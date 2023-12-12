Регулярка КХЛ рутинна. Ей необходим внутрисезонный турнир, как в НБА

НБА — самая быстрорастущая лига Северной Америки. Даже в Канаде с тревогой говорят, что нынешние дети в школах стали больше обсуждать баскетбол, а не хоккей, и это касается далеко не только мультиэтничных мегаполисов типа Ванкувера или Торонто. Баскетбол в последнее время уверенно идёт к тому, чтобы сдвинуть бейсбол со второго места в списке любых видов спорта США.

Конечно, баскетбол с его правилами — идеальный вид для современной эпохи. Даже из какой-нибудь уныленькой игры можно набрать двухминутную нарезку ярких «трёшек», данков и блокшотов, которая может стать вирусной в трендах. Пока европейские футбольные боссы планируют всячески извращаться над старинными правилами великой игры, чтобы привлечь на свою сторону поколение тиктокеров, НБА успешно экспериментирует с турнирными форматами. Например, введение плей-ин дало лишнюю интригу ранним раундам, а противостояние «Лейкерс» Леброна и «Голден Стейт» Карри в 2021-м показало сумасшедшие рейтинги.

Недавно люди из офиса Адама Сильвера предложили очередную идею, которую скоро могут подхватить другие лиги Америки и Европы. Речь о внутрисезонном турнире, в зачёт которого шли игры регулярки, а финал между клубами конференций проводился отдельным матчем. Многое в этой затее казалось странным: абсолютно вырвиглазные расцветки паркетов, сделанные специально под турнир; недоработанность идеи (например, трофей за победу в турнире очень креативно назвали «Кубком НБА»); сыроватость формата, где ключевой на групповом этапе становилась разница очков в матчах.

Комиссионер НБА Адам Сильвер и «Кубок НБА» Фото: Ethan Miller/Getty Images

Однако успех идеи превзошёл все ожидания. Ноябрьские матчи регулярки в НБА традиционно считались дохлым временем для зрительского интереса, однако их рейтинги в новой упаковке выросли на 20%. Игры плей-офф турнира показали почти двукратный рост по сравнению с матчами декабря 2022-го. Система проведения дала возможность пройти дальше командам, которых не записывают в фавориты длинного сезона — поэтому чемпионами стали «Лейкерс», где 38-летний Леброн на короткий период смог включить режим убийцы.

Казалось бы: вы читаете хоккейный раздел, почему здесь сразу четыре абзаца про баскетбол? Эти виды спорта связаны побольше, чем вы бы могли подумать (даже НБА когда-то появилась из-за того, что владельцам хоккейных арен надо было забивать время чем-то ещё). Ну а ещё КХЛ планирует всё-таки растянуть сезон до середины мая — логично с учётом того, как в этом году абсолютно все жалуются на максимально плотный календарь. А вот чем занимать болельщика 9,5 месяца сезона?

Регулярка в НХЛ и НБА идёт 82 матча не из-за того, что они там так любят спорт — когда-то билетные сборы были ключевыми для благосостояния клубов, и им надо было проводить много игр для того, чтобы собирать хороший доход с 15-тысячных арен. Возможно, если бы в хоккее была возможность строить 80-тысячники, как в американском футболе, в НХЛ было бы 16 игр за сезон, как в НФЛ, где значимость одного матча гладкого сезона невероятно велика. Однако даже в Америке становится всё сложнее продавать длинную регулярку — особенно с учётом того, что очень многое в той же НХЛ становится понятно уже к Дню благодарения в конце ноября. Зачем же тогда катать ещё почти пять месяцев хоккея?

В КХЛ эта проблема стоит очень остро. Во-первых, при нынешнем количестве клубов в КХЛ нет ситуации, когда в восьмёрку гарантированно не попадёт кто-то именитый. Более того, если этот кто-то именитый вдруг отвалится во вторую половину восьмёрки, то все равно окажется явным фаворитом серии. Во-вторых, матчи регулярки не пользуются телевизионным спросом: конечно, сейчас многие смотрят хоккей на платформах онлайн-кинотеатров, но телерейтинги КХЛ плачевны. За четыре недели ноября в десятку самых популярных спортивных трансляций по России попало… 0 хоккейных матчей. Впереди была и Лига Европы, и непонятные биатлонные соревнования, и даже матчи РПЛ уровня «Пари НН» — «Урал». Эту ситуацию нельзя назвать нормальной.

«Зелёное дерби» — редкий матч регулярки с отдельным наполнением Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В принципе, коллеги тоже согласятся: «продавать» регулярку довольно сложно. Зачастую все сюжеты уже обсуждают за первую половину сезона, потом она опостылевает и вызывает меньший читательский отклик. Не хватало ей последние годы и предсказуемости: даже сейчас, несмотря на проблемы СКА и ЦСКА, многие всё равно уверены, что на 90% весной они будут в полуфинале лиги, ведь на дистанции семиматчевых серий эти катки пока сбоев не дают. Кроме того, искусственно растягивать регулярку, за которую не дают даже шоколадной медали, имеет мало смысла — значит, надо искать новый формат.

В хоккее такой турнир может дать куда более непредсказуемые результаты, чем в баскетболе. Хоккей в целом является видом спорта, наиболее сильно подверженным случайностям. В одном конкретном матче может случиться безумная игра вратаря, пара отскоков по невероятной траектории или убойная реализация спецбригад, которые могут принести победу явному андердогу. Это касается и матчей с большим разрывом соперников (условно Канада — Италия на ЧМ).

Формат кахаэловского аналога примерно понятен: турнир в один круг внутри существующих дивизионов, как и в НБА, они идут в зачёт регулярного сезона. В четвертьфинал выходят две команды из дивизиона, потом полуфиналы и выбивающийся из календаря гладкого сезона финал. Его как раз можно было бы поставить около нынешней паузы на сборные, которая выглядит малоосмысленной. Под такой формат в теории можно было бы привлечь отдельный брендинг и отдельных спонсоров (хотя прямо сейчас лига плотно работает только с одним букмекером).

Только представьте, какой шанс в таком формате открывается для молодых и дерзких команд типа «Торпедо» или «Северстали» или вечных бедняков. Правда, в НБА дополнительную мотивацию командам обеспечивал достаточно неплохой призовой фонд, который особо вдохновил ребят, игравших на условиях минимальных контрактов. Сможет ли КХЛ найти средства для его формирования?

Весной на этих же страницах мы предлагали подумать о возрождении Кубка России. Впрочем, дело здесь даже не в формате — прямо сейчас, в условиях снижения популярности хоккея и отсутствия международных матчей, КХЛ должна рассматривать все эксперименты в плане турниров, чтобы чаще попадать в главные новости. Конечно, это не означает, что игры надо сократить до 15 минут или привлечь Мостового и Аршавина в команды на постоянной основе. Сама суть хоккея не должна меняться, а вот организационные форматы могут.