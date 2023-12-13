Очередной юбилей Панарина! Набрал 700 очков в НХЛ и подвинул членов Зала славы

Недаром говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. Спросите у болельщиков «Рейнджерс» — каждый раз, приходя в «Мэдисон Сквер Гарден» в этом сезоне, они на 100% уверены, что увидят очередное результативное действие Артемия Панарина. Российский форвард ещё ни разу не подводил их в этой регулярке, набрав очки в каждом из 11 стартовых домашних матчей. По продолжительности такой серии в истории «синерубашечников» Артемий уже успел обогнать самого Уэйна Гретцки, а впереди него остаётся только Майк Роджерс, остановившийся на отметке в 15 игр.

Сегодня Панарин ещё на шаг приблизился к рекорду, который держится на протяжении 40 лет. Во втором периоде матча с «Торонто» «рейнджеры» получили право на розыгрыш большинства, и россиянин принял в нём непосредственное участие, ассистировав Мике Зибанеджаду. Помимо того, что Артемий продлил результативную серию на домашнем льду до 12 матчей, он ещё и набрал 700-е очко в НХЛ, став 15-м россиянином в истории лиги, добравшимся до такой отметки. Очередной юбилей нашего форварда!

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Панарин затратил на это всего 617 матчей. Среди игроков, не прошедших процедуру драфта в НХЛ, быстрее него это сделали всего пять хоккеистов — Уэйн Гретцки (317 игр), Петер Штястны (457), Бобби Орр (518), Фил Эспозито (574) и Адам Оутс (579). Они, как и двое игроков, которых Артемий подвинул на седьмое и восьмое места соответственно — Джо Маллен (625) и Дино Сисарелли (649) — являются членами Зала славы. Стоит ли однажды ждать там и Хлебушка?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Загвоздка в том, что к моменту гола Зибанеджада «Рейнджерс» уступали соперникам со счётом 1:4. Все пять шайб побывали в воротах ещё в первом периоде, а начал голевое пиршество Остон Мэттьюс, первым в этом сезоне добравшийся до отметки в 20 голов. Вместе с «Торонто» он сделал то, чего «Мэйпл Лифс» не удавалось сделать в «МСГ» уже почти 80 лет — последний раз «листья» четырежды огорчали «Рейнджерс» на их льду в первом периоде аж в марте 1944 года.

Панарин и Зибанеджад вернули домашним болельщикам веру в камбэк после исторического провала в стартовом отрезке, а швед ещё и помог оформить дубль Блэйку Уилеру незадолго до второго перерыва — отставание «копов» перед третьим периодом было минимальным.

Увы для «Рейнджерс», сегодня был день Остона Мэттьюса. Американец ещё в первом периоде добавил к голу результативную передачу, а в заключительной двадцатиминутке положил в копилку ещё два очка, вновь выступив в роли и снайпера, и ассистента. Сперва он поучаствовал во втором голе Митча Марнера, а под занавес встречи забросил и сам, также оформив дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тяжёлый вечер для ньюйоркцев закончился голом Давида Кэмпфа в ворота, в которых уже не было Игоря Шестёркина. Российский голкипер пропустил четыре и более голов в третьем матче подряд — в двух предыдущих играх его пять раз огорчила «Оттава» (2:6) и четыре — «Вашингтон» (0:4). «Как сейчас отношусь к своей игре? Я не знаю, что тебе сказать, извини», — ответил расстроенный Шестёркин по окончании встречи.

Для «Рейнджерс» это поражение стало уже третьим за последние четыре матча. Подопечные Питера Лавиолетта переживают небольшой спад, в результате которого пропустили «Бостон» на первое место Востока. Благодаря победе «Торонто» подобрался чуть ближе к сегодняшним соперникам — при игре в запасе от «рейнджеров» их отделяет всего четыре очка.