«Читеры» ЦСКА и «Авангард» спасают овертаймы КХЛ. Хоккей «3х3» стал унылым и пресным

Два года назад, в декабре 2021-го, хоккейное сообщество в России горячо обсуждало ноу-хау от ЦСКА – замену голкипера четвёртым полевым хоккеистом в овертаймах формата «3х3». Тренерский штаб армейцев в какой-то степени выступил новаторски в весьма консервативном виде спорта, с другой – напомнил, что всё новое – это хорошо забытое старое. ЦСКА, разумеется, был не первой командой, которая решила создать себе искусственное численное преимущество при равном счёте. Были прецеденты и в НХЛ, и в российском хоккее. Правда, случались они в основном в тех случаях, когда рисковавшему коллективу нужно было кровь из носу выгрызать дополнительное очко из-за сложной турнирной ситуации.

ЦСКА же в конце 2021-го, во-первых, стал применять такую тактику без какой-либо глобальной мотивации, а во-вторых, поставил «фишку» на поток. Это было дерзко, смело, необычно, а мнения болельщиков и хоккейных людей, как всегда, разделились. Одни считали ЦСКА читерами, пользующимися несовершенством правил КХЛ, и кивали на НХЛ, где цена провала такого фортеля – не только поражение в овертайме, но и потеря очка, заработанного в основное время. Другие восхищались Фёдоровым и Ко, полностью поддерживая штаб ЦСКА в стремлении так вызывающе организовывать себе преимущество, рискуя конфузной развязкой игры.

За два года игра в формате «4х3 с пустыми воротами» в овертайме прочно закрепилась в парадигме хоккейных вариаций КХЛ. Однако если на первых порах у ЦСКА было немало последователей «на час» (многие команды раз-другой опробовали дерзкую тактику, а затем забыли про неё), то со временем полноценным приверженцем рискованного большинства в дополнительное время стал только один клуб – «Авангард». С февраля 2023-го «ястребы» Михаила Кравца пополнили «клуб читеров КХЛ» и вскоре даже превзошли армейских первопроходцев в наглости исполнения.

На сегодняшний момент и «Авангард», и уж тем более ЦСКА создали внушительную выборку для анализа успешности их рисков. И вот что получается.

Исходы матчей, в которых ЦСКА в овертайме заменял вратаря четвёртым полевым, с момента первого случая (ноябрь 2021-го) и по настоящее время

Матч Исход Сезон-2021/2022 ЦСКА – «Динамо» М Буллиты (победа «Динамо») ЦСКА – «Локомотив» Гол ЦСКА в формате «4х3» (Григоренко) «Динамо» М — ЦСКА Гол ЦСКА в формате «4х3» (Нестеров) ЦСКА – «Нефтехимик» Гол ЦСКА в формате «4х3» (Валльмарк) Сезон-2022/2023 ЦСКА – «Нефтехимик» Гол ЦСКА в формате «4х3» (Каменев) ЦСКА – «Спартак» Гол ЦСКА в формате «4х3» (Плотников) «Куньлунь» — ЦСКА Буллиты (Куньлунь) ЦСКА — СКА Гол СКА в формате «3х4» (Грошев) «Амур» — ЦСКА Буллиты (победа ЦСКА) «Нефтехимик» — ЦСКА Гол «Нефтехимика» в формате «3х4» (Воробьёв) ЦСКА – «Локомотив» Буллиты (победа «Локомотива») «Витязь» — ЦСКА Гол ЦСКА в формате «4х3» (Провольнев) ЦСКА – «Локомотив» Гол ЦСКА в формате «4х3» (Брюквин) ЦСКА – «Динамо» М Гол ЦСКА в формате «4х3» (Каменев) «Динамо» М – ЦСКА Буллиты («Динамо» М) «Салават Юлаев» — ЦСКА Гол «Салавата» в формате «3х4» (Хмелевски) Сезон-2023/2024 «Куньлунь» — ЦСКА Гол «Куньлуня» в формате «3х4» (Родевальд) ЦСКА – «Спартак» Гол ЦСКА в формате «4х3» (Плотников) ХК «Сочи — ЦСКА Гол ЦСКА в формате «4х3» (Нестеров) «Адмирал» — ЦСКА Гол «Адмирала» в формате «3х4» (Метальников)

Исходы матчей, в которых «Авангард» в овертайме заменял вратаря четвёртым полевым, с момента первого случая (февраль 2023-го) и по настоящее время

Матч Итог Сезон-2022/2023 «Адмирал» — «Авангард» Буллиты (победа «Авангарда») «Амур» — «Авангард» Буллиты (победа «Амура») «Авангард» — «Нефтехимик» Гол «Авангарда» в формате «4х3» (Буше) «Авангард» — «Локомотив» Гол «Авангарда» в формате «4х3» (Найт) «Авангард» — «Торпедо» Гол «Авангарда» в формате «4х3» (Шарипзянов) Сезон-2023/2024 «Авангард» — «Автомобилист» Гол «Авангарда» в формате «3х3» «Авангард» — «Адмирал» Гол «Авангарда» в формате «4х3» (Буше) «Нефтехимик» — «Авангард» Гол «Нефтехимика» в формате «4х3» «Металлург» — «Авангард» Гол «Авангарда» в формате «4х3» (Буше) «Ак Барс» — «Авангард» Гол «Ак Барса» в формате «3х4» (Лямкин) ХК «Сочи» — «Авангард» Гол «Авангарда» в формате «3х3» «Динамо» Мн – «Авангард» Буллиты (победа «Авангарда») «Авангард» — «Северсталь» Гол «Авангарда» в формате «4х3» (Спунер) «Авангард» — «Адмирал» Буллиты (победа «Авангарда») «Трактор» — «Авангард» Гол «Авангарда» в формате «4х3» (Буше)

