На Западе опять воцарилось двоевластие, «Ак Барс» продолжает тонуть. Итоги дня в КХЛ

23 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги игр.

На восьмой минуте первого периода Андрей Белозёров с передач Александра Дергачёва и Наиля Якупова открыл счёт в матче. На 12-й минуте периода Руслан Оспанов с передачи Дмитрия Гуркова восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте второй двадцатиминутки Нельсон Ножье с передачи Аркадия Шестакова вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Андрей Белозёров с передач Никиты Сетдикова и Евгения Кашникова сделал счёт 2:2.

На 16-й минуте третьего периода Кирилл Савицкий с передач Батырлана Муратова и Егора Шалапова вновь вывел «Барыс» вперёд. На 18-й минуте периода Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова в третий раз сделал счёт равным. В овертайме победу хозяевам принёс Понтус Оберг с передачи Энтони Камара, от услуг которого недавно отказались в «Нефтехимике».

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На второй минуте первого периода Робин Пресс с передач Алексея Маклюкова и Никиты Михайлиса открыл счёт в матче. На 11-й минуте встречи Данила Юров с передач Александра Петунина и Никиты Михайлиса удвоил преимущество хозяев. На четвёртой минуте второго периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Дениса Зернова сделал счёт 3:0. На 14-й минуте 20-минутки Никита Михайлис с передач Робина Пресса и Люка Джонсона довёл счёт до крупного.

На пятой минуте третьего периода Александр Петунин с передач Данилы Юрова и Никиты Михайлиса забросил пятую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Мэдисон Боуи с передач Сергея Калинина и Семёна Дер-Аргучинцева размочил счёт в игре. На 17-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Сергея Телегина и Максима Шабанова сделал счёт 2:5. На 59-й минуте матча Боуи забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце игры Петунин установил окончательный счёт, поразив пустые ворота после передач Юрова и Михайлиса.

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Нападающий «Металлурга» Михайлис набрал в этой игре шесть очков, забросив одну шайбу и отдав пять результативных передач. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Михайлис повторил рекорд КХЛ и стал восьмым игроком в истории, набравшим шесть очков в одном матче. Ранее шесть очков в одной игре набирали Альберт Лещёв («Атлант»), Брэндон Боченски («Барыс»), Райан Гундерсон («Йокерит»), Александр Радулов, Стефан Да Коста (оба – ЦСКА), Илья Ковальчук и Никита Гусев (оба – СКА).

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Авангард» потерпел первое поражение за 11 матчей — омичи не проигрывали с 29 октября, когда уступили дома минскому «Динамо».

На пятой минуте первого периода Матвей Гуськов с передачи Вячеслава Лещенко открыл счёт во встрече. На 55-й секунде второго периода Владислав Ефремов с передачи Джоша Ливо удвоил преимущество уфимской команды. На восьмой минуте второго отрезка матча Павел Коледов с передач Владислава Ефремова и Николая Кулёмина сделал счёт 3:0. На 11-й минуте третьего периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва размочил счёт в матче.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На шестой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Кугрышев с передач Никиты Михайлова и Остапа Сафина открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Рушана Рафикова восстановил равенство в счёте. В дополнительное время победу железнодорожникам принёс защитник Дмитрий Симашев.

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На 12-й минуте первого периода Джордан Уил с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче. На четвёртой минуте второй 20-минутки Николай Коваленко с передачи Василия Атанасова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Иван Муранов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила вывел бело-голубых вперёд.

В начале третьего периода Никита Гусев с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила увеличил преимущество «Динамо» в счёте. На 12-й минуте периода Алексей Кручинин с передач Николая Коваленко и Антона Сизова отыграл одну шайбу.

Московское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений в матчах с нижегородским клубом. Благодаря этой победе бело-голубые догнали «Спартак» в Западной конференции КХЛ. Два московских клуба лидируют на Западе, набрав по 49 очков, при этом красно-белые сыграли на один матч больше (35 против 34).

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В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На первой минуте третьей 20-минутки Брэндон Макмиллан с передач Цзяна Фу и Райана Меркли забросил единственную шайбу в матче. Казанский клуб потерпел шестое поражение в последних семи матчах, не сумев распечатать ворота отразившего 29 бросков Джереми Смита.

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На шестой минуте первой 20-минутки Владимир Алистров с передачи Эмиля Галимова открыл счёт в матче. На 13-й минуте второго периода Максим Цыплаков с передач Михала Чайковски и Павла Порядина восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Егора Зайцева вывел московский клуб вперёд. На последней минуте периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка сделал счёт 2:2.

В начале третьего отрезка игры Александр Никишин с передачи Владимира Алистрова вывел СКА вперёд, забросив в меньшинстве. Этот гол стал победным. Армейский клуб одержал седьмую победу подряд.

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