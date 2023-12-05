Его не остановить! Кучеров набрал очки в 10 матчах подряд и сравнялся с русской легендой

После четырёх поражений подряд «Тампе» кровь из носу была необходима победа. В предыдущем матче «молнии» были разбиты «Далласом» с ужасающим счётом 1:8, и сегодня у них появилась возможность взять реванш уже на своей площадке. Дополнительной мотивацией для победы стал юбилей шведского защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана — сегодня он стал третьим игроком в истории клуба, проведшим 1000 матчей в НХЛ. Впереди него только Стивен Стэмкос, для которого встреча со «звёздами» стала 1027-й, и рекордсмен Венсан Лекавалье, надевавший свитер «Тампы» в регулярках 1037 раз.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первым отметить праздник вызвался не кто иной, как Никита Кучеров. Российский форвард «молний» находится в великолепной форме — до сегодняшнего матча он набирал очки в девяти матчах подряд, и эта серия продолжилась уже на восьмой минуте. Кучеров открыл счёт, оставшись в полном одиночестве у ворот Джейка Эттингера и неотразимо бросив с кистей. Его просто не остановить!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никита в восьмой раз в карьере отметился результативными действиями в 10 и более матчах подряд. Среди действующих игроков большее количество раз это делали только Леон Драйзайтль (9), Сидни Кросби (11) и Коннор Макдэвид (12).

Под занавес периода Кучеров добавил к голу ещё и ассист, после которого точным броском отметился Энтони Чирелли. Россиянин помогает забивать партнёрам также на протяжении 10 матчей — он сравнялся с Филипом Гронеком из «Ванкувера» по длительности такой серии в этом сезоне, а также повторил рекорд «Тампы», который до этого делили между собой Брэд Ричардс и нынешний наставник «Монреаля» Мартен Сан-Луи.

А ещё Никита набрал 771-е очко в карьере и догнал Сергея Зубова — теперь они делят 12-е место в списке самых результативных россиян в истории НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде команды не забросили ни разу, и хвалить за это во многом стоит Андрея Василевского — российский вратарь «Тампы» отразил все 10 бросков во второй трети и помог своей команде пережить не самый удачный для неё период.

«Молнии» вдохновились надёжной игрой Василевского и в третьем периоде довели дело до крупной победы. Преимущество «Лайтнинг» до трёх шайб увеличил Люк Гленденинг, перешедший в состав южан как раз из «Далласа». В этой ситуации 34-летний форвард всё сделал сам — добыл шайбу, оторвался от преследователей и переиграл вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А последнее слово в матче сказал всё тот же Чирелли, поразивший владения Эттингера броском с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Одна из самых приятных составляющих победы «Тампы» — первый шат-аут Андрея Василевского после возвращения на лёд. Российский голкипер справился со всеми 25 бросками «Далласа» за матч, и такая игра явно должна придать ему уверенности. Как и всей «Тампе» — «молниям», которые пока балансируют на границе зоны плей-офф, пора просыпаться и подниматься выше в таблице, ведь соперники не дремлют.