Уже видно, что постоянный риск и ЦСКА, и «Авангарда» в целом оправдан и намного больше вероятность выиграть с пустой рамкой, чем проиграть. Вот как всё это выглядит в процентном соотношении.

Команда Овертаймы со снятым вратарём Дело доходит до буллитов Голы в искусственно организованном формате «4х3» Пропущенные голы в пустые ворота Другие исходы «Авангард» 15 4 (26,7%) 7 (46,7%) 1 (6,7%) 3 (20%) ЦСКА 20 5 (25%) 10 (50%) 5 (25%) 0

Что ж, и ЦСКА, и «Авангард» добиваются своего в половине тех случаев, когда меняют вратаря в овертайме. При этом у армейцев великовата степень риска, а вот для омичей, судя по статистике, она минимальна. Да и то эту самую статистику «Авангарду» подпортил абсолютно шальной выброс из зоны защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Удивительно, конечно, что за 15 овертаймов «Авангард» ни разу не пропустил в свои пустые ворота акцентированным броском. Хотя попытки были, и те, в которых сложно промахнуться, и даже в исполнении вратаря. Есть везение, есть классный контроль шайбы от известных мастеров омского клуба. Вот и назовите хоть одну причину, почему Михаилу Кравцу не создавать численное преимущество своим лидерам, едва только шайба попадает к ним в овертайме!

«Авангард», как уже было сказано, действует в последнее время даже более дерзко, чем ЦСКА. Не возвращают голкипера на место при остановке игры, и это при том, что в команде нет кудесника вбрасываний Найта, а нынешние центры на точке далеко не так стабильны. Несколько раз Кравец даже не переходил обратно на формат «3х3», когда ведущая четвёрка «Авангарда» уходила на смену. В ЦСКА всё-таки действуют поаккуратнее, но понятно, что армейцы уже целых пять раз обожглись на том, что позволили сопернику выиграть матч лёгким способом – забить в собственные пустые. У «Авангарда» этот инстинкт самосохранения пока притуплен.

Любопытно и то, что если ЦСКА снимал вратаря в овертайме, то возможно было лишь три исхода: гол ЦСКА в большинстве, гол соперника ЦСКА в пустые ворота или серия буллитов. У «Авангарда» букет вариантов поразнообразнее. Несколько раз случалось так, что Кравец всё-таки возвращал голкипера в рамку, и затем уже «ястребы» добивались победы, как простые смертные – в формате «3х3». Либо сами проигрывали в «настоящем» стандартном положении, как это было в их первой нижнекамской игре с «Нефтехимиком». Ну и ещё проговорим очевидный факт: «Авангард» в таких ситуациях обычно уповает на вывод на фирменный бросок Рида Буше, тогда как у ЦСКА вариантов для завершения матча побольше.

Знаю, что многие не в восторге от того, как ЦСКА с «Авангардом» любят играть в овертаймах. Читерство, бред, ерунда, дискредитация формата «3х3»… Но, во-первых, москвичи и омичи не нарушают никаких правил. Во-вторых, действовать подобным образом могут любые команды, и очевидно, что не только у ЦСКА с «Авангардом» есть большие мастера в составе. Ну а в-третьих, разве хоккей «3х3» уже не дискредитировал сам себя?

Не спорю, по первости наблюдать за таким форматом овертайма было весело, нервно, интересно. Много свободного льда, много вариантов для неожиданных ходов, много ошибок и провалов, бесконечные атаки то в одну, то в другую сторону. Но есть ощущение, что со временем почти все научились перестраиваться после основного времени на количественные реалии овертаймов, научились защищаться, и хоккей «3х3» превратился в большинстве своём в унылые покатушки туда-сюда в полном составе без отчаянного риска и, как следствие, почти без моментов. Каждый же овертайм в исполнении «Авангарда» или ЦСКА становится полноценным шоу, где триумф от почти гарантированного провала отделяет одно неловкое или поспешное движение. И будь хоть какой мощной статистика побед рискующих, каждый новый заход – это русская рулетка.

Игроки ХК ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кравец и Фёдоров не боятся рисковать и играть на победу, оголяя тыл. За это им большое уважение. В конце концов, такие моменты украшают рутину регулярки ничуть не меньше, чем красивые голы, яркие сейвы или финты Атанасова в средней зоне, а ещё придают дополнительный нерв совершенно рядовым играм. Никто не заставляет тренеров других команд действовать так же, но и фактически запрещать такие вещи какой-либо сменой принципа начисления очков точно нельзя. Да и не нужно.