Овечкин с Кучеровым, Малкин с Панариным — эта сборная сводила бы с ума всех хоккейных болельщиков.

Нас лишили лучшей сборной России в истории. Как она выглядела бы на турнире НХЛ в 2025-м?

Российские хоккеисты НХЛ, скорее всего, не смогут сыграть на международном турнире в 2025 году. Вне зависимости от того, будет это Кубок мира или какое-либо другое соревнование.

Несмотря на это, было бы интересно прикинуть, какой состав мог бы собраться у сборной России. Очевидно, что наши парни — важнейшая часть и НХЛ, и всего мирового хоккея. Так что ориентировочный состав был бы не хуже любой другой сборной — и, вероятно, в принципе один из лучших на турнире. А в истории страны и вовсе лучший.

Кто попал бы в сборную России на турнир в 2025 году и как выглядели бы звенья?

Вратари

Одна из главных сложностей — определить, кто именно должен остаться за бортом турнира среди голкиперов. Очевидно, что Игорь Шестёркин и Илья Сорокин разыграют роль стартера. И, скорее всего, кандидатура вратаря «Рейнджерс» будет немножечко предпочтительнее.

Остаётся вопрос: кого взять третьим, запасным? Молодого вратаря — условного Ивана Просветова? Или кого-то, кто сейчас на ходу? Выбор, скорее всего, стоял бы между Андреем Василевским и Александром Георгиевым. Голкипер «Колорадо» здесь и сейчас является третьим в списке лучших стражей ворот среди россиян в НХЛ. Против Василевского говорят его более слабая игра в последнее время и травма с операцией, которые непонятно как повлияют на хоккеиста «Тампы».

Тем не менее мы поставим на Андрея — всё-таки именно с его именем связан последний успех сборной России на чемпионатах мира. В 2014-м Василевский показал класс и помог национальной команде завоевать долгожданное золото ЧМ — последнее с тех времён. Даже если он не будет играть, его опыт точно пригодится.

Игорь Шестёркин вместе с Ильёй Сорокиным Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Защитники

Есть ряд кандидатур, которые не вызывают сомнения. Михаил Сергачёв точно станет главным защитником сборной, ему будут помогать Иван Проворов и Владислав Гавриков. Скорее всего, к тому моменту всё ещё высокий уровень будет сохранять Дмитрий Орлов, а Павел Минтюков — будем надеяться — сохранит нынешний темп своего прогресса и станет основным игроком.

Никита Задоров вряд ли приедет на турнир, хотя нашей сборной понадобились бы его бойцовские качества и силовая игра. Его постарается заменить Александр Романов. Конечно, защитник «Айлендерс» несколько пропал с радаров в последнее время, но он всё ещё способен показывать надёжную игру.

Если выбирать запасных защитников, то наш выбор падёт на Александра Алексеева и Артёма Зуба. Хоккеист «Вашингтона» уже становится основным в столичной команде, а игрок «Оттавы» давно показывает стабильно высокий уровень в не самом успешном клубе.

Александр Алексеев в «Вашингтоне» Фото: Stacy Bengs/AP Photo/ТАСС

Левые крайние нападающие

Эта позиция, пожалуй, одна из самых укомплектованных. Александр Овечкин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов — те хоккеисты, чьё место в основе не может обсуждаться. Снайпер «Вашингтона» наверняка получит капитанскую нашивку и будет играть в первом звене. Если Панарин не «сдаст», то забронирует место во второй тройке атаки. Капризова в любом случае никто в здравом уме не решится ставить ниже третьего звена — Кирилл наверняка ещё и за второе сможет побороться.

На оставшееся место претендует форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко. В ротацию должен отправиться Павел Дорофеев, который очень хорошо показывает себя, когда добирается до НХЛ. Вторым можно взять Клима Костина, который также может сыграть и справа, — он добавит мощи нашей команде.

Центральные нападающие

Эта позиция, наоборот, одна из самых скудных в нашей сборной. Места в первых звеньях наверняка достанутся Евгению Малкину и Евгению Кузнецову. А дальше — небольшой провал.

В третье звено будет логично поставить крепкого Ивана Барбашёва, а в четвёртое — Дмитрия Воронкова. Форвард «Вегаса» умеет забивать даже в неочевидных ситуациях, а нападающий «Коламбуса» станет оплотом силовой игры в талантливой сборной.

