Капризов снова похож на суперзвезду НХЛ. «Миннесоте» всего-то нужно было сменить тренера!

Как похорошела «Миннесота» при Джоне Хайнсе! Он сменил Дина Эвасона на посту главного тренера после семи поражений подряд и пока что не знает поражений.

Сегодня под раздачу попал «Калгари». Уже на второй минуте счёт открыл Маркус Фолиньо. Мэтт Болди перехватил шайбу в средней зоне, а Фолиньо подхватил её, накрутил и усадил на пятую точку защитника Илью Соловьёва и прошил Дэна Владаржа. Судьи даже не сразу разобрались, что это гол — так быстро шайба выскочила из ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» уверенно контролировала ход матча. На старте второго периода слово взял Кирилл Капризов. Россиянин совсем перестал хандрить и стабильно набирает очки в третьем матче подряд. Свой гол он забил с добивания после броска Марко Росси, а Матс Цуккарелло довёл свою результативную серию до 10 матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Очень впечатлён Кириллом. Ещё в бытность тренером другой команды я знал о его таланте и мастерстве, знал, что когда он выходит на лёд, что-то точно будет. Сейчас меня больше всего впечатляет его любовь к игре, дух соперничества и уровень физподготовки, то, как он тренируется. Он – суперзвезда и моторчик. Очень впечатляет», – говорил накануне Хайнс.

На этом «дикари» не остановились – не успел диктор объявить автора второго гола, как Мэтт Болди сделал счёт 3:0 и отправил Владаржа отдыхать. Смена вратаря встряхнула «Калгари», и они смогли отыграть одну шайбу усилиями Микаэля Баклунда, но вскоре «Миннесота» успокоила их порыв, реализовав большинство.

На сей раз Капризов выступил в роли ассистента, выдав идеальную передачу на подправление Болди. Кирилл снова похож на суперзвезду НХЛ – он закончил матч с двумя очками, пятью бросками в створ и «+1». Оказывается, всего-то надо было сменить тренера!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода Соловьёв сам исполнил не хуже Фолиньо. Получив шайбу после выигранного вбрасывания в чужой зоне, он обыграл Пэта Маруна и бросил по воротам, набрав первое очко в НХЛ. Не гол – шайбу подправил Коннор Зари – но это было красиво.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для 23-летнего белорусского защитника, задрафтованного в седьмом раунде драфта-2020, это лишь третий матч в НХЛ. Но теперь, после обмена Никиты Задорова, у него должно появиться больше шансов в основе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Последнее слово осталось за «Миннесотой» – Эрикссон Эк установил окончательный счёт. У «дикарей» четыре победы подряд с общим счётом 18:5.