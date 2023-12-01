Голкипер «Питтсбурга» сегодня затмил самого Кросби, который вошёл в топ-25 снайперов НХЛ.

Вратарский гол в НХЛ! Джерри бросил от своих ворот и попал в историю лиги

«Тампу» в последнее время немного лихорадит. После разгрома «Каролины» в матче-возвращении Андрея Василевского со счётом 8:2 «молнии» проиграли две встречи подряд, поочерёдно уступив «Колорадо» и «Аризоне». Положение «Лайтнинг» в турнирной таблице было далеко от идеального — набранные после 23 матчей 25 очков позволяли последним обладателям Кубка Стэнли с Востока НХЛ идти только в самом низу кубковой восьмёрки.

Самое светлое пятно в нынешней «Тампе» — Никита Кучеров (впрочем, ничего нового). Российский нападающий не уходил без результативных действий в семи последних матчах, за которые он набрал аж 14 очков! Благодаря такому рывку Никита забрался на вершину гонки бомбардиров лиги, на протяжении какого-то времени разделяя первенство даже в списке снайперов. Вот и в сегодняшней встрече с «Питтсбургом», который пока также не может порадовать своих болельщиков стабильностью, Кучеров без новых баллов в копилку не ушёл.

На счету Никиты ассистентский дубль уже в первом периоде. 86-му номеру «молний» хватило всего трёх с половиной минут, чтобы дважды помочь партнёрам отличиться. Сперва Кучеров стал одним из соавторов гола Стивена Стэмкоса, подправившего шайбу после наброса от Виктора Хедмана.

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Вскоре «Тампа» впервые в матче получила право на розыгрыш большинства, но долгое время не могла его реализовать. Сделать это удалось за три секунды до выхода Ноэля Аччари из штрафного бокса — Кучеров поднял шайбу на вершину, Сергачёв бросил, Жанно успешно сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

2:0 и 17:5 по броскам в створ после первых 20 минут — казалось, что проблем у «Лайтнинг» сегодня не возникнет. Однако «пингвины» проснулись, да так, что «молнии» больше не смогли ни разу поразить их ворота. Камбэк «Питтсбурга» начал его капитан — в середине трети Сидни Кросби отыграл одну шайбу, воспользовавшись совместным подарком от Кучерова и Джейка Гюнцеля.

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По какому поводу подарок, спросите вы? А повод такой — гол в ворота Василевского стал для Кросби 564-м в НХЛ, благодаря чему Малыш Сид ворвался в топ-25 снайперов в истории лиги. Пока что он находится на одном уровне с Матсом Сундином и Джо Ньювендайком, но следующий гол оставит его на единоличном 24-м месте на расстоянии всего одного точного броска от Патрика Марло.

Но это как-нибудь в другой раз — сегодня Кросби больше не забивал. В принципе, этого и не потребовалось, ведь «Пингвинз» прекрасно справились с этим и без него. Ещё до второго перерыва счёт на табло стал равным. Очередная неосторожность «Тампы» привела к контратаке гостей — Малкин придержал шайбу, а затем нашёл Дрю О’Коннора, который восстановил равновесие за полминуты до сирены.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через три минуты после выхода из раздевалок «Питтсбург» уже был впереди — комбинация с участием Ньето и Картера завершилась точным броском последнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Возможно, о ней говорили бы больше, но всё внимание сегодня собрал на себя Тристан Джерри. Во-первых, канадец отразил 39 бросков, наглухо закрыв ворота с середины первого периода. А во-вторых, сегодня Джерри стал… автором последнего гола в матче! «Тампа» сняла Василевского в концовке встречи, и его визави, получив шайбу, недолго думая, отправил её в пустые ворота на другом конце площадки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Примеру автора первого вратарского гола в истории «Питтсбурга» и 14-го забивавшего в НХЛ голкипера попытался последовать Евгений Малкин — за считаные секунды до конца матча россиянин имел шанс ещё раз поразить пустые ворота с куда более близкого расстояния, но шайба прошла в считаных сантиметрах от штанги.

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Конечно, Евгения это вряд ли сильно расстроило — «Питтсбург» совершил камбэк и реабилитировался за поражение в предыдущей игре с «Нэшвиллом». До зоны плей-офф — всего два очка.