От количества легенд и рекордсменов голова идёт кругом. И Ови теперь один из них.

Овечкин – лишь 16-й игрок с 1500 очками в истории НХЛ. Кто сделал это раньше его?

Александр Овечкин этой ночью набрал своё 1500-е очко в НХЛ. Россиянин стал первым представителем своей страны и лишь 16-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой юбилейной отметки.

Ови в очередной раз закрепил своё имя на ещё одной страничке в истории хоккея. А кто добрался до отметки в 1500 очков раньше капитана «Вашингтона»? Этого добились всего 15 игроков, лишь один из которых — европеец.

15. Сидни Кросби

1215 матчей, 1529 (565+964) очков

Капитан «Питтсбурга» — лучший бомбардир среди действующих хоккеистов. На одном из отрезков сезона-2022/2023 Кросби уступал Овечкину, но смог провести стабильный чемпионат и первым пройти отметку в 1500 очков.

Канадец был задрафтован в 2005 году под общим первым номером. Уже 18 лет Малыш Сид выступает за родной «Питтсбург» — он пятый хоккеист в истории по количеству очков за одну франшизу. За долгие годы в составе «Пингвинз» нападающий взял три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, Кросби за сборную Канады выиграл две Олимпиады (2010, 2014) и один чемпионат мира (2015), став членом «Тройного золотого клуба».

Сид также делит с Дагом Гилмором 14-е место в списке лучших ассистентов в истории — и он может выбить 1000 передач и подняться на пару позиций уже в текущем чемпионате.

Лучший чемпионат Кросби провёл на второй год в НХЛ, в сезоне-2006/2007, когда набрал 120 (36+84) очков. Всего канадец шесть раз добирался до отметки в 100 баллов.

Сидни Кросби Фото: Getty Images

14. Пол Коффи

1409 матчей, 1531 (396+1135) очко

Легендарный канадский защитник провёл 21 сезон в НХЛ. В 1980-м Коффи задрафтовал «Эдмонтон». Помимо «Ойлерз», Пол выступал ещё за восемь клубов лиги, включая «Питтсбург» и «Детройт».

Коффи занимает второе место в истории НХЛ по количеству очков среди защитников и шестое — по ассистам среди всех хоккеистов. Канадец выиграл четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1991), три «Норрис Трофи» как лучшему защитнику лиги (1985, 1986, 1995) и Кубка Канады (1984, 1987, 1991). Коффи выходил в финал Кубка мира — 1996 и участвовал в чемпионате мира — 1990, а с 2004 года является членом Зала хоккейной славы.

Кроме того, защитник пять раз добирался до отметки в 100 очков за сезон, а его лучший результат — 138 (48+90) очков в сезоне-1985/1986.

Пол Коффи Фото: Getty Images

13. Марк Рекки

1652 матча, 1533 (577+956) очка

Канадский нападающий провёл 22 сезона в НХЛ, примерив джерси семи клубов. В 1988-м Рекки был задрафтован «Питтсбургом», в котором суммарно отыграл восемь лет. Форвард также поиграл за «Филадельфию», «Монреаль» и «Бостон».

Рекки завоевал три Кубка Стэнли с тремя разными клубами: 1991 («Питтсбург»), 2006 («Каролина»), 2011 («Бостон»). Со сборной Канады нападающий выиграл чемпионат мира — 1997, а также сыграл на ОИ-1998.

Рекки — седьмой в истории НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах и лишь третий хоккеист в топ-15 бомбардиров, не добравшихся до отметки в 1000 ассистов. Его ввели в Зал славы в 2017 году.

Форвард набирал 100+ очков трижды, лучший результат — 123 (53+70) очка в сезоне-1992/1993.

Марк Рекки Фото: Getty Images

12. Джо Торнтон

1714 матчей, 1539 (430+1109) очков

Легендарный канадец, лишь в октябре 2023 года объявивший о завершении карьеры, начал в НХЛ в 1997-м. Тогда Джо был задрафтован под первым номером «Бостоном», но легендой стал в «Сан-Хосе», в котором провёл 15 сезонов.

Торнтон — один из лучших центрфорвардов в истории НХЛ. Канадец входит в список 13 игроков, отдавших 1000+ ассистов. Джо также шестой по количеству матчей в регулярках.

