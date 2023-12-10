Чужая арена аплодировала стоя. 70 сейвов за матч — невероятное достижение НХЛ из 1991-го

НХЛ в последние годы сделала всё, чтобы усложнить жизнь голкиперам: вратарская экипировка была урезана до минимума, все возможные правила были изменены в пользу атаки, а команды всё лучше играют в неравных составах. Добавьте к этому масштабный кризис вратарской подготовки в Канаде, который повлёк за собой мощное падение среднего уровня голкиперов НХЛ — и вы получите падение вратарской статистики. Пять лет назад показатель в 90% сейвов выглядел совсем слабеньким — сейчас это почти что средняя температура по больнице (90,2%).

Это означает, что если рекорды Гретцки и Ко ещё можно побить, но с большим трудом, то добраться до вратарских рекордов по сейвам за матч прямо сейчас невероятно тяжело. Юусе Сарос из «Нэшвилла» в прошлом сезоне отразил 64 броска «Каролины», команды, которая давно любит максимально нагружать чужих вратарей. Однако ему все равно не хватило шесть отражённых бросков, чтобы добраться до рекорда. Рон Тагнатт на данный момент единственный вратарь, который отразил 70 бросков в матче регулярки НХЛ.

Рон Тагнатт в «Квебеке» Фото: Richard Lautens/Getty Images

Казалось бы, ни голкипер, ни команда, за которую он играл, не подходили для такого вхождения в историю. Тагнатт был выбран в четвёртом раунде драфта, не котировался очень высоко на юниорском уровне. «Квебек» конца 80-х больше походил на «Эдмонтон» десятилетней давности и собирал урожай первых общих пиков: за ту команду уже играли Матс Сундин (драфт-1989) и Оуэн Нолан (1990), а через пару месяцев после рекорда Тагнатта «Нордикс» получат ещё и права на Эрика Линдроса.

Небогатые «Нордикс», несмотря на наличие в составе отдельных громких имён, не могли обеспечить глубину состава и защиты, поэтому и паслись на дне. В сезоне-1989/1990 Тагнатт, до этого чаще опускавшийся в АХЛ, выиграл конкуренцию сразу у шести голкиперов, которые параллельно играли в «Квебеке» в том сезоне. Кстати, одним из них был Сергей Мыльников, ставший первым нашим голкипером в НХЛ. Дебют, правда, вышел провальным: тренеры были недовольны лишним весом новичка, а в местных газетах стали публиковать рассказы о том, как этот странный русский сушит носки в микроволновке.

В сезоне-1990/1991 ничего не поменялось: уже в ноябре бравые квебекцы выдали серию из 14 поражений подряд и снова уплыли на дно лиги. В конце марта 1991-го «Квебек» мог только сохранить свою позицию на драфте, а противостоявший им «Бостон» уже почти выиграл свой дивизион. «Мишки» за год до этого играли в финале Кубка Стэнли, в их составе выступали лучший защитник лиги Рэй Бурк и лучший силовой форвард Кэм Нили. Переводя на букмекерский язык: на победу «Бостона» давали бы коэффициент 1.1, тем более «Нордикс» проиграли четыре очных матча из пяти в сезоне.

«Квебек», к удивлению многих, повёл в счёте — и на гол «Бостона» в начале второго периода моментально ответил своим. «Бостон» ни разу не выходил вперёд и бился лбом о ворота Тагнатта. Стоит отметить, что голкипер «Квебека» не делал акробатических сейвов, не исполнял «статую Свободы», как Патрик Руа спустя десятилетие — он просто играл уверенно и спокойно, быстро передвигался в воротах и не позволял себе помарок. Впрочем, когда недавно Тагнатт пересматривал запись игры с сыновьями, которые тоже стали вратарями, они сказали ему, что так уже никто не играет — и это было правдой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на YouTube-канале НХЛ.

Комментаторы матча уже устали придумывать новые обозначения для сейвов Тагнатта, а игроки «Бостона» в концовке матча совсем завелись. «Квебек» трижды в игре выходил вперёд, и трижды «мишки» сравнивали счёт — в третий раз это сделал Бурк, забивший свой единственный гол в игре. Для этого ему понадобилось бросить 19 раз за матч — рекорд НХЛ, который вряд ли скоро будет побит. Если «Квебек» за весь матч бросил 26 раз, то «Бостон» только за третий период 25 раз проверял Тагнатта.

Главный сейв матча Тагнатт сделал за восемь секунд до конца овертайма, когда Бурк бросал из идеальной позиции перед воротами в казавшийся открытым угол, но голкипер всё равно дотянулся до него ловушкой. «Я поверить не мог — я видел ворота полностью и подумал: «Сейчас этот парень точно не сможет дотянуться». Я вложил в бросок всю силу — и что же, он всё равно поймал!» — говорил после игры обескураженный Бурк. Тагнатт вспоминал, что после этого к нему подъехал Нили, улыбнулся и спросил: «Ты шутишь над нами, да?»

Тагнатт отдаёт должное и своему вратарскому визави: «Реджи Лемелин отразил четыре наших броска в овертайме, у нас были хорошие шансы, и мы могли выиграть — однако вместо этого счётчик бросков только вырос». После сирены на арене творилось удивительное: игроки «Бостона» поехали поздравлять чужого вратаря, Нили попросил Тагнатта поклониться публике, которая аплодировала сопернику стоя, причём к овации присоединились даже местные журналисты. Вратарь «Квебека» отмечает, что соперники улыбались больше, чем одноклубники, которые чувствовали себя опозоренными после такого перформанса, даже несмотря на то, что смогли сохранить счёт 3:3.

Такая игра не помогла Тагнатту стать вратарём основы — «Квебек» поставил на новое вратарское дарование в лице Стефана Фисе. Рекордсмен НХЛ начал своё путешествие по клубам: потом были «Эдмонтон», разваленный в начале 90-х, только начавший свою жизнь «Анахайм», «Монреаль» и даже сезон в фарм-клубе. Свои лучшие годы Рон провёл в «Оттаве»: весной 1997-го Тагнатт выдал «сухой» матч сразу после смерти отца и позволил «сенаторам» на флажке выйти в свой первый плей-офф в истории, а в чемпионате-1998/1999 был лучшим вратарём лиги по коэффициенту непробиваемости и попал на Матч звёзд.

Рон Тагнатт Фото: MARLIN LEVISON/Getty Images

Удивительно, но в 2000-м уже перешедший в «Питтсбург» Тагнатт выдал ещё один матч с 70 спасениями — правда, это было уже в плей-офф. Пенсильванская битва между «Питтсбургом» и «Филадельфией» в плей-офф затянулась на пять овертаймов, и это было безумием для игроков: сначала хоккеисты сожрали всё, что могли найти в раздевалках, а потом уже не могли смотреть на пиццу, которую экстренно привезли. Тагнатт потерял за этот матч почти 5 кг и говорил, что после игры ему помогали подняться по лестнице — сил идти уже не было. Что хуже всего, «Питтсбург» тот матч проиграл, а потом и серию тоже.

Суперзвездой лиги Тагнатт не стал, хотя успел поиграть и за канадскую сборную на ЧМ, и за топовые команды НХЛ. Голкипер завершил карьеру в 36 с 537 матчами в НХЛ за спиной, и двумя вещами он точно успел выделиться: очками на официальном фото в составе «Коламбуса» и сразу двумя матчами с 70 спасениями. Если первое ещё можно повторить, то второе — точно нет.