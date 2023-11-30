Большинство «Вашингтона» — катастрофа: не забивают с октября, у Овечкина лишь один гол

В НХЛ есть стереотипы, которые складываются годами и не на пустом месте. «Торонто» не станет чемпионом, «Коламбус» вечно плетётся в отстающих, «Миннесота» и «Калгари» — вечные посредственности, «Вашингтон» неудержим в большинстве — лишь немногие из фактов, к которым все давно привыкли. И вдруг внезапно стало сбоить то, к чему давно уже все привыкли — успешная реализация спецбригады «столичных».

«Вашингтон» в большинстве плох настолько, что в это не верится. В эпоху, когда реализация в 20% стала средненьким показателем, команда Овечкина реализует 5,7% чужих удалений, отличившись в большинстве лишь трижды за 19 игр. Невероятно, но «Кэпиталз» не забивали в формате «5 на 4» с 27 октября (!), после этого успели даже отметиться голом в меньшинстве, но атакующая спецбригада пока терпит крах. Что же происходит с большинством «столичных»?

Давайте сначала освежим в голове цифры прошлых сезонов. Вот как «Вашингтон» играл в большинстве за последние 10 регулярных чемпионатов.

Большинство «Вашингтона» в 10 последних сезонах Сезон % бол. Место Сезон % бол. Место 2013/2014 23,4% 2-е 2018/2019 20,8% 12-е 2014/2015 25,3% 1-е 2019/2020 19,4% 17-е 2015/2016 21,9% 5-е 2020/2021 24,8% 3-е 2016/2017 23% 4-е 2021/2022 18,8% 23-е 2017/2018 22,5% 7-е 2022/2023 21,2% 16-е

Ови далеко не всегда был тем королём левого круга, которым является в последние годы: в свои первые сезоны в «Вашингтоне» он мог располагаться между слотами. В кризисные как для капитана, так и для «Вашингтона» сезоны-2010/2011 и 2011/2012 «столичные» шли в середине лиги по реализации лишнего. Однако приход Адама Оутса на пост главного тренера, хотя и не дал самому «Вашингтону» ничего хорошего в плане результатов, перезагрузил спецбригаду большинства.

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

Оутс перевёл всю команду на тактику игры в большинстве 1-3-1. Сейчас так играет почти вся НХЛ — а 10 лет назад это было сравнительным новшеством. Суть понятна уже из названия: на синей линии играет один защитник-распасовщик (как его часто называют по аналогии с американским футболом, «квотербек»), на пятаке кто-то габаритный закрывает вратаря и ловит подставления, а в средней линии есть один-два бросающих парня и диспетчеры. За один сезон с этой тактикой реализация «Вашингтона» выросла с 16% до 26%, в локаутном сезоне-2012/2013 команда с отрывом была лучшей в лиге и даже после ухода Оутса ещё несколько лет шла в топе.

Однако в последние годы большинство «Вашингтона», за исключением короткого отрезка в ковидном сезоне, снова стало буксовать. Тактика команды перестала быть откровением, Овечкин не молодел, а его окружение становилось хуже. Летом, когда «столичные» поменяли не только главного тренера, но и его ассистентов, из команды ушёл и Блэйн Форсайт, который в разных штабах отвечал за большинство на протяжении почти 15 лет.

Новым архитектором большинства «Вашингтона» стал Кирк Мюллер. Когда-то именно Мюллер был вторым номером на драфте Марио Лемье, но, несмотря на почти 1000 очков в НХЛ и победный гол в финале Кубка Стэнли – 1993, суперзвездой форварда назвать крайне сложно. Мюллер отвечал за большинство в «Сент-Луисе», «Монреале» и «Калгари», где нестабильные сезоны у него чередовались с провальными. Например, «Сент-Луис» в первом сезоне тренера был четвёртым в лиге по ожидаемой опасности, а через год уже замыкал таблицу.

В своё время Мюллер показал свою успешность на уровне сборной — на ЧМ-2019 опытный тренер ехал именно для работы со спецбригадой, и Канада забросила 10 шайб после 24 попыток. Правда, надо учитывать, что в сборной у тренера был материал, который нельзя было сравнивать с клубным. Игроки отмечали, что Мюллер находит им роли, которые отличались от тех, что они выполняли в НХЛ. «Мы не хотим убивать время на большом льду, проведя его в перепасовке. Наше большинство основано на броске, и у нас есть немало ребят, которые умеют хорошо бросать. Давайте нагружать вратаря со всех позиций, играть активно, втроём лезть на ворота», — описывал свою философию тогдашний ассистент сборной.

Кирк Мюллер Фото: nhl.com

Пока большинство «Вашингтона» выглядит так, как будто никакой идеи и схемы там нет. Конечно, надо отметить, что «столичным» не везло — дважды в последних играх голу в большинстве мешала штанга, Том Уилсон должен был забивать в пустые ворота с паса Овечкина, но с метра оказалось нелегко. За счёт неплохой игры в начале сезона «Вашингтон» всё ещё идёт на седьмом месте в лиге по ожидаемым голам в большинстве, только в последних играх нет и ожидаемых.

