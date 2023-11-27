«Он всегда на два шага впереди». Лучшим бомбардиром сезона НХЛ станет защитник?

Никита Кучеров в матче с «Каролиной» с небольшой помощью Антти Раанты перешагнул через несколько ступенек бомбардирской лестницы — шесть очков позволили русской «молнии» взойти на первое место в гонке за «Арт Россом». Кого же Никита отправил на вторую строчку? Редчайший случай, но это защитник — и даже не Кейл Макар, бьющий рекорды Бобби Орра. Куинн Хьюз из «Ванкувера» гениален на старте сезона и пока выступает одним из основных заводил «Кэнакс», играющих невероятно.

Именно Орр — единственный в истории защитник, который становился лучшим бомбардиром сезона, причём дважды. Получивший перед стартом сезона капитанскую нашивку Хьюз замахивается на это достижение: понятно, что экстраполяция на коротких сроках даёт завышенные результаты, но пока Куинн идёт по графику 123 очка за сезон, что в исторической перспективе могло бы стать пятым результатом в истории для игроков обороны.

Джим Хьюз — это не только человек, который был главным тренером минского «Динамо» в первом матче команды в КХЛ, но ещё и отец трёх сыновей, каждый из которых уже стал звездой лиги. Хьюз-старший был директором по развитию игроков «Торонто» и направил своих сыновей по этим же стопам. Впрочем, не сразу развивалось так, словно это был голливудский фильм. «В 10 лет я был хорошим игроком и выступал в лучшей команде города — однако даже близко не входил в число лучших хоккеистов Торонто», — говорил Хьюз.

Более того, недавно защитник рассказал журналистам, что начинал свою карьеру в роли форварда — при этом не креативного плеймейкера, а этакого крокодильчика из нижних звеньев. «Я хотел стать хоккеистом, который пашет на каждом участке площадки, работал над этим, но в 10 лет не было вообще никакой нужды этого делать. В детском хоккее один выход «2 в 1» сменяет другой выход «2 в 1». Помню, тренер спрашивал у нас, с кем из игроков мы хотели бы себя сравнить — все называли Кросби или других суперзвёзд, а я выбрал Зака Паризе. Он не только забивал 30 с лишним голов каждый сезон, Зак был трудягой, и я хотел быть похожим на него», — рассказывал Хьюз.

Куинн Хьюз на ЧМ-2018 Фото: Martin Rose/Getty Images

Детский тренер Хьюза Рич Маклеод позже рассказывал: «Ему больше нравилось защищаться, чем забивать, в защиту он возвращался быстрее любого другого форварда благодаря своему невероятному катанию. Я захотел попробовать его на позиции защитника». Хьюз-старший согласился с этим решением детского тренера — так в 12 лет Куинн сменил позицию и больше никогда не возвращался на старое место. Как признаётся хоккеист, из-за габаритов ему было очень сложно, его переходный возраст наступил позже, чем у большинства остальных игроков, но зато в 14 лет все поражались тому, как сильно вырос защитник.

Вполне возможно, Хьюз должен был оказаться в «Детройте». После игры в программе NTDP Куинн поступил в Университет Мичигана, одну из сильнейших университетских команд Америки, где побил рекорд по набранным очкам для новичков-защитников. После этого Хьюз поехал на чемпионат мира, где играл под руководством работавшего в «Ред Уингз» Джеффа Блэшилла и жил в одном номере с Диланом Ларкиным. Шикарная игра на ЧМ подняла котировки негабаритного игрока, перед тем как «Детройт» должен был выбирать на драфте, NBC специально поставил в эфир клип с Хьюзом. Однако Кен Холланд и его скауты предпочли Филипа Задину, а Хьюз ушёл в «Ванкувер».

Хьюз решил остаться в университетском хоккее после того, как его выбрали на драфте — Мичиган тогда проиграл в полуфинале чемпионата NCAA. Во второй год команда Хьюза сыграла ещё хуже, но благодаря этому он успел зацепить кончик регулярки НХЛ и войти в следующий год вместе с Кейлом Макаром, с которым американец провёл эпичную гонку новичков.

