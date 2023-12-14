Противостояние Овечкина и Кросби уже не главное. НХЛ нашла новых суперзвёзд-соперников

Лицо лиги — это её товарный знак. Знак качества. Именно поэтому многие управленцы разных лиг пытаются найти игроков, с которыми эти самые лиги будут ассоциироваться. А ещё лучше нескольких спортсменов — врагов или просто живущих своим делом максималистов. Тех, кто сможет соперничать друг с другом на высшем уровне, порождая здоровую конкуренцию. Это позволяет спорту развиваться, тянет лигу вперёд.

Когда-то НХЛ нашла своё спасение в противостоянии Александра Овечкина и Сидни Кросби. Именно их соперничество уже практически 20 лет привлекает массу зрителей и экспертов и никогда не остаётся без внимания.

Однако эпоха Овечкина и Кросби в хоккее неумолимо клонится к закату. Их противостояние по-прежнему безумно привлекательно. Но теперь есть соперничество поинтереснее. Соперничество двух главных талантов разных поколений. Действующего лучшего игрока мира Коннора Макдэвида и, вероятно, будущего лучшего игрока мира Коннора Бедарда.

Журналисты The Athletic Марк