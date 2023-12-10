Кучеров идёт на легендарный сезон! Обгонит Макдэвида и вновь перепишет рекорд России?

Впервые за четыре года он может выиграть индивидуальные награды в НХЛ. Его главный конкурент в 13 очках, но реальность немного иная.

Очередной матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги превратился в новый бенефис Никиты Кучерова. Российский форвард выдал концерт в Сиэтле, приняв активное участие в трёх из четырёх голов своей команды. Сначала Кучеров отметился голом и результативной передачей в основное время встречи, а затем поразил ворота ещё и в овертайме, принеся гостевую победу «Тампы». Набрав 3 (2+1) очка в матче, 30-летний нападающий упрочил отрыв в бомбардирской гонке НХЛ и также вышел на первое место в зачёте снайперов.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли не выигрывал индивидуальных наград в североамериканской лиге с 2019 года. Четыре года назад Кучеров провёл исторический сезон за океаном для всего российского хоккея. Он набрал 128 очков в 82 матчах, благодаря чему превзошёл достижение Александра Могильного (127), установив новый бомбардирский рекорд России в НХЛ по очкам за одну регулярку. Результат Могильного держался на протяжении 26 лет, пока Кучеров не сумел его превзойти.

Тот сезон принёс Никите сразу три престижнейшие индивидуальные награды – «Арт Росс Трофи» лучшему бомбардиру сезона, «Харт Трофи» самому ценному игроку НХЛ и «Тед Линдсей Эворд» самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов НХЛПА. Примечательно, правда, что последующий плей-офф «Тампа» провалила, умудрившись всухую вылететь от «Коламбуса» (0-4). Но следующие два сезона принесли «Лайтнинг» и Кучерову два подряд Кубка Стэнли, однако с точки зрения личной статистики именно регулярный чемпионат НХЛ – 2018/2019 остаётся самым успешным в карьере хоккеиста. Такой вот интересный парадокс.

Сейчас же Кучеров заходит на первый в карьере «Морис Ришар Трофи». После сыгранной трети регулярного чемпионата Никита лидирует в зачёте снайперов, но его отрыв от второго места составляет всего одну заброшенную шайбу. Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» и Брок Бёзер из «Ванкувер Кэнакс» не дают расслабиться россиянину, да и следом выстроилась целая группа претендентов, куда входит тот же Артемий Панарин с 16 точными бросками.

Чуть иная картина складывается в гонке за «Арт Росс Трофи». Российский нападающий возглавляет бомбардирский зачёт вроде бы с очень весомым преимуществом. Ближайший преследователь Джей Ти Миллер из стана «косаток» отстаёт уже на семь очков, а идущий следом представитель «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк проигрывает восемь баллов. На данный момент Кучеров идёт по невероятному графику в 1,68 очка за матч. Если Никита обойдётся без травм и удержит такую результативность до конца сезона, то она позволит ему достичь показателя в 138 очков по итогам чемпионата, что будет означать установление нового личного рекорда и заодно нового рекорда для России в НХЛ.

Если у вас не отображается опрос, проголосовать можно по ссылке.

Вот только если же говорить о борьбе за второй в карьере «Арт Росс», то здесь ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. После провального начала сезона канадский форвард пришёл в себя в последних матчах и сейчас ураганными темпами поднимается в бомбардирской гонке. Его текущая результативная серия, в течение которой он набрал 21 (5+16) очко, составляет девять матчей.

В зачёте бомбардиров канадский форвард уже поднялся на девятую строчку, уступая Кучерову 13 результативных действий. И россиянин, и канадец уже пропускали встречи в нынешнем сезоне. Никита пропустил один матч из-за болезни (провёл 28 встреч), Коннор дважды не сыграл из-за травмы (провёл 22 встречи). При этом важно отметить, что в общей сложности «Тампа» к этому моменту сезона провела на пять встреч больше «Эдмонтона». Поэтому Коннор имеет пять матчей в запасе относительно Кучерова.

Учитывая текущий темп набора очков канадцем, можно предположить, что в этих встречах Коннору вполне по силам замахнуться даже на 10 результативных действий, что серьёзно обострит гонку за «Арт Росс». Так что практически наверняка именно между ними и развернётся основная борьба за приз лучшему бомбардиру сезона при всём уважении к другим хоккеистам НХЛ.