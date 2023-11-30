«Столичных» сильно перебросали, но они выстояли. А Ови впервые в сезоне не набирает очки в четырёх матчах подряд.

Падение Овечкина на раскатке – как символ его кризиса. Зато «Вашингтон» грохнул лидера НХЛ

«Вашингтон» до матча с «Лос-Анджелесом» потерпел два поражения подряд — да ещё каких! Сначала «Кэпс» были унизительно разгромлены кризисным «Эдмонтоном», обитавшим на дне таблицы, — 0:5. Затем уступили абсолютно худшей команде НХЛ – «Сан-Хосе». После пяти побед подряд в середине ноября сейчас «Кэпиталз», кажется, вновь оказались в кризисном состоянии.

Об «успехах» в большинстве даже не стоит упоминать.

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Капитан «столичных» Александр Овечкин в трёх встречах подряд не мог набрать очки. А на раскатке перед встречей с «Кингз» и вовсе поскользнулся и неловко свалился на лёд.

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«Лос-Анджелес», наоборот, находился в хорошей форме. «Короли» выиграли пять матчей подряд, поднялись на четвёртое место в Западной конференции, на шестое — в сводной таблице НХЛ, а по потерянным очкам и вовсе делили лидерство с «Рейнджерс»! «Кингз» были намерены продолжить свою успешную серию.

Они же и открыли счёт во встрече.

На 10-й минуте «Лос-Анджелес» обосновался в чужой зоне. Андреас Энглунд от синей линии сделал неточный наброс на ворота. Шайба ударилась о борт и вылетела на пятачок, откуда её вогнал в сетку Артур Калиев, расстреляв Чарли Линдгрена. Без шансов для голкипера!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 13-й минуте «столичные» ответили. Алексей Протас отправил Коннора Макмайкла в контратаку «два в одного», нападающий прорвался по правому флангу и сделал поперечный перевод на Энтони Манту. Тот не промахнулся мимо пустых ворот — 1:1! «Вашингтон» сравнял счёт четвёртым броском в матче!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Игра проходила в основном в средней зоне. «Столичные» в целом безуспешно пытались закрепиться на половине площадки «королей» — то забросами, то игрой в пас. Но «Лос-Анджелес» то и дело выводил шайбу из зоны. «Кингз» искали свои шансы в контратаках.

Показательный момент: ближе к концу первого периода команды в течение четырёх минут не могли нанести бросок в створ. Пока Ник Дженсен не сыграл отвратительно, пытаясь провести шайбу через пятачок, — Куинтон Байфилд отобрал её, бросил, а после сейва Чарли Линдгрена перевёл на Анже Копитара. Капитан «Кингз» подработал шайбу коньком, но не смог перевести её в пустой угол ворот.

Под занавес периода Байфилд опять оказался в центре внимания, нанося бросок в упор с пятачка — Линдгрен непонятно как спас «Вашингтон»!

Второй период начался с очередного классного сейва Линдгрена. «Кэпиталз» к тому моменту не могли попасть в створ уже более 10 минут чистого игрового времени! Пять бросков за 23 минуты…

Однако затем хоккеисты столичной команды немного пришли в себя, перевели игру в чужую зону. Несколько раз бросили.

На 26-й минуте ранее незаметный Александр Овечкин нанёс свой первый бросок в створ в матче. Россиянин получил убойный шанс, оказавшись один на пятачке и расстреляв голкипера Кэма Тальбо, однако вратарь спас свою команду.

Второй период проходил с небольшим преимуществом «королей» и клонился к своему завершению. Однако за полторы минуты до сирены «Вашингтон» вышел вперёд! Манта неожиданно получил шайбу у чужого пятачка, выйдя один на один. Энтони не удалось переиграть вратаря «Лос-Анджелеса», но после броска шайба вспорхнула в воздух — и Макмайкл с лёта добил её в пустые ворота! Второй ассист в матче на счету Протаса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На старте третьего периода Овечкин получил ещё один шанс, но с разворота бросил точно в Тальбо.

А на 11-й минуте «Лос-Анджелес» сравнял счёт! Капитан «Кингз» Анже Копитар получил передачу на правом круге вбрасывания и, закосплеив Овечкина, бросил в касание, пробив Линдгрена.

Главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, однако, это не устроило. Он взял видеопросмотр. И да, оказывается, перед входом в зону «Кэпиталз» сам Копитар забрался в офсайд! Судьи отменили гол.

«Лос-Анджелес» буквально задавил столичную команду, не позволяя ничего создать сопернику. Линдгрен тащил как мог — к последней минуте «Кингз» перебрасывали «Вашингтон» в 2,5 раза!

Хоккеисты «Кэпиталз» кидались под броски и в итоге выстояли, переиграв одного из лидеров НХЛ. А Овечкин в четвёртом матче подряд не набрал очков — впервые в сезоне.