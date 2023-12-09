«Сейчас бы МЧМ, отомстили бы Канаде. Но Бедард не приехал, испугался!» Интервью с Ивановым

Молодой голкипер «Адмирала» только в этом году получил полноценный шанс в КХЛ и использует его по максимуму.

Сезон выдался урожайным на расцвет молодых российских голкиперов. Один из них – Сергей Иванов, бывший вратарь юниорской сборной, потенциальный голкипер молодёжной сборной и нынешний страж ворот «Адмирала». За несколько лет в СКА не получил полноценного шанса в воротах, и аренда во Владивосток стала спасением. Молодой голкипер уже провёл 15 матчей в старте, и это намного больше, чем за годы в СКА. О том, как отнёсся к переезду на Дальний Восток, почему не покрасил шлем, о важности практики на высоком уровне, НХЛ, а также о потенциальной молодёжной сборной России Иванов рассказал в интервью «Чемпионату».

«Дальневосточное дерби — свой мини-турнир. Все забывают, на каком месте идут в таблице»

— Как вы отнеслись к аренде из СКА в «Адмирал»?

— Неожиданно было. Сначала немножко переживал, как всё будет, как там быт, что как. Но оказалось, всё даже лучше, чем я думал. И коллектив, и команда, и быт. В принципе, всё показали. Потихоньку сейчас привыкли уже к перелётам. Всё хорошо.

— Обжиться во Владивостоке было несложно?

— Несложно. Первые два-три дня акклиматизация, а потом уже входишь в ритм, в режим, и всё здорово.

— Поддерживали друг друга с Дмитрием Бучельниковым?

— Конечно. Мы жили с ним в одном номере месяц. Когда вдвоём едешь, всё равно полегче немного. Сходить куда-то вместе. Новый город, новая команда, новые партнёры. И вместе мы с ним вникали во всё это.

— Как справляетесь с перелётами?

— Неплохо. Стараемся больше спать, отдыхать, смотреть что-то, сериалы или фильмы. Читать, разговаривать, общаться. По игре какие-то моменты обсуждать. Всё как обычно.

— Как относитесь к дальневосточному дерби с «Амуром»? Шесть матчей с одним и тем же соперником.

— На самом деле, первый для меня опыт дерби. Действительно, какие-то необычные матчи. Все забывают, на каком месте идут в турнирной таблице. И тут свой мини-турнир. Болельщики очень взволнованы, когда это происходит. И форма такая красивая. Вышел на первую игру и подумал: «Как здорово!» Действительно, другая атмосфера. Очень здорово, что есть такое.

— Почему вы решили не красить шлем в цвета «Адмирала»?

— Я не то что решил, времени просто не было. Я приехал, сразу уже игры. Второго шлема пока нет ещё, не выдали. Желание есть. Может быть, в паузу. Но надо мастера найти. У меня мастер в Санкт-Петербурге находится. Поэтому пока доставки, то, сё…

«И Тамбиев, и Ротенберг — отличные специалисты со своей спецификой»

— Леонида Тамбиева называют жёстким тренером. Это миф или правда?

— Ну, каждый тренер по-своему жёсткий. Потому что все хотят выиграть. Все хотят, чтобы парни развивались. И думаю, что нормальный он тренер (смеётся). Я вратарь, поэтому мне жёсткий, не жёсткий… Моё дело — ловить шайбу, помогать команде выиграть каждую игру, бороться за эту шайбу. Если я всё это делаю и приношу команде пользу, то неважно, жёсткий тренер или нет, он всё равно будет верить и ставить в состав.

— С тренером вратарей Царёвым нашли общий язык?

— Да, конечно. Андрей Анатольевич тоже поиграл в своё время. Это большой опыт для меня, он хороший специалист. Нашли сразу общий язык.

— Работа с Леонидом Тамбиевым отличается от работы с Романом Ротенбергом?

— Оба отличные специалисты со своей спецификой определённой, и всё равно моя задача как вратаря выходить и играть, делать работу, которую от меня ждут. И к тому же это больше всё равно к нападающим. Где-то они с ними больше контактируют, у нас больше идёт работа с тренером вратарей, и тренер вратарей уже всё переносит главному тренеру. Поэтому я особо этого не замечаю.

— Было обидно, что не смогли сыграть против СКА?

— Не знаю даже. Ну не поставили и ладно. У нас с ними матчей-то больше не будет. Не сложилось, значит, так надо.

— Кто-то взял шефство в «Адмирале» над вами?

— Да со всеми подружились и обжились. И поэтому нормально. Разве что Денис Голубев над нами с Бучельниковым немножко взял шефство.

— Чувствуете угрозу конкуренции со стороны Василия Демченко?

— Это, наоборот, здорово, что такой вратарь у нас появился. И Паша Хомченко был, тоже с ним было интересно поработать. И сейчас с Васей будем работать вместе. Наша задача – это победа команды. Будем делать всё для этого. Никакой угрозы. Мы делаем вместе одно дело.

