поиграть можно и летом с друзьями. Большой спорт этого не даёт.

— После двух чемпионств нет ощущения, что другие команды стали выходить на матчи с ЦСКА более заряженными?

— Со стороны, наверное, так и кажется. Будто для каждого соперника игра против нас это что-то особенное. Нужно спрашивать у других команд. Когда я играл ещё в «Сибири» и к нам приезжали ЦСКА, СКА, «Ак Барс», к таким матчам все серьёзно готовились, даже болельщики. Это были важные дни. Допускаю, что к матчам с нами каждая команда готовится серьёзнее, чем обычно.

Константин Окулов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— ЦСКА теперь вообще интересует максимальный результат в регулярке? Или вы как чемпионская «Тампа», которая выходила на пик уже в плей-офф?

— (Смеётся.) Глобально ЦСКА не так важно занять первое место в регулярке. Но как спортсмену, который получает удовольствие от игры, мне хочется выигрывать в каждом матче. Победы поднимают в таблице. Надо мыслить так каждый день — сначала выигрывать у самого себя, а затем у противника.

«В первом месяце я расслабился. Думал, всё пойдёт по накатанной»

— ЦСКА же теперь подходит под определение династии — три кубка за четыре последних завершённых сезона. Успели об этом подумать?

— Таких разговоров в команде нет. Даже на награждении после чемпионства все в команде мыслят уже о следующем сезоне. Все хотят продлить эти ощущения. К сожалению, мы не молодеем. Обсуждали в раздевалке, что у нас собран отличный коллектив, все находятся в хорошем возрасте. Времени у нас осталось не так много, нужно не терять его и выигрывать, пока это возможно и реально.

— При этом состав команды практически не меняется. Не кажется ли это минусом?

— Потому что не хватает свежей крови? Ей должны быть наши молодые ребята, воспитанники. Менять что-то?.. Многие ребята столько лет провели в команде, через такое прошли… Они из года в год доказывают, что достойны здесь играть и дальше. Свежую кровь должны давать ребята из молодёжки, приходить сюда и играть с горящими глазами. Я пришёл сюда после пары лет в «Сибири», успел забить свои голы в КХЛ там, но всё равно заново доказывал, что достоин быть здесь, потому что ЦСКА — клуб с большой буквы. Поэтому прилив должен идти от наших молодых ребят. Они должны подталкивать взрослых игроков — меня, Серёжу Плотникова, Мишу Григоренко — не расслаблять булки (улыбается).

— Сергей Фёдоров рассказывал, что причины вашей низкой снайперской результативности обсуждали командно…

— Нет, мы общались один на один. Он говорил, что я могу забивать больше. Это не было каким-то упрёком с его стороны. Он верил в меня в этот период. Сам понимаю, что у меня есть моменты и необходимый уровень мастерства. Я обязан забивать больше, чем делаю это на сегодняшний день.

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— Злые языки уже чуть ли не обменивать вас собирались.

— Без этого никуда. Можно из года в год всё и всем доказывать, а потом месяц не показывать нужный уровень — и все уже хотят тебя обменять (улыбается).

— Читаете, что о вас говорят эксперты? Леонид Вайсфельд относительно недавно сказал, что вы эксплуатируете свой талант.

— Обсуждали это с родителями. Не до конца поняли, у нас разделилось мнение — родители считают, что он говорил только про этот сезон, а мне показалось, что он говорит про всю мою карьеру. Если речь только о начале сезона, то в какой-то степени он прав. В первом месяце я совсем расслабился и думал, что всё пойдёт по накатанной. Но если говорить про карьеру в целом, то это далеко не правда. Я прошёл через очень тяжёлые моменты, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь. Останусь при таком мнении — если речь была в общем про мою карьеру, то я не согласен. Если же Вайсфельд говорил только про начало сезона, то он был прав.

«Чуть-чуть побоялся поехать в НХЛ, не скрою»

— В межсезонье вы заставили понервничать болельщиков ЦСКА, долго продлевали контракт. Что было причиной?

— Если честно, были другие хорошие предложения. Но факторы команды, коллектива сыграли роль. У меня жена, двое детей, которые пошли в детский сад, это тоже немаловажный момент. Мы обжились в Москве. Всё свелось к тому, что пока я хочу играть за ЦСКА. Дай бог, что в будущем мы тоже будем нужными друг другу. В руководстве, тренерском штабе и коллективе меня всё устраивает, я полностью доволен.

— Был ли реален вариант с «Локомотивом»?

— Да, мы общались. Если бы не ЦСКА, это был бы один из главных вариантов. Много разговоров не было. Когда начался плей-офф, я сказал агенту, что не хочу вести ни с кем переговоры в этот период. Потом мы доиграли, и ЦСКА сразу обозначил предложения. Ещё до подписания контракта я сказал, что хочу там остаться. Рад, что клуб ещё нуждается во мне.

Константин Окулов Фото: cska-hockey.ru

— Был ли вариант уехать в НХЛ?

— Да, была одна команда. Получилось так, что я выбрал ЦСКА.

— Какая команда — секрет?

— Не особо хотелось бы говорить об этом.

— Почему не уехали?

— Так сложилось, что пока хочу остаться здесь. Здесь всё комфортно для меня, для семьи. Детям три года, переживали насчёт детского сада. В какой-то степени привыкаешь к тому, что есть. Это тоже немаловажный фактор.

Второй фактор — у команды ещё не пропал пик, есть шанс побороться за Кубок Гагарина, поиграть в хорошем коллективе. Может, чуть-чуть и побоялся, что не получится, не скрою. Это тоже страшно. Был бы я один или просто с женой, без детей, возможно, и рискнул бы раньше. Не жалею, что остался, и это самое главное.

— А желание попробовать себя там есть?

— Маленькие мечты всегда остаются. Если сложится так, что этот шанс останется, думаю, можно будет рискнуть (улыбается). Может, какой-то маленький процентик для меня остался.

«Пусть Федотов ошибается, через игры он быстро нагонит упущенное»

— Главная история лета — возвращение Ивана Федотова. С каким настроением следили за сагой?

— Когда узнали, что Ванька остаётся в команде, были только позитивные эмоции. Порадовались, что он снова будет играть в хоккей. Объективно, когда он находит свою игру, это один из лучших вратарей в лиге. Хорошо, что он защищает наши ворота.

— Как его поменяла армия?

— Мне кажется, что он где-то стал повзрослее. Он всегда был позитивным парнем. Глобально не изменился, только немного повзрослел. Но мы все взрослеем, это нормально. Каких-то жалоб и негатива я от него не слышал. Хорошо, что всё закончилось и он теперь занимается своим делом.

— Он ещё способен вернуться на топ-уровень?

— Конечно, это вообще не вопрос. Надо давать ему больше играть. Пусть ошибается, но через эти игры и ошибки он быстро нагонит упущенное. Не думаю, что в будущем будут какие-то проблемы. Он спокойно выйдет на свой уровень. Дай бог вырастет ещё выше.

— Когда ожидать этого возвращения от всего ЦСКА?

— Надо двигаться изо дня в день. Только время покажет, можем мы выйти на этот уровень или нет. Вижу, что внутри коллектива есть то, за счёт чего мы можем это сделать.

— Команде ещё надо что-то доказывать после двух чемпионств?

— ЦСКА никому и ничего не должен доказывать. Только себе — что мы можем продолжать изо дня в день, из года в год. Со временем это будет историей, которую мы будем вспоминать с улыбкой — ведь именно мы выигрывали в это время.