Несмотря на долгую и примечательную карьеру, Торнтон так и не смог выиграть Кубок Стэнли. При этом на его счету два Кубка мира (2004, 2016), золото Олимпийских игр — 2010, а также «Арт Росс» и «Харт» (2006).

Канадец три раза набирал 100+ очков за сезон. Лучший результат — 125 (29+96) очков в сезоне-2005/2006. Его, конечно, ещё не ввели в Зал славы, но вряд ли будут тянуть с этим.

Джо Торнтон Фото: Getty Images

11. Рэй Бурк

1612 матчей, 1579 (410+1169) очков

Бурк — лучший защитник в истории НХЛ. Канадец провёл в лиге 22 года, 21 из которых — в «Бостоне». «Брюинз» задрафтовали его под восьмым номером в 1979-м. Единственный Кубок Стэнли завоевал с «Колорадо» в 2001-м.

Бурк пять раз получал «Норрис Трофи» (1987, 1988, 1990, 1991, 1994), выиграл «Колдер Трофи» в дебютном сезонесезоне, а также «Кинг Клэнси Трофи». 15 лет (1985–2000) Рэй был капитаном «Бостона». Канадец является самым результативным защитником за всю историю НХЛ, четвёртым — по ассистам и 11-м — по матчам. Стал лучшим защитником ОИ-1998.

Бурк был введён в Зал славы в 2004 году. Кроме того, он шестой по количеству очков за одну франшизу.

Самое примечательное, что защитник ни разу не добирался до отметки в 100 очков, а его лучший показатель — 96 (31+65) очков в сезоне-1983/1984.

Рэй Бурк Фото: nhl.com

10. Фил Эспозито

1282 матча, 1590 (717+873) очков

Легендарный канадец выступал 18 лет в НХЛ — с 1963-го по 1981-й, поиграв за «Чикаго», «Бостон» и «Рейнджерс».

Эспозито дважды выигрывал Кубок Стэнли (1970, 1972), столько же раз брал «Харт», а также у него пять «Арт Росс Трофи» и один «Лестер Пирсон». В 1984 году Фил введён в Зал хоккейной славы.

Нападающий шесть раз становился лучшим снайпером регулярок, пять раз — лучшим бомбардиром. Эспозито — седьмой по количеству голов, 10-й — по очкам, шестой — по шайбам в большинстве и третий — по победным голам. Кроме того, форвард принял участие в Суперсерии СССР — Канада 1972 года и стал её лучшим бомбардиром.

Эспозито шесть раз выбивал 100 очков, в сезоне-1970/1971 Фил набрал 152 (76+76) очка.

А после завершения карьеры Эспозито стал основателем «Тампы».

Фил Эспозито Фото: Getty Images

9. Джо Сакик

1378 матчей, 1641 (625+1016) очко

Ещё один канадец в этом списке. Нападающий был задрафтован в 1987 году «Квебеком» под 15-м номером. Сакик всю карьеру провёл во франшизе «Квебек»/«Колорадо», 17 лет был капитаном команды.

Джо выиграл два Кубка Стэнли: 1996, 2001 (и ещё один уже как генменеджер «Эвеланш» в 2022-м), а также по одному «Конн Смайт», «Харт Трофи», «Леди Бинг», «Лестер Пирсон». Сакик шесть раз добирался до отметки в 100 баллов. В сезоне-1995/1996 канадец набрал 120 (51+69) очков, что стало его лучшим результатом в карьере. Джо также четвёртый по количеству очков за одну франшизу.

Сакик — член «Тройного золотого клуба». Нападающий выиграл чемпионат мира (1994), Кубок мира (2004) и Олимпиаду (2002).

С 2012-го форвард является членом Зала славы.

Джо Сакик Фото: nhl.com

8. Марио Лемье

915 матчей, 1723 (690+1033) очка

Супермарио был задрафтован под первым номером в 1984 году. Лемье стал спасителем «Питтсбурга», который поставил всё на кон, чтобы заполучить канадца.

Марио завоевал два Кубка Стэнли (1991, 1992) в качестве игрока и три — как владелец «Пингвинз» (2009, 2016, 2017). Нападающий выиграл три «Харта», шесть «Арт Росс Трофи», два «Конн Смайт», четыре «Лестер Пирсон», один «Билл Мастертон» и «Колдер». Кроме того, Марио со сборной Канады выигрывал Кубок Канады (1987), Кубок мира (2004) и Олимпиаду (2002), а также серебро чемпионата мира (1985).