С первых матчей в НХЛ Хьюз показал, что его нельзя считать «полузащитником», не думающим об обороне. Единственной проблемой были габариты (повторим старую поговорку: размеру научить нельзя). В остальном Хьюз брал своё за счёт шикарного катания, прекрасного чтения игры и отличной игры в пас: уже на первом ЧМ Куинн вошёл в топ-3 самых точных диспетчеров турнира. Клюшка помогает Куинну и в своей зоне: если ему не удаётся оттеснить соперника «мясом», то зачастую получается сыграть более умно.

Куинн Хьюз Фото: Jeff Mcintosh/ZUMA/ТАСС

Для лучшей адаптации в НХЛ к Хьюзу в пару отрядили Криса Танева — человека, который всегда включался в списки лучших защитников-домоседов. Танев ещё и успел подружиться с молодым партнёром, которого обычно страховал. «Прямо сейчас, скорее всего, Куинн — лучший игрок в лиге. Когда я покидал «Ванкувер», то говорил, что он будет защитником №1 в лиге, и он играет на этом уровне. Он всегда контролирует шайбу, контролирует ход встречи. Есть парни, про которых говорят, что они читают игру на шаг вперёд — Куинн может опережать тебя на два шага». Журналисты после этих слов защитника «Калгари» смекнули, что Хьюз не против возвращения бывшего партнёра в команду.

Однако на совершенно новый уровень Хьюз вышел, играя вместе с Филипом Гронеком. Эта пара вообще не должна была появиться на свет, в тренировочном лагере капитан «Кэнакс» наигрывался вместе с Иэном Коулом. Однако несколько травм заставили тренеров свести вместе двух защитников, которые привыкли, что именно они ведут игру в паре. Их невероятная статистика начала сезона чуть ухудшилась, но 21 гол, забитый «Ванкувером» при игре этого дуэта — всё ещё лучший результат в НХЛ. Хьюз всё ещё лидирует в НХЛ по количеству времени за игру, когда он контролирует шайбу.

Искрится и большинство «Ванкувера»: на старте сезона «Кэнакс» реализуют 30% удалений соперника, а Хьюз забирает себе практически всё время в спецбригаде, проводя 4:21 в среднем за матч «5 на 4». Рик Токкет летом решил изменить схему розыгрыша большинства: теперь «Ванкувер» отказался от чёткой схемы 1-3-1, которая стала доминирующей в главных лигах. Спецбригада «Кэнакс» основана на частой смене позиций, чему помогает невероятный хоккейный интеллект Элиаса Петтерссона, а также мобильность и скорость Хьюза, который кормит партнёров передачами.

Прямо сейчас нет аспекта игры, который старший из троицы братьев не прокачал бы. Даже бросок, который был далеко не главным оружием Куинна, стал значительно лучше: восемь шайб за четверть сезона — это уже повторение лучшего сезона в карьере. Интересно, что защитник редко пользуется щелчками, почти все голы забиты кистевыми: впрочем, щелчки в современной НХЛ и так выходят из моды.

Куинн Хьюз Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Правда, болельщиков «Ванкувера» может сильно беспокоить то, что за спиной первой пары после пары травм глубины не осталось совсем: поэтому соперники усилили напор на сочетание Хьюз — Гронек, которое ушло в статистический минус в последних играх. Возможно, менеджеры исполнят желание своего капитана, выменяв в команду Танева или приобретя того же Никиту Задорова, которого уже сватают в «Ванкувер».

Возможно, Хьюз не сможет завоевать «Арт Росс» — однако прямо сейчас он входит минимум в тройку претендентов на звание MVP сезона. Конечно, и здесь надо будет обгонять Никиту Кучерова, который заводит всю атаку «Тампы», заметно побледневшую за последние пару сезонов, но и «молнии» в целом пока играют хуже. «Ванкувер» же впервые за 10 лет выглядит командой, которая на что-то претендует, и её хребтом является защитник.