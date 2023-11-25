Русская машина! Кучеров набрал 6 (!) очков в матче НХЛ, уже ставшем легендарным

Перед матчем с «Каролиной» «Тампа» получила долгожданную новость – Андрей Василевский возвращается! Российский вратарь в конце сентября перенёс операцию на грыже поясничного отдела и пропустил первые 20 матчей сезона, а в целом не играл более 200 дней. Его дебют в нынешнем сезоне состоялся в гостевом матче с «Каролиной».

«Он не играл с апреля, и знаю, что он рвётся в бой. Проделано много работы, он старался изо всех сил, эта дата была обведена в календаре месяцы назад, и этот день настал. Игра вратарей не была нашей проблемой, они дают нам шанс на победу. Но мы играем нестабильно – 30 минут играем, 30 минут – нет. 53 минуты играем, семь – нет. Но у нас побед больше, чем поражений, без великолепной игры вратарей этого бы не было», — сказал перед игрой Джон Купер.

Возвращение Василевского должно было вызвать прилив душевных сил в команде, и так в итоге и получилось, но только не в первом периоде. «Тампа» довольствовалась всего одним броском в створ в первые 20 минут, а под занавес периода пропустила гол, но только для того, чтобы во втором периоде провести мастер-класс по игре в большинстве.

«Каролина» забыла о том, что большинство у «Тампы» — второе по силе в лиге, и второй период начала вереницей совершенно необязательных удалений. «Мы идеально провели первый период, именно так мы и хотели играть. Затем стали хватать плохие удаления, а соперник так и делает – сидит и ждёт большинство. И они заставили нас за это поплатиться», — заявил после матча Род Бриндамор.

Убийственное большинство «Тампы» работало как часы, реализовав первые три попытки, а Никита Кучеров поучаствовал во всех этих голах. 30-летний нападающий в 17-й раз в карьере набрал три очка в одном периоде, выйдя на чистое первое место в истории клуба в этой номинации. Ранее российский форвард делил рекорд «молний» с известным в прошлом канадским форвардом Мартеном Сан-Луи, который 16 раз набирал три очка за период своей карьеры в «Тампе». Кроме того, Никита вышел на 11-е место по количеству передач в НХЛ среди россиян, обойдя Алексея Жамнова.

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«Василевский был хорош, будто и не пропускал матчи. Очень рад за него, рад его первой победе в сезоне, и мы все счастливы, что он вернулся. Считаю, первый период мы не сыграли хорошо, но вышли на второй, получили большинство, и оно хорошо сработало. Это придало нам импульс, и дальше мы заиграли лучше», — отметил Кучеров.

На этом «Тампа» не остановилась – «Каролина» смогла отыграть один гол до перерыва, но в третьем периоде пропустила ещё пять, а Кучеров продолжил свой легендарный матч. Сначала он выступил ассистентом в голе Брэндона Хагеля, затем, уже при счёте 6:2, воспользовался ошибкой Андрея Свечникова, потерявшего шайбу на входе в зоне атаки, и сольным проходом через полплощадки в окружении трёх соперников разобрался с Антти Раантой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пять очков за матч, что может быть лучше? Только шесть очков за матч! Кучеров поставил восклицательный знак в своём легендарном матче, за две минуты до конца ассистировав Пойнту на хет-трик. Не Кучеров, а русская машина!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Шесть очков – даже представить трудно. Эта игра вошла в историю «Тампы» как первая, в которой нападающий команды набрал столько очков – ранее в составе «молний» это удавалось только защитнику Дугу Кроссману (6 (3+3) очков в матче с «Айлендерс» в 1992 году). Кроме того, Кучеров вырвался в лидеры бомбардирской гонки и стал первым крайним нападающим в НХЛ за последние 24 года, который за первые 20 матчей сезона забил не менее 15 голов и сделал не менее 20 передач. Последним такое удавалось Яромиру Ягру, когда в сезоне-1999/2000 у него было 39 (19+20) очков.

А ведь Бриндамор предупреждал! Перед матчем он сказал: «Мы играли с разными элитными командами, против разных топовых игроков, а Кучеров, возможно, лучший из них всех, такой динамичный. В прошлый раз нам повезло, что он не играл, и была совершенно другая игра». Действительно, разница налицо. Без Никиты, который прошлый матч с «Каролиной» пропускал по болезни, «Тампа» проиграла 0:4. С Никитой разорвала 8:2 – и для этого «молниям» хватило всего 14 бросков. Восемь из 14 – это новый рекорд НХЛ.