Лемье — единственный хоккеист, добравшийся до отметки в 1500 очков, но при этом проведший менее 1000 матчей. Он занимает второе место по среднему количеству очков за игру среди топ-15 лучших бомбардиров в истории. Если бы не серьёзные проблемы со здоровьем, Марио мог бы подняться намного выше…

Кроме того, Лемье стал одним из нескольких игроков НХЛ, введённых в Зал славы сразу после завершения карьеры (в 1997-м), и третьим после Горди Хоу и Ги Лефлёра, кто, будучи членом Зала славы, вернулся в большой спорт. Марио также второй в истории по количеству очков за одну франшизу.

Канадец 10 раз добирался до отметки в 100 очков. Лучший результат — 199 (85+114) очков в сезоне-1988/1989.

Марио Лемье Фото: Getty Images

7. Стив Айзерман

1514 матчей, 1755 (692+1063) очков

Канадский нападающий был задрафтован четвёртым в 1983 году «Детройтом». Айзерман всю карьеру провёл в стане «Ред Уингз» — все 23 года.

Стив три раза выигрывал Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002). Он стал капитаном «Детройта» в 21 год и практически 20 лет был им — это рекорд по длительности пребывания на этом посту в истории НХЛ. Айзерман также завоёвывал «Конн Смайт», «Лестер Пирсон», «Селки Трофи», «Билл Мастертон». Со сборной Канады форвард выиграл Кубок Канады (1984) и Олимпиаду (2002), а также серебро чемпионатов мира (1985, 1989) и Кубка мира (1996). С 2009 года Айзерман — член Зала хоккейной славы.

Канадец шесть раз выбивал 100 очков, лучший сезон — 1988/1989 со 155 (65+90) очками.

Стив Айзерман Фото: nhl.com

6. Марсель Дионн

1348 матчей, 1771 (731+1040) очко

Канадец был задрафтован «Детройтом» в 1971 году под вторым номером, но бóльшую часть из 17 лет в НХЛ провёл в «Лос-Анджелесе».

Дионн ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, однако на его счету по два «Леди Бинг» и «Лестер Пирсон», а также один «Арт Росс». Кроме того, Марсель сыграл на четырёх чемпионатах мира, взяв три бронзы, выиграл Кубок Канады (1976). В 1992 году его ввели в Зал славы. Канадец — шестой снайпер в истории НХЛ.

Дионн восемь раз добирался до показателя в 100 очков и шесть — в 120. Его лучший результат — 137 (53+84) очков в сезоне-1979/1980.

Марсель Дионн Фото: nhl.com

5. Рон Фрэнсис

1731 матч, 1798 (549+1249) очков

Нападающий был задрафтован «Хартфордом» под четвёртым номером в 1981 году. За карьеру Фрэнсис также поиграл за «Питтсбург», «Каролину» и «Торонто».

Рон выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992), взял три «Леди Бинг», по одному «Селки Трофи» и «Кинг Клэнси». Фрэнсис — второй лучший ассистент в истории и пятый хоккеист по количеству матчей. В составе сборной Канады форвард взял серебро чемпионата мира — 1985.

Нападающий трижды добирался до 100 очков, а лучший результат — 119 (27+92) очков в сезоне-1995/1996.

4. Горди Хоу

1767 матчей, 1850 (801+1049) очков

Мистер Хоккей — одна из главных легенд в истории игры. Хоу провёл 25 лет в «Детройте», четыре года в «Хьюстоне», ещё три — в «Хартфорде». Горди — лучший бомбардир в рамках одной франшизы (1809 очков).

Хоу четыре раза выигрывал Кубок Стэнли (1950, 1952, 1954, 1955), шесть раз — «Арт Росс», столько же «Харт», один раз — «Лестер Патрик Трофи». С 1972 года Горди находится в Зале хоккейной славы.

