60 млрд рублей на уникальный объект! Репортаж с самой крупной хоккейной арены в мире

Где-то ещё лежит строительная пыль, где-то ещё не снята защитная плёнка, но «СКА Арена» начала оживать и наполняться хоккеем. Стадион готов на 100%, наводится последний лоск, и за две недели до Матча звёзд КХЛ здесь проводят генеральную репетицию – хоккейный матч с болельщиками, на котором происходит проверка и наладка всех систем. Корреспондент «Чемпионата» побывала на месте событий и посмотрела всё собственными глазами.

«Процент готовности сооружения к Матчу звёзд КХЛ? Коллеги сегодня находятся вместе с нами на тестовом мероприятии, которое как раз и проводится для того, чтобы наши команды глубоко познали друг друга и почувствовали своё взаимодействие. Знаю, что будет очень насыщенная программа, одно из самых красивых открытий, которое бы мы видели.

Признаюсь, что нам предстоит ещё много друг с другом поработать, чтобы 9 декабря произошёл перформанс, которого мы все ожидаем. Коллеги нас поддерживают, многое подсказывают, находятся рядом с нами, и я абсолютно уверен, что нас ждёт прекрасный Матч звёзд, очень интересное содержание, приедут лучшие игроки нашей страны, КХЛ. Этот объект им понравится», — рассказал журналистам генеральный директор арены Дмитрий Сватковский.

Цифры «СКА Арены»

Предварительная стоимость: около 60 млрд рублей

Длительность строительства: 36 месяцев

Площадь: 182 тыс. кв. м

Вместимость: 21 540 зрителей (хоккей), до 23 000 мест (другие мероприятия)

Масштабное сооружение встречает надписью «СКА Арена» под крышей. Многие стадионы сейчас используют свои названия в коммерческих целях, но здесь ничего менять не планируют. Пресс-секретарь «СКА Арены» Антон Куревин, предвосхищая мой вопрос, высказался о слухах о нежелании СКА переезжать из «Ледового дворца» на новую арену.

«Название «СКА Арена» никто менять не планирует. Сейчас все ждут решения, когда сюда переедет СКА, но пока не время это анонсировать. Каждый занят своими задачами. СКА рвётся вперёд с восьмой победой подряд, здесь всё приводится в порядок и готовится к Матчу звёзд. Но диалог арены с клубом есть, и Александр Иванович Медведев, побывав на арене, очень высоко о ней отзывался. С точки зрения переговорного процесса сложностей нет, просто взять и перевезти клуб на новое место – действительно сложный процесс. Никакого конфликта нет», — сообщил «Чемпионату» Куревин.

На раздевалки и другие подтрибунные помещения лично посмотреть не удалось – туда журналистов не пустили. Но там банально ещё не всё готово. С учётом того, что домашняя раздевалка – это сердце команды, где всё должно быть идеально, устраивать переезд СКА, естественно, пока рано.

«СКА Арена» в скором времени будет готова принимать мероприятия любой направленности и масштаба. «Интерес от организаторов мероприятий есть, поступают запросы как по линии спортивных федераций, так и по линии культурных мероприятий. Здесь и рок-концерты, и поп-концерты, и оперные концерты можно проводить, акустика позволяет делать абсолютно любые шоу и мероприятия. Всё делалось исходя из максимального учёта пожеланий города, аудитории, потенциальных заказчиков и организаторов.

За четыре часа арена может трансформироваться под любое мероприятие. Теннис, баскетбол, фигурное катание, здесь можно проводить соревнования по почти 20 видам спорта. Помимо этого – концерты, шоу, показы, что угодно», — сообщил «Чемпионату» Куревин.

Уже сейчас, даже когда все приготовления к открытию не закончены, всё выглядит потрясающе красиво и удобно для зрителей. Дизайн стадиона навеян космическими мотивами. Плавные белые линии, сглаженные углы, иллюминаторы на дверях – лаконичная ретрофутуристика. В чаше арены – широкие проходы, мягкие кресла, 21 540 мест для зрителей, первые ряды нижнего яруса находятся на расстоянии вытянутой руки от заградительного стекла. Вообще, видимость с любого места обещают хорошую, без слепых зон.

Лёд на «СКА Арене» Фото: Елена Кузнецова/«Чемпионат»

Расстояние между рядами достаточное для того, чтобы вместить самых высоких. Тесно точно быть не должно. Надо льдом парит самый большой медиакуб в Европе площадью около 850 квадратных метров. На нём сегодня тестировали графику для Матча звёзд.

Медиакуб на «СКА-Арене» Фото: Елена Кузнецова/«Чемпионат»

Посетил стадион и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он считает, что новый стадион станет ещё более культовым местом, чем был СКК: «Этот день настал, мы долго к нему готовились. Наконец доказали в очередной раз всему миру, что Санкт-Петербург – не только культурная, но и спортивная столица, с самой развитой спортивной инфраструктурой. Сегодня мы находимся на самом современном хоккейном стадионе в мире. В ближайшие годы нас ждут здесь сотни ярких представлений, матчей, спортивных соревнований, концертов, культурно-массовых мероприятий.

Мы говорим не только о хоккейном стадионе, но и о новом спортивном кластере. Мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, ориентируясь на поручения президента о привлечении в спорт жителей Санкт-Петербурга. Вокруг стадиона созданы все условия для занятия разными видами спорта.

Мы говорим про будущее нашей страны, которое начинается уже сегодня. Конечно, мы будем вспоминать и прошлое, но наша задача – развиваться в ногу со временем, делать Россию великой страной, а для этого надо предпринимать смелые шаги. Здорово, что мы этот шаг сделали, сегодня на месте, где был устаревший стадион, мы видим новый, современный, самый большой в мире хоккейный стадион. Думаю, это будет гораздо более культовое место, чем СКК».

Сегодня на матч запланировали посещаемость в 10 тысяч зрителей – столько заявок было подано жителями Санкт-Петербурга. А уже 9 декабря «СКА Арена» распахнёт свои двери для любителей КХЛ – билеты раскупаются активно, и стадион ожидает аншлаги.