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Результаты матчей КХЛ 22 ноября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 23 ноября

Яркая драка русского с канадцем и удивительный гол «Автомобилиста». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Драка на матче КХЛ
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«Северсталь» чуть не отыгралась с 0:3, «Сочи» продолжил проигрывать.

22 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Климович (Ефремов, Прохоркин) – 16:12 (5x4)     2:0 Михеев (Шашков, Яковлев) – 17:05 (5x5)     2:1 Рассказов (Тянулин) – 29:23 (5x5)     2:2 Ибрагимов (Сагадеев, Бракко) – 32:19 (5x5)     3:2 Дубакин – 36:49 (5x4)     4:2 Михалёв (Бутузов) – 44:40 (5x5)     5:2 Яковлев (Шашков) – 58:59 (en)    

Ни у «Сибири», ни у «Сочи» дела в последнее время не клеятся: первые проиграли последние три матча, а вторые одержали всего одну победу в ноябре. В середине матча товарищи по несчастьям находились в равных условиях — хозяева уходили на перерыв с преимуществом в две шайбы, но разбазарили его за считаные минуты второй трети. Однако затем подопечные Дэвида Немировски взяли дело под свой контроль и довели его до победы — один гол до ухода на перерыв и ещё два в заключительном отрезке принесли такие необходимые два очка.

Матч также порадовал яркой дракой — в кулачном бою схлестнулись Энди Андреофф и Фёдор Крощинский. К чести 21-летнего игрока «Сочи», более мастеровитому канадцу он дал достойный отпор.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Бориков (Кёрран, Пышкайло) – 16:37 (5x5)     0:2 Меркли (Горбунов, Кёрран) – 19:43 (5x5)     0:3 Горбунов (Кузнецов) – 30:18 (5x5)     1:3 Бывальцев (Мэйсек) – 35:09 (5x5)     1:4 Сотишвили (Стась) – 47:23 (5x5)    

«Динамо» не могло победить в четырёх матчах кряду, забросив всего по одной шайбе в каждой из этих игр. Но сегодня, что называется, прорвало — к середине встречи в воротах «Автомобилиста» побывали три шайбы, а закончилась она со счётом 4:1 в пользу белорусской команды.

Любопытным получился единственный гол екатеринбуржцев — Брукс Мэйсек уже праздновал взятие ворот, но Алексей Бывальцев на всякий случай сыграл на добивании. Как оказалось, не зря — шайба по-настоящему пересекла линию ворот только после броска российского форварда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Светлаков (Ибрагимов, Классон) – 11:21 (5x5)     0:2 Диц – 12:04 (5x5)     0:3 Классон (Ибрагимов, Светлаков) – 13:06 (5x5)     1:3 Давыдов (Аймурзин, Пилипенко) – 32:01 (5x5)     2:3 Аймурзин (Муханов, Ярош) – 55:21 (5x4)    

ЦСКА после поражения во втором армейском дерби в сезоне приехал в Череповец, где его ждала потерявшая ход «Северсталь». Москвичи провели ударный отрезок в середине первого периода, забросив сразу три шайбы за полторы минуты. Как выяснилось, они стали ключевыми — череповчане отыграли по одной шайбе в каждой из последующих двадцатиминуток, но сравнять счёт у них так и не получилось, благодаря чему ЦСКА слегка улучшил своё положение в таблице.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 23 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Ак Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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