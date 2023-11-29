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Куда «Барыс» обменяет вратаря Эдди Паскуале, трансферные новости, 29 ноября 2023 года

«Барыс» устраивает распродажу! Где окажется самый дорогой вратарь КХЛ?
Павел Панышев
Где окажется самый дорогой вратарь КХЛ?
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Эдди Паскуале может очень помочь ЦСКА, но на него претендуют и клубы Восточной конференции.

Не успела отгреметь новость об обмене лучшего бомбардира «Барыса» Райли Барбера в «Ак Барс», как из Казахстана приходят очередные известия. По нашей информации, астанинский клуб, проваливающий нынешний сезон, в скором времени совершит обмен с участием топового для КХЛ канадского вратаря Эдди Паскуале. Коллектив Галыма Мамбеталиева уже, очевидно, не попадёт в плей-офф, поэтому начинает избавляться от своих главных активов. Делается это для того, чтобы разгрузить платёжную ведомость и получить за топ-хоккеистов какие-то дивиденды, иначе в конце регулярки люди уйдут просто так.

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Паскуале – самый дорогой вратарь Континентальной лиги. Его зарплата составляет 65 млн рублей за сезон. Очень солидно, но заслуженно. В сезоне-2020/2021 Эдди был признан лучшим вратарём КХЛ, да и вообще для нашей лиги он знаковая и известная фигура.

Напомним, североамериканец начинал свою карьеру в КХЛ именно в «Барысе», после чего два сезона выступал за «Локомотив», а затем перебрался в «Металлург». Эдди всегда держал планку высоко: да, были не слишком удачные периоды, однако опыт и мастерство у таких людей никуда не деваются. Паскуале – именно тот вратарь, с которым можно идти в плей-офф и бороться за самые высокие места. Собственно говоря, поэтому на него обращают внимание гранды.

В «Барысе» с нынешней клубной расхлябанностью и слабой игрой в обороне не позавидуешь любому голкиперу: человек не может выполнять работу и за защитников, и за нападающих, не желающих возвращаться назад и помогать. «Паскуале неплохо выглядит, выходит на свой уровень. С характером человек», – говорил исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Мамбеталиев.

Эдди Паскуале в игре

Эдди Паскуале в игре

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Где же может оказаться Паскуале в ближайшей перспективе? Нам стало известно, что активно интересуются канадцем два клуба Восточной конференции – «Авангард» и «Металлург». Омичи выигрывали Кубок Гагарина с иностранцем в воротах (чехом Грубецом), а идти в плей-офф с Мишуровым, Проскуряковым и Хомченко, мягко говоря, рискованно. Но не будем забывать, что «ястребы», успев избавиться от Шулака, также ищут легионера на место второго центрального нападающего. Важно, что в «Авангарде» у Паскуале есть друг в лице Рида Буше.

Не прочь вернуть в свои ряды канадца и в «Металлурге». У команды Андрея Разина уже 11 побед подряд, но в ключевых встречах розыгрыша Кубка Гагарина Загидулин, Набоков и Судницин могут «поплыть». Эдди прекрасно знаком с клубом и обстановкой в Магнитогорске, поэтому долгой адаптации точно не будет. Паскуале в «Металлурге» хотели сохранить ещё в межсезонье, но тогда хоккеист выбрал вариант с «Барысом».

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Однако больше всего в нынешней ситуации Паскуале помог бы ЦСКА. Постчемпионский сезон у армейцев получается сложным, Иван Федотов после возвращения из армии никак не наберёт оптимальную форму (и это логично, ведь человек целиком пропустил сезон), молодые Гамзин и Скотников только набираются опыта, Шарыченков явный бэкап. Все прекрасно помнят, как выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА швед Адам Рейдеборн, которого по определённым причинам сохранить армейцам не удалось. Так что теперь однозначно стоит пообщаться с «Барысом» и постараться заполучить Эдди в свои ряды. Тем более что канадец в ЦСКА уже есть – недавно из «Адмирала» перешёл защитник Уильямс. Ну и Диц, прекрасно говорящий по-русски и имеющий казахстанский паспорт, тоже родился в Канаде.

Посмотрим, чем в итоге закончится эта трансферная история. Но громких переходов в КХЛ уже хватает, а ведь впереди нас ещё ждёт трансферный дедлайн.

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