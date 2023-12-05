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«Аризона» — «Вашингтон» — 6:0, крупнейшее поражение в сезоне, Овечкин не забивает уже семь матчей

Какой кошмар! «Вашингтон» потерпел худшее поражение в сезоне на самой маленькой арене НХЛ
Владимир Лаевский
«Аризона» — «Вашингтон» — 6:0, обзор
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Некогда аутсайдер «Аризона» издевалась над «столичными» весь матч. На это было больно смотреть.

«Вашингтон» перед матчем с «Аризоной» выглядел командой-загадкой. Неудачно начал сезон, потом выиграл 9 из 11 встреч. Затем «Кэпиталз» были разгромлены «Эдмонтоном», потерпев крупнейшее поражение в сезоне — 0:5, уступили худшей команде НХЛ «Сан-Хосе». Перед сегодняшним матчем у «столичных» было две победы в пяти матчах, включая неожиданный успех с одним из лидеров сезона «Лос-Анджелесом». В общем, было непонятно, чего ждать от «Вашингтона».

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Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин повторил свою худшую сухую серию в сезоне. Россиянин не мог поразить ворота соперника уже в шести встречах подряд и серьёзно испугал экспертов и болельщиков — неужели погоня за Уэйном Гретцки откладывается? Тем более за этот отрезок Ови набрал лишь два очка — вплотную приблизился к 1500 баллам за карьеру, но никак не может покорить эту отметку.

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Кроме того, главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери решил оставить Евгения Кузнецова вне заявки на матч — по игровым причинам.

«Аризона», наоборот, впервые за долгие годы перестала считаться единоличным аутсайдером и худшим клубом НХЛ. Более того, «койоты» показывают привлекательный хоккей и идут в зоне плей-офф! «Койотс» до встречи с «Вашингтоном» выиграли четыре матча подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кули (Келлер, Дурзи) – 08:46 (pp)     2:0 Карконе (Браун, Цукер) – 10:02     3:0 Шмальц (Келлер, Керфут) – 14:15 (pp)     4:0 Шмальц (Келлер, Кесселринг) – 17:13     5:0 Цукер (Керфут) – 18:39     6:0 Бьюгстад (Керфут, Мозер) – 36:54 (sh)    

Они же и открыли счёт. На девятой минуте «Аризона» успешно разыграла большинство, Клейтон Келлер от синей линии отдал разрезающую передачу на пятачок, откуда Логан Кули перевёл шайбу в ворота. Гол после первого же броска в створ!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Прошло менее полутора минут, как «Койотс» удвоили преимущество в счёте. «Вашингтон» потерял шайбу в чужой зоне, Майкл Карконе вошёл в зону «столичных» и несложно бросил — Дарси Кемпер не выручил.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 15-й минуте «Аризона» получила возможность реализовать ещё одно большинство. После перепасовок Келлер перевёл шайбу на Ника Шмальца, который с правого круга вбрасывания мощно бросил — 3:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

После этого Карбери решил заменить Кемпера. Дарси пропустил три гола после пяти бросков — кошмарная игра вратаря. Вышел Чарли Линдгрен.

Свежий вратарь, однако, недолго оставался «сухим». «Аризоне» потребовалось меньше трёх минут, чтобы «распечатать» второго голкипера «Кэпиталз».

На 18-й минуте Майкл Кесселринг подобрал шайбу на левом фланге, сместился в центр и оставил её Келлеру. Клейтон продвинулся вперёд и отдал за спину Шмальцу. Ник принял шайбу и сразу с кистей бросил — Линдгрен был закрыт кучей игроков и выручить не сумел. 4:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На этом кошмар «Кэпиталз» не закончился. На 19-й минуте три хоккеиста «столичных» пытались вывести шайбу из своей зоны, но в итоге лишь организовали «Аризоне» новую атаку. Среди — ещё раз — трёх игроков «Вашингтона» самым расторопным оказался нападающий «койотов» Александр Керфут, который вывел Джейсона Цукера «один на один». Форвард без труда обыграл Линдгрена и послал шайбу с неудобной руки уже в пустые ворота. 5:0! «Аризоне» потребовалось меньше 10 минут — 9.53 — и восемь бросков, чтобы повести со счётом 5:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Аризона» установила клубный рекорд, впервые в истории выигрывая в ходе периода со счётом 5:0.

Лидер «Кэпиталз» Овечкин в середине игрового отрезка нанёс бросок выше ворот, а на последней минуте попал в створ. Однако для голкипера «Койотс» Коннора Ингрэма это не стало проблемой.

Второй период начался не особо живо. Практически за половину периода команды на двоих нанесли лишь пять бросков. Примечательно, что к этому моменту оба клуба бросили по 12 раз. Но счёт был 5:0. Овечкин несколько раз угрожал воротам, но всё тщетно.

А в конце периода случился ещё один тяжелейший удар.

«Вашингтон» получил шанс реализовать большинство — казалось бы, вот она, прекрасная возможность наконец «распечатать» Ингрэма.

Тем не менее большинство опять не шло.

А на 37-й минуте защитник «Вашингтона» Расмус Сандин решил своими усилиями протащить шайбу через центр площадки, но хоккеисты «Койотс» быстро перехватили шайбу, и Янис Мозер вывел Керфута и Ника Бьюгстада «два в ноль». И они вдоволь поиздевались над «Кэпиталз». Бьюгстад отдал на Керфута, Керфут — на Бьюгстада, тот обратно, Керфут вернул Бьюгстаду — и только тогда Ник вкатил шайбу уже в пустые ворота. Без шансов для Линдгрена.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Издевательская шайба в меньшинстве — и 0:6 для «Вашингтона».

Даже три броска Овечкина за 40 минут игры не помогли. У Александра «-1», у ряда игроков «-2». И, самое печальное, в действиях хоккеистов «Кэпиталз» даже не было видно «огонька». Будто бы никто и не пытался спасти матч или просто зажечь своих партнёров.

Третий период начался с сумасшедшего момента «Аризоны». Игрок «койотов», бросая по пустым воротам, просто попал в штангу!

Через несколько минут Ови разрезной передачей выводил партнёра на пустой угол ворот, но тот не сумел подставить клюшку. В середине третьего периода, наконец, произошла массовая стычка — у игроков «Вашингтона», кажется, просто начали сдавать нервы. Но даже это не помогло.

В итоге у «Вашингтона» крупнейшее и унизительное поражение от некогда худшей команды НХЛ на самой маленькой арене лиги. А у Овечкина — антирекордная личная сухая серия в сезоне.

Интересно, когда кошмар «Кэпиталз» завершится.

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