«Он играет лучше, чем в год MVP». Кучеров оформил дубль и возглавил гонку снайперов НХЛ

«Тампа» приехала на северо-запад США в гости к «Сиэтлу» после крайне неприятного крупного поражения в матче с «Нэшвиллом», которое в совокупности с результатами игр других команд оставило молний за пределами восьмёрки лучших команд Восточной конференции. «Кракен» после успешного предыдущего сезона пока никак не могут прийти в себя и обитают на довольно-таки солидном расстоянии от зоны плей-офф Запада. То есть обеим командам прямо сейчас есть что доказывать буквально в каждом матче регулярки.

Возможно, именно поэтому сегодняшний матч стал таким напряжённым. Даже несмотря на то, что «Лайтнинг» уже после первого периода вели с преимуществом в две шайбы. Началось всё с гола Энтони Чирелли, который помог шайбе изменить траекторию полёта после броска Ника Пербикса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а затем в дело вступил лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Никита Кучеров. Российскому нападающему «молний» оставалось сделать самое простое после волшебной передачи Брейдена Пойнта — с метра попасть в пустые ворота. «Сиэтлу» стоит повнимательнее следить за собственным пятаком, ведь все игроки хозяев как по команде слетелись на канадского форварда, полностью забыв про оставшегося в полном одиночестве Кучерова. А из такого положения Никита не промахивается.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но уже в середине второго периода от преимущества «Тампы» не осталось и следа. «Сиэтл» вроде бы отыграл одну шайбу через считаные минуты после перерыва, однако после тренерского запроса со стороны «молний» гол был отменён. Вскоре Оливер Бьёркстранд забросил уже по всем правилам, впервые за вечер огорчив вернувшегося в ворота после игры с «Нэшвиллом» Андрея Василевского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следующим Большого Кота переиграл защитник Джейми Олексяк, который неотразимо щёлкнул в противоход Василевскому — и вот команды уже готовятся начинать всё заново в третьем периоде.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте заключительной двадцатиминутки основного времени больше преуспели в этом хоккеисты «Кракен», которые после двух игровых отрезков потеряли из-за повреждения Филиппа Грубауэра, но уже через 14 секунд после выхода из раздевалок усилиями Джареда Макканна реализовали численное преимущество и впервые в матче вышли вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В качестве лидера «Сиэтл» продержался совсем недолго — ещё до середины периода Ник Пол вновь вернул равенство на табло, оставив открытым вопрос о победителе встречи аж почти до самого конца овертайма.

Одним из ассистентов во время гола канадского форварда был Никита Кучеров, который и сказал решающее слово в сегодняшней встрече. Хоть бросок россиянина и вышел точным, в первую очередь за этот гол нужно похвалить Брэндона Хагеля, который совершил слалом через всю площадку и отличной передачей в центр нашёл подключившегося Кучерова. Удивительно, что обычно неэмоциональный форвард после взятия ворот довольно резко отпраздновал его перед болельщиком «Сиэтла», будто бы предъявляя какие-то претензии именно ему.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Оформив дубль, Никита забросил свою 19-ю шайбу в сезоне и вырвался на единоличное первое место в списке лучших снайперов лиги! На сегодняшний день даже равных ему по этому показателю в НХЛ нет. Неудивительно, что главный тренер «Тампы» Джон Купер вновь не пожалел хвалебных слов в адрес лидера своей команды: «В этом году он играет даже лучше, чем в тот сезон, когда стал MVP. Его внимательность на обоих концах площадки… Не знаю, он просто невероятный игрок».