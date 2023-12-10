5 топ-матчей понедельника: наши в НХЛ и «Астана» — УНИКС

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🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Панарин пробить лучшую защиту лиги?

«Лос-Анджелес» недавно прервал свою впечатляющую серию из 11 побед на выезде, но позиции команды в таблице и её игра от этого хуже не стали. Редкий случай, но «Лос-Анджелес» идёт на первом месте по пропущенным голам и по ожидаемым пропущенным голам, меньшинство — лучшее в НХЛ, Кэм Тальбо пока в тройке лучших голкиперов сезона. А вот у «Рейнджерс» после феерической игры в обороне на старте сезона наметился локальный кризис: за три последних игры пропущено 15 шайб. Смогут ли Панарин и его друзья отыграться за проигранный всухую матч с «Вашингтоном»?

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Овечкин безголевую серию?

Антирекорд Овечкина по этому показателю в рамках одной регулярки был установлен в феврале-марте 2017 года (10 матчей). Прямо сейчас лучший снайпер XXI века не забивает в течение девяти матчей, и сложно представить себе лучшего соперника для окончания печального отрезка, чем «Чикаго». Команда Коннора Бедарда пока может похвастаться только наличием самого распиаренного юниора лиги и идёт на восьмом месте с конца по пропущенным шайбам за игру. Если не забивать тут, то где же ещё?

🏒 5:00: «Сиэтл Кракен» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 декабря 2023, понедельник. 05:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая «Миннесота» была настоящей?

Первую серьёзную проверку обновлённой «Миннесоты» команда провалила: Капризов и компания забросили 0 шайб «Ванкуверу» и даже счётчик бросков не смогли накрутить. Их следующий соперник выглядит послабее: «Кракен», которые в прошлом году поражали всю лигу глубиной состава и сильными нижними звеньями, потеряли в глубине из-за травм и менеджерских решений, а высокооплачиваемый Филип Грубауэр проваливает очередной сезон. Хороший шанс подправить статистику для Кирилла?

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кажется, «акулы» всплывают со дна?

После катастрофического старта сезона НХЛ в состав «Сан-Хосе» вернулись несколько травмированных игроков, и «акулы» вспомнили, что обладают вполне мощными челюстями. Сначала калифорнийцы забросили пять шайб «Рейнджерс», потом отыгрались с 1:4 в игре с «Айлендерс», а потом испортили дебют Патрика Кейна в «Детройте» ещё более невероятным отыгрышем с 0:4 с двумя голами в меньшинстве. Плей-офф в команде уже вряд ли ждут, но эта команда больше не выглядит нелепым мальчиком для битья, а у «Вегаса» с «акулами» очень давние счёты ещё после скандального плей-офф-2019.

🏀 17:00: «Астана» — УНИКС, регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: сможет ли УНИКС добыть победу в непростом выезде в Астану?

«Астана» является одной из лучших команд турнира на своей площадке. Дома подопечные Олега Киселёва одержали пять побед при трёх поражениях. К матчу обе команды подходят после побед в своих последних играх. УНИКС переиграл «Пари Нижний Новгород», а казахстанский клуб в овертайме одолел «Минск», будучи в гостях. Команды уже встречались в нынешнем сезоне, месяц назад казанский клуб разгромил коллектив из Астаны со счётом 91:61. В этот раз матч пройдёт в Казахстане, что усиливает интригу. Кто окажется сильнее?