Проблемы «столичных» начинаются с самых простых вещей. Никлас Бекстрём не был гением вбрасываний, но без него Дилан Строум и Евгений Кузнецов не всегда берут больше 50% на «точке». Если они проигрывают вбрасывание, то сопернику почти всегда удаётся успешно отброситься и убить секунд 20. Когда «Вашингтон» снова пытается зайти в зону, то это выглядит комично: и при попытках войти через пас, и при попытках войти через ведение игроки банально утыкаются в одного или двух соперников, которые снова отбрасываются. В последних играх только техничный Сонни Милано выглядел человеком, который мог самостоятельно завезти шайбу в зону, но он при этом получает мало времени.

Когда дело доходит до расстановки в зоне, всё становится не лучше. У «столичных» был великолепный шанс поправить статистику в игре с «Сан-Хосе»: у этой команды вообще всё плохо, и меньшинство тоже. Однако спецбригада выглядела так, как будто Мюллер бьёт своих игроков клюшкой по рукам за любое нестандартное действие: это была осторожная перепасовка по периметру. Мы же знаем, что Кузнецов в теории может придумать что-то абсолютно нестандартное, отдать слепой пас из-за ворот — а здесь он десяток секунд чеканил шайбу на месте, чтобы… скинуть шайбу стоящему на синей Джону Карлсону. Второй вариант не лучше — поперечный пас Овечкину, который все ждут.

Конечно, как и в древние годы до чемпионства-2018, велик соблазн скинуть все проблемы «Вашингтона» на Овечкина, который за сезон забил в большинстве лишь раз: «Торонто» 24 октября. Здесь это сделать сложно, потому что Ови — чуть ли не единственный человек, который создаёт хоть какую-то угрозу в большинстве. Да, он редко раздаёт передачи, как в лучшие годы, он просто выжидает своего момента, но его броски почти всегда идут в створ либо позволяют «Вашингтону» хорошо сыграть на добивании. История тоже подтверждает: большинство «Вашингтона» — это Овечкин.

Вклад голов Овечкина в большинство «Вашингтона» Сезон % голов Сезон % голов 2013/2014 24 (68) 35,3% 2018/2019 18 (49) 36,7% 2014/2015 25 (60) 41,7% 2019/2020 13 (42) 31% 2015/2016 19 (55) 34,5% 2020/2021 9 (38) 23,7% 2016/2017 17 (57) 31,5% 2021/2022 16 (48) 33,3% 2017/2018 17 (55) 31% 2022/2023 14 (52) 27%

Единственный сезон, когда капитан забил меньше четверти команды голов в большинстве — укороченный ковидный. В том году неожиданно для многих лучшим снайпером в неравных составах стал Ти Джей Оши, забросивший 13 шайб. Сейчас почти 37-летний игрок резко сдал, что тоже сильно лишает большинство «Вашингтона» вариативности.

Мюллер пытается решить проблемы команды дёрганием игроков по позициям, но результат от этого лучше не становится. Некоторые игроки выходят на неудобных и не подходящих им ролях — например, всегда игравший от броска Энтони Манта обнаруживается на диспетчерской позиции между кругами вбрасывания, где играет в стиле «ни украсть, ни покараулить». Манта был частью звеневшего канадского большинства на ЧМ-2019, где показывал чуть ли не лучший хоккей в жизни, но за эти годы большой вингер резко сдал, при этом его сильные стороны не используют.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Беда «Вашингтона» прямо сейчас в том, что Овечкин — чуть ли не единственный человек с хорошим броском в этом большинстве «Вашингтона». Команда в теории может рисовать в продвинутой статистике кучу опасных шансов с хороших позиций, но класса для их реализации просто не хватает. Кому-то просто не везёт (как Уилсону недавно), а кто-то просто не умеет реализовывать. Но и процент реализации у Ови рано или поздно должен вернуться к его обычным показателям: прямо сейчас это лишь 7%, аномальные для его карьеры в прошлом. Можно было бы искать нестандартные решения, но без гениальных решений Бекстрёма этого тоже не получается. Кроме того, «Вашингтон» просто редко играет в большинстве: сегодня против «Лос-Анджелеса» клуб ни разу не получил этой возможности.

Болельщики критикуют и кадровые решения тренерского штаба — некоторые предлагают вызвать из фарм-клуба Ивана Мирошниченко, который уже неплохо начал показывать себя в АХЛ, или других чистых снайперов под бросок. Однако для «Вашингтона», который сегодня еле отбился в Лос-Анджелесе, проблемой остаётся вся атака. Если Овечкин, который пока проводит один из худших отрезков своей карьеры, остаётся единолично лучшим бомбардиром команды, то всем остальным форвардам надо очень и очень серьёзно задуматься.