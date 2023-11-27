ХК «Сочи» одержал первую за месяц победу в основное время, а «Северсталь» испортила дебют Василия Демченко в «Адмирале».

«Динамо» свергло «Спартак» с вершины Запада, на Мичкова наехал соперник. Итоги дня в КХЛ

26 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился тремя матчами. Подводим итоги игр.

«Амур» забросил две шайбы в первом периоде — отличились Егор Коршков и Владислав Барулин. После первого периода хабаровчане вели со счётом 2:0, однако во втором периоде «Сочи» удалось сначала сравнять счёт благодаря двум быстрым голам Джесси Грэма и Джереми Бракко, а затем и вовсе выйти вперёд в середине периода, когда на 29-й минуте матча отличился Тимур Хафизов. В концовке игры гости забили ещё два гола в пустые ворота. Таким образом, команда Дмитрия Кокорева одержала первую победу в основное время с 27 октября, когда ей был обыгран СКА.

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На последних секундах матча удаление на форварде «Сочи» Матвее Мичкове за удар клюшкой получил хоккеист «Амура» Сергей Лапин. Игроку хабаровского клуба не понравилось, что Матвей картинно упал на лёд, и он предложил молодому нападающему скинуть краги и выяснить отношения в драке.

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Потасовка не состоялась, а на послематчевом рукопожатии страсти вспыхнули вновь. Лапин в грубой форме стал упрекать Мичкова в его падениях на лёд и симуляциях: «Прекращай, это тебя не красит». На что Мичков возразил, заявив, что это его работа, и указал Лапину на победный счёт. Хоккеист «Амура» возмутился и заявил: «Ты охренел, что ли, пацанчик! Ты дома-то как сыграл?», намекая на недавнюю победу «Амура» в гостевом матче с «Сочи» со счётом 3:1.

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Уже к седьмой минуте матча дубль оформил нападающий «Северстали» Адам Лишка. Однако ещё до первого перерыва владивостокцам удалось сравнять счёт — отличились Николай Чебыкин и Никита Аноховский. Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами — голы забили Иван Подшивалов и Александр Горшков.

По ходу второго периода в воротах «Адмирала» дебютировал Василий Демченко, которого недавно обменяли из «Авангарда». В третьем периоде команды вновь обменялись голами. Овертайм победителя не выявил. Победный бросок в серии буллитов на счету Данила Аймурзина. Демченко пропустил одну шайбу с игры и два гола в серии буллитов.

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На девятой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Янни Калдиса открыл счёт в игре. В начале второй двадцатиминутки Артём Ильенко с передачи Егора Петухова восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Игорь Ожиганов с передач Егора Римашевского и Артёма Ильенко вывел московский клуб вперёд. В середине третьего периода Седрик Пакетт с передач Никиты Гусева и Джордана Уила сделал счёт 3:1. На 18-й минуте Егор Петухов с передачи Никиты Гусева забросил четвёртую шайбу гостей.

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Благодаря этой победе бело-голубые переместились на первую строчку в Западной конференции, подвинув на вторую позицию «Спартак». В активе команды Алексея Кудашова стало 51 очко после 35 матчей, тогда как красно-белые набрали 49 очков в 36 матчах. При этом в случае победы в Екатеринбурге команда Алексея Жамнова снова возглавит Запад, так как одержала больше побед в основное время.

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