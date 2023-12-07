«Спартак» уговорил Мальцева! Ещё один громкий трансфер клуба после Ковальчука

Пауза в регулярном чемпионате КХЛ на Матч звёзд – идеальное время для совершения трансферов. А ведь впереди ещё Кубок Первого канала. Напомним, дедлайн переходов запланирован на 27 декабря.

Буквально на днях «Спартак» взбаламутил общественность громким подписанием: в ряды красно-белых вернулся воспитанник клуба Илья Ковальчук, решивший в 40 лет добавить опыта коллективу Алексея Жамнова как на льду, так и в раздевалке. Но Ковальчук – крайний нападающий, а у столичного клуба проблема с центральными. Надолго выбыл прооперированный Морозов, приболел Бурмистров.

В сложившейся ситуации логично, что «Спартак» начал активно уговаривать вернуться из Северной Америки 25-летнего Михаила Мальцева – воспитанника петербургского хоккея, доставшегося москвичам в результате памятного обмена с участием Александра Никишина. Правда, самого Мальцева в «Спартаке» пока не видели, у клуба были только права на Михаила в КХЛ.

Всё дело в том, что Мальцев до последнего пытался попробовать свои силы и зацепиться за любой шанс в Северной Америке. После ухода из СКА форвард играл в системах «Нью-Джерси», «Колорадо». В нынешнем сезоне нападающий выступает за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».

Однако нет никакого смысла болтаться в АХЛ и заведомо понимать, что шанс закрепиться в «Кингз» практически отсутствует. Так можно и вовсе уйти в финансовый минус, учитывая дорогущую жизнь в Калифорнии и большие налоги. В Москве Михаилу будет явно гораздо комфортнее в денежном плане, да и жить на родине лучше. Да, жирными контрактами в «Спартаке» никого не балуют, однако заработает Мальцев в любом случае больше, нежели в США.

Рассказ Мальцева о допзаработке в АХЛ: Михаил Мальцев рассказал о небольшом дополнительном заработке, который возможен в АХЛ

Плюс в «Спартаке» у Мальцева появится совершенно иная роль. Главный тренер Алексей Жамнов наверняка будет выделять Михаилу много игрового времени, а сам форвард получит место в топ-6 (а сейчас, учитывая травму Морозова, Мальцев точно станет первым центром команды).

Интересно, что сам хоккеист в своих соцсетях намекнул о переходе в «Спартак» фразой из песни певицы «Максим» «Вдоль ночных дорог…», которая популярна в среде красно-белых. С чувством юмора и умением общаться с людьми у форварда всегда был полный порядок.

Павел Мальцев (справа) Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Единственное, за что обидно: Михаил, по сути, потерял пять месяцев своей карьеры после заведомо провального перехода в «Лос-Анджелес». Понятно, хотелось заявить о себе в лучшей лиге мира, но ведь годы карьеры идут, поэтому сейчас Мише нужно постоянно играть и находиться на ведущих ролях. КХЛ в этом плане оптимальный вариант, что Мальцев наконец-то и понял.