Но вот вопрос: кого брать в качестве запасных? Остаются Владислав Наместников и Яков Тренин. Парни, само собой, качественные хоккеисты, знающие своё дело, но проблема в том, что больше вариантов — не просто усилить сборную в случае травм или плохой формы основных игроков, а хотя бы плюс-минус равноценно заменить — толком и нет.

Иван Барбашёв в «Вегасе» Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Правые крайние нападающие

А вот и другая позиция, на которую очень много талантливых кандидатов. Первое звено, очевидно, останется за Никитой Кучеровым. Места в остальных тройках нападения разыграют Валерий Ничушкин, Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Андрей Свечников, который также сможет сыграть справа при необходимости.

Во втором звене должен сыграть звёздный игрок «Каролины». Несмотря на неудачный старт сезона-2023/2024, Свечников готов стать лидером сборной — молодым, амбициозным, способным забивать и отдавать, а при случае — ещё и помахаться. Заводила, который нужен любой команде.

За третье и четвёртое звено поборются Ничушкин и Бучневич. Тарасенко, вероятнее всего, будет приглашён на турнир скорее как опытный дядька, который в случае необходимости может выйти и зарешать. В ротацию также должны попасть Кирилл Марченко — в перспективе яркая звезда НХЛ, которой, однако, пока что не хватает стабильности, а также Илья Михеев, который может сыграть и справа.

Андрей Свечников Фото: Getty Images

Возможные кандидаты

Отдельно хотелось бы упомянуть тех хоккеистов, которые пока что выступают в АХЛ, но имеют хорошие шансы перебраться в НХЛ. Среди них левые крайние нападающие Григорий Денисенко и Никита Чибриков, центрфорвард Руслан Исхаков и правый вингер Василий Подколзин. Вряд ли эти ребята попали бы в состав сборной уже в 2025 году, но в случае хорошей игры у них были бы небольшие шансы. Особенно у Исхакова — учитывая некоторую проблему с центрами в команде.

Как будет выглядеть состав?

Тут не обойтись без спорных решений.

Несмотря на желание поставить вместе Овечкина и Малкина, к сожалению, это будет совсем убийственно для скорости сборной. Поэтому в первом звене лучше добавить к капитану сборной его товарища по «Вашингтону» и лучшего россиянина в НХЛ на данный момент — Никиту Кучерова. Идеальным вариантом было бы поставить справа Свечникова — он добавил бы живости этому достаточно возрастному звену. Но в таком случае во втором звене было бы сразу три плеймейкера — убийственное решение. Как и опускать в третье звено Панарина, Малкина или Кучерова.

В третьей тройке атаки можно объединить бывших товарищей по «Сент-Луису» Барбашёва и Бучневича. Плюс Капризов — и это будет, пожалуй, самое интригующее и активное звено сборной. В четвёртом звене придётся объединить достаточно забивного Кузьменко с более силовыми Ничушкиным и Воронковым — будет интересно посмотреть на их «химию» и способ взаимодействия.

В защите пришлось пожертвовать родными позициями нескольких игроков, чтобы не выкидывать из состава таланты.

Место в первой паре, очевидно, займёт Сергачёв, к нему поставим более оборонительного Гаврикова. Во второй — рискнём — сыграют молодой Минтюков, на которого ляжет задача помогать атаке, и более опытный Проворов, который будет прикрывать Павла в защите. Третье звено составят атакующий Орлов и более оборонительный и силовой Романов, а дополнительным защитником возьмём Алексеева.

Место в воротах, как уже отмечали, займёт Шестёркин. А в спину ему будет дышать Сорокин.

В итоге получатся такие сочетания:

Овечкин — Кузнецов — Кучеров;

Панарин — Малкин — А. Свечников;

Капризов — Барбашёв — Бучневич;

Кузьменко — Воронков — Ничушкин.

Сергачёв — Гавриков;

Минтюков — Проворов;

Орлов — Романов;

Алексеев.

Шестёркин (Сорокин).

Было бы интересно посмотреть, как такая сборная проявила бы себя на крупном турнире — она точно поборолась бы за золото. Но куда интереснее было бы просто насладиться игрой лучших россиян из лучшей лиги мира — против лучших хоккеистов из других стран.

…а может быть, ещё не всё потеряно?..