«95 сейвов за два матча? Вот она, оборона! Стиль «Адмирала» облегчает жизнь вратаря»

— Это первый сезон, когда вы сыграли больше пяти матчей в КХЛ. Нет ощущения, что засиделись в МХЛ и ВХЛ?

— Больше пяти матчей… Если в том сезоне сложить, то всего два получается в целом. Не знаю ещё. Всё равно, когда только вышел из МХЛ, надо было сезон поиграть в ВХЛ. И хорошо, что в том сезоне дали мне почувствовать лигу, всю ту атмосферу внутри. Так сложилось с арендой. Здесь дали шанс, и я только этому рад. И счастлив, что появилась такая возможность развиваться и становиться крепче, сильнее и выходить на новый уровень.

Сергей Иванов во время игры за «СКА-1946» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Практика для вратаря важнее, чем для полевого игрока?

— Практика для всех важна. В первую очередь с практикой и играми уверенность приходит. Если идёшь матч за матчем, всё равно подмечаешь какие-то моменты новые, в игре уверенность приходит. Это самое главное.

— Изменилась подготовка в связи с большим количеством матчей?

— В подготовке, конечно, что-то меняется: где-то больше отдыха, потому что игры идут через день. Ещё и Дальний Восток, перелёты. Больше сплю теперь. Стараюсь больше отдыхать, выбираю спокойный отдых. Была бы ещё гитара, конечно… Но гитару в Питере оставил. Не было места для гитары.

— Оборонительный стиль «Адмирала» облегчает жизнь вратаря?

— Конечно. Когда команда хорошо играет в обороне, это всегда хорошо. Нормально.

— Быстро нашли коммуникацию с защитниками?

— Быстро. Всё обсудили. Буквально одна-две игры — и поняли, где мне нужно выходить из ворот, где не нужно. Где они блокируют броски, где я должен помогать. В этом плане легко было.

— «Адмирал» довольно слабо начал сезон. У команды ещё есть шансы на плей-офф?

— Конечно, есть шансы. Ещё много игр. Сейчас команда набирает обороты, пришли новые парни в команду, командный дух начинает появляться. У нас хороший коллектив, мы должны бороться за место в плей-офф.

— Вы как-то совершили 95 сейвов за два матча и пропустили всего одну шайбу. Это может стать лучшим воспоминанием в жизни?

— Вот она и оборона (смеётся). Могло быть и больше голов на самом деле. Всё зависит от моментов. Бывает 50 бросков за игру и два опасных момента. А бывает 20 бросков, и все 20 – опасные, с ближней зоны. Тоже работа парней, работа команды, которая помогает, не даёт близко подходить нападающим. Это большой труд всей команды.

— Никита Серебряков год назад выдал отличный сезон, сейчас вы очень хорошо вошли в лигу. Стиль «Адмирала» способствует качественной игре вратарей?

— Наверное, да. Раз так получается. Много работы, много моментов появляется в игре. Ещё мне дали возможность сыграть матчи подряд. Это всё придаёт уверенности. Если уверенность есть и ты понимаешь, что хочешь, видишь свою цель и идёшь к ней просто, и всё.

— Переход в «Адмирал» был облегчением? Наконец-то практика на уровне КХЛ.

— До перехода сыграл только три игры за СКА и не знал, чего ожидать. Всё зависело и зависит только от меня. Сыграл одну-две игры неплохо, дали мне шанс, где-то выиграли. И появились доверие ко мне и возможность играть каждый матч. Большой опыт для меня.

— Не пугает возвращение в СКА в следующем сезоне?

— Да нет, что оно будет пугать-то? Наоборот. Моя задача тут окрепнуть, обрести уверенность, помочь команде зайти в плей-офф. А там уже будем думать, что да как.

— Вы говорили, что готовы к конкуренции в СКА. Не появились ли другие мысли, когда СКА начал подписывать других вратарей в обход своих молодых?

— Да нет. И тогда тоже у нас было вратарей 15 в системе. Тоже было непросто. Но конкуренция — двигатель прогресса. Поэтому не было других мыслей. Это, наоборот, стимулирует работать больше. Понимаешь, что недавно ты там был, а сейчас — уже тут, и уже те хотят тебя съесть, и идёт гонка. Нельзя руки опускать вообще ни на секунду.

«Сейчас парни вообще без чемпионатов мира. Мы-то ещё ладно, что-то успели захватить»

— Вы думали о пропущенном молодёжном чемпионате мира?

— Разговаривали, да, с парнями, тренерами много. Прикидывали: «Вот сейчас бы МЧМ, мы бы отомстили Канаде за ЮЧМ, реванш бы взяли». Состав действительно у нас собирался хороший, приличная команда. Многие парни в Америку уехали уже играть, многие тут на лидирующих позициях в командах КХЛ. Состав был бы у нас приличный.