Достижения легендарного канадца можно перечислять бесконечно. Старейший игрок в истории НХЛ (52 года и 11 дней). Ему принадлежит рекорд по наибольшему количеству сыгранных сезонов в НХЛ (наравне с Крисом Челиосом — 26), наибольшему количеству матчей в регулярках в НХЛ и ВХА (2186), в регулярных чемпионатах и плей-офф в НХЛ и ВХА (2421), наибольшему количеству сезонов в НХЛ и ВХА (32), наибольшему количеству голов в НХЛ в регулярных сезонах правым нападающим и количеству шайб в регулярках в НХЛ и ВХА (975). Горди — второй в НХЛ по количеству очков в регулярных сезонах среди правых нападающих, по количеству передач в регулярных сезонах среди правых нападающих, по количеству голов, очков, передач в регулярных сезонах и плей-офф в НХЛ и ВХА, по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (после Патрика Марло) и многое другое…

При этом Горди Хоу лишь раз добирался до отметки в 100 очков — 103 (44+59) очка в сезоне-1968/1969.

Горди Хоу Фото: Getty Images

3. Марк Мессье

1756 матчей, 1887 (694+1193) очков

Канадец был задрафтован 48-м в 1979 году «Эдмонтоном». В НХЛ Мессье провёл 25 лет, поиграв за «Ойлерз», «Рейнджерс» и «Ванкувер».

Марк завоевал шесть Кубков Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994). Нападающий выиграл два «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон», один «Конн Смайт». Кроме того, форвард стал обладателем трёх Кубков Канады (1984, 1987, 1991). В 2007 году Мессье был введён в Зал славы.

Нападающий — первый в НХЛ по количеству голов в меньшинстве в плей-офф, второй — по голам, очкам и передачам в плей-офф, а также по шайбам в меньшинстве в регулярных чемпионатах, третий — по матчам в плей-офф, по встречам, очкам и ассистам в регулярках.

Мессье шесть раз набирал 100 очков за чемпионат. Лучший результат — 129 (45+84) очков в сезоне-1989/1990.

2. Яромир Ягр

1733 матча, 1921 (766+1155) очко

Ягр — единственный неканадец в топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Чех был задрафтован пятым в 1990-м «Питтсбургом».

Яромир завоевал два Кубка Стэнли (1991, 1992). Кроме того, Ягр выиграл пять «Арт Росс», три «Лестер Пирсон», по одному «Харт Трофи», «Билл Мастертон». 12 раз форвард признавался лучшим хоккеистом Чехии и один раз — лучшим спортсменом страны. Со сборной Ягр выиграл два чемпионата мира (2005, 2010) и одну Олимпиаду (1998), а также две бронзы ЧМ и одну — ОИ. На счету Яромира масса и более мелких достижений. Член «Тройного золотого клуба».

Ягр — лучший европейский хоккеист в истории НХЛ, в том числе и по количеству очков и ассистов, четвёртый игрок по матчам и голам. Яромир успел поиграть за ряд клубов — как в НХЛ, так и по всему миру. Чех был единственным хоккеистом с 1500+ очками, поигравшим за «Вашингтон».

Главное достижение Ягра — он официально лучший снайпер в истории хоккея. Форвард побил рекорд Уэйна Гретцки в 2023 году — в возрасте 50 лет.

Яромир пять раз добирался до отметки в 100 очков в НХЛ. Лучший сезон — 1995/1996. Ягр тогда набрал 149 (62+87) очков.

Яромир Ягр Фото: Getty Images

1. Уэйн Гретцки

1487 матчей, 2857 (894+1963) очков

Естественно, первый, лучший — это Великий. Гретцки установил 61 рекорд и стал живой легендой ещё в ходе карьеры.

Канадец поиграл за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» за 21 год в НХЛ. Только Гретцки добирался до отметок в 2000+ очков, 1900+ ассистов и 850+ голов в регулярках.

Уэйн Гретцки Фото: Getty Images

Рекорды Уэйна можно перечислять бесконечно, поэтому отметим лишь несколько. У канадца наибольшее количество голов за один сезон (92 в сезоне-1981/1982 в 80 матчах), передач за один сезон (163 в сезоне-1985/1986 за 80 матчей), очков за один сезон (215 в сезоне-1985/1986); наибольшее количество голов, передач и очков в регулярках и плей-офф — как по отдельности (894/122, 1963/260, 2857/382), так и суммарно (1016, 2223, 3239). Больше никому в истории не удавалось добираться до отметки в 200 очков за одну регулярку.

Уэйн — третий в истории по количеству очков за одну франшизу.

Гретцки выиграл четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988), три Кубка Канады, девять «Харт Трофи», 10 «Арт Росс», два «Конн Смайт», по пять «Лестер Пирсон» и «Леди Бинг». В 1999-м введён в Зал хоккейной славы.