У «Вашингтона» огромные проблемы в атаке. Исправит ли это травмированный снайпер?

«Вашингтон» просто не может забивать, и пока что это главная проблема команды. В эпоху, когда показатели вратарской статистики бороздят дно Марианской впадины, а отметка «очко за игру» перестала быть эксклюзивной отметкой суперзвезды, атакующие показатели «столичных» рухнули. В равных составах «Вашингтон» забивает 1,9 гола за игру — хуже только анемичный «Сан-Хосе», но и «акулы» стали подправлять статистику в последних матчах.

Большинство «Вашингтона» — трагикомедия: кажется, Том Уилсон вдохновился нашей статьёй и сделал дубль «Анахайму», но после этого спецбригада «столичных» снова впала в летаргический сон и проспала гол «Аризоны» в меньшинстве. Тренер-новичок Спенсер Карбери не боится жёстких мер по отношению к ветеранам: он урезал игровое время Никласа Бекстрёма до того, как он выбыл из-за травмы, а недавно отправил в запас Евгения Кузнецова. Теперь Кузя обещает журналистам, что будет рвать и метать.

Конечно же, и реализация бросков у «Вашингтона» — вторая с конца в лиге, хотя перед сезоном на бумаге у «столичных» было три опытных и качественных снайпера для топ-9. Однако проблемы Александра Овечкина всем прекрасно известны и расписаны в десятках текстов, ленивый голеадор Энтони Манта стал просто ленивым (хотя забил столько же, сколько и Овечкин). Правда, есть у «столичных» и третий забивала — Макс Пасиоретти, шесть раз в карьере выбивавший 30+ шайб. Правда, есть одна большая проблема: Макс до сих пор не сыграл ни одного матча в сезоне из-за травмы.

Макс Пасиоретти Фото: Philippe Bouchard/Zuma/ТАСС

Когда-то тяжёлая травма форварда была важнейшей хоккейной новостью: в марте 2011-го в игре «Бостона» и «Монреаля» Здено Хара толкнул форварда «Канадиенс» на борт, Пасиоретти ударился о заградительное стекло и получил тяжёлое повреждение позвоночника. Этот инцидент вызвал бурю в Канаде: полиция Монреаля провела проверку действий Хары, местная авиакомпания хотела расторгнуть договор с «мишками», а болельщики выходили на акцию протеста. «Уверен, что он хотел ударить меня головой о стойку», — сказал форвард, который получил сотрясение мозга и перелом позвонка.

Пасиоретти вернулся в хоккей, и сезон-2011/2012 в депрессивном «Монреале» стал для него успешным — 33 шайбы в период, когда результативность была ниже. Макс получил за своё возвращение «Билл Мастертон Трофи» и стал постепенно оформляться в звезду команды, где не было большого количества ярких и забивных форвардов. Пасиоретти помогал и обороне в те годы, когда Мишель Террьен строил игру в первую очередь вокруг защиты: снайпер занимал шестое место в голосовании на «Селке» — трофей, который давно узурпировали центрфорварды.

Однако получивший капитанскую нашивку Пасиоретти ещё и получал тонну критики — и за то, что «Монреаль» играл хуже ожидаемого, и вообще за всё-всё подряд, как это принято в Канаде. Летом 2014-го легендарный Ги Лефлёр вообще заявил: «Такие игроки, как Ванек и Пасиоретти, клубу просто не нужны. Если они не готовы делать свою работу – то есть забивать голы, пусть сидят дома», — и это после игры в финале конференции! На фоне критики после провального чемпионата-2017/2018 (17 шайб в 64 матчах) МаксПак перешёл в «Вегас», который после финала начал использовать свои активы для усиления звёздными игроками.

Бóльшую часть карьеры в «Вегасе» Пасиоретти играл с другим снайпером Марком Стоуном, который забирал на себя часть бросков, которые мог бы нанести американский форвард. Однако Пасиоретти не раз мучился травмами, пропускал немало матчей из-за операции на кисти, и «Вегас», который из-за широкой трансферной политики выбился за пределы потолка, летом 2022-го скинул Макса в «Каролину» де-факто бесплатно, за «будущие обязательства». Форвард подпнул клуб на прощание: «В конце сезона речь не заходила об ответственности за результат. В Монреале при таком плохом сезоне весь город пылал бы. А в Вегасе солнышко светит, мы моем машины, покупаем натуральные продукты и собираемся играть в гольф».

Казалось, что Пасиоретти — тот человек, которого больше всего не хватало «Каролине». Команда Рода Бриндамора явно изголодалась по снайперу, который мог бы превращать в голы многочисленные и однообразные броски, одного Свечникова недоставало. И Пасиоретти на новом месте в среднем за игру забрасывал 0,6 шайбы — прекрасный результат! Правда, в абсолютных числах это были три гола за пять игр: провести в сезоне больше времени помешали две травмы ахилла, после которых форвард оба раза восстанавливался по полгода.

Макс Пасиоретти Фото: Jeff Chiu/AP/ТАСС

«Вашингтон» прекрасно понимал, что берёт изломанного травмами игрока, но клуб ничем не рисковал: Пасиоретти получил $ 2 млн базовой гарантированной зарплаты и ещё столько же в виде бонусов за потенциально сыгранные матчи. Этот контракт был признан одним из лучших в межсезонье. «Он умеет забивать – это основная причина подписания контракта с Максом. Мы должны были найти способ, как забивать больше, и Пасиоретти умеет это делать», — говорил ГМ «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Сам американец оптимистично смотрел на сроки своего возвращения, говорил, что восстановление идёт хорошо. Пасиоретти обещал, что вернётся в строй быстро, хоть и пропустит начало чемпионата — что ж, прошла уже четверть сезона, а №67 «Вашингтона» всё ещё не дебютировал за новый клуб.

Недавно Спенсер Карбери отвечал на вопросы журналистов о своём пропавшем снайпере: главный тренер «Вашингтона» отметил, что Пасиоретти занимается на льду вместе с Ти Джеем Оши под руководством одного из тренеров по развитию, но при этом речи о дебюте в ближайшее время нет. «Он неплохо двигается, но в ближайшие две недели он вряд ли сыграет, после этого всё возможно». Учитывая то, что через две недели в НХЛ будет короткая рождественская пауза, дебют Макса может быть отложен до последних дней календарного 2023-го.

Возвращение Пасиоретти даёт «Вашингтону» не только опыт снайпера и ещё одного человека, который может повести за собой новое поколение «столичных». Макс может стать ещё одной опцией для большинства «Вашингтона»: вряд ли это будет тот игрок, что станет просто чеканить шайбу без особого обострения. Пасиоретти подписывали точно не для того, чтобы уходить в глубокую перестройку, и ветеран должен взбодрить команду. Осталось только выйти на лёд.