Сергей Иванов на юниорском чемпионате мира в 2021 году Фото: Tom Pennington/Getty Images

— Хотелось бы сыграть против Коннора Бедарда?

— Да сыграл уже один раз. Самое главное, что этот чемпионат проходил бы в Сибири, в России. И при своих трибунах. Международных турниров у меня в карьере ещё не было, чтобы были свои болельщики. Всё в Европе, в других странах. Это было бы круто. А Коннор Бедард не приехал, испугался (смеётся).

— Следите за его игрой?

— Да так: смотришь обзоры НХЛ, забивает что-то. Неинтересно (смеётся).

— Кто из вратарей лучший в НХЛ?

— За всеми слежу. И за нашими парнями — наша школа очень хорошая вратарская — и за другими голкиперами. Всё равно игра не стоит на месте, какие-то вещи меняются и в игре вратарей, и в подготовке. Интересно наблюдать за теми же шведами, финнами. Какие у них моменты, нюансы в игре случаются. Всё, что нужно, себе беру.

— Некоторые североамериканские журналисты говорят, что у Ильи Самсонова не идут дела из-за шлема. Возможно ли это?

— Да может быть. Я вон тоже покрасил в СКА шлем: раз — две игры проиграли сразу. На самом деле всё в голове. Ну покрасил, сразу была бы победная серия. Всё в голове, всё от работы идёт постоянно. У каждого бывают спады, взлёты, падения. И после падения в любом случае будет взлёт. Дело времени просто, перетерпеть, переработать. Всё будет хорошо.

— Мечтали в детстве сыграть на молодёжном чемпионате мира?

— Даже, честно, не думал. Когда в Тюмени ещё играл, не думал, что в сборную какую-то попаду. Может быть, смотрел, но не помню. На Новый год «С лёгким паром», папа любит старенькие фильмы.

— Как отнеслись к отстранению сборной России?

— Конечно, немного обидно, что не смогли сыграть. Но главное, чтобы поскорее разрешили в будущем. Другое поколение уже растёт. Ладно мы хоть съездили на ЮЧМ, на юношеские Олимпийские игры наш год попал. Нам в этом плане повезло. Сейчас парни вообще без чемпионатов мира, без всего. Мы-то ещё ладно, что-то успели захватить. Сейчас главное, чтоб открыли. Остальные парни тоже готовятся. Хотят сыграть, показать себя. За свою страну поиграть на таком уровне. Дай бог, чтобы всё разрешилось.

«Главное — что меня вообще выбрали на драфте НХЛ. А номер не влияет, это только престиж твой»

— Контракт в КХЛ у вас ещё на полтора года. Но всё-таки — думали об НХЛ?

— Пока иду от игры к игре. Честно, да, есть моменты какие-то, когда задумываешься о будущем. Но что-то думать, хотеть туда, такого нет. От игры к игре, каждый день — в плей-офф надо попадать, помогать команде ещё. Каждый день развиваться. Даже не думал об этом на самом деле.

— Генеральный менеджер «Коламбуса» не связывался с вами?

— Нет. Пока не связывались. Так, общаемся: иногда пишут по физическому состоянию, есть ли травмы.

— Как у вас с английским? Ситуация с Воронковым многих удивила.

— Конечно, непросто, другой язык, другой менталитет, другие люди вообще. Тоже задумывался над этим. С английским более-менее, но это мы в России, а туда приедешь, ничего сказать не сможешь, ступор у тебя. Когда были мы на ЮЧМ в Техасе, вроде знаю, что сказать, а подходишь — ступор начинается, барьер. Но всё равно, если всё сложится, через практику будет приходить. С этим проблем не будет.

— Низкий выбор на драфте связан с отсутствием выступлений на МЧМ?

— Может быть. Честно, не думал даже об этом. Ну главное, что выбрали. А то смотрел: четвёртый раунд, пятый уже пошёл… Вообще выберут ли хоть. Выбрали, здорово.

— Выбор на вратаря не влияет?

— Первый раунд — это только престиж твой. Сколько парней выбраны под дальними номерами, Капризов даже. Выходят и играют в НХЛ, лидеры. Это не влияет всё.

— Общаетесь с Ярославом Аскаровым?

— Мы вместе поиграли, ещё застал его до отъезда. Но связь не поддерживаем. Если надо будет — пообщаемся.

— Вратарский уровень в России стал ниже?

— Мне кажется, что нет. Легионеров меньше, наших парней больше, это здорово для нас, для нашего опыта, нашей практики.

— Насколько сейчас серьёзная проблема с вратарской амуницией?

— Есть небольшие трудности. Раньше всё равно полегче было в этом плане. Какие-то были контракты с фирмами. Сейчас этого уже нет, мы этого не застали. Это немножко печально. Но, как видите, я в форме. Что-то осталось.

— Сколько идут новые клюшки?

— Не знаю. Долго. Щитки вот два-три месяца идут, например. Форма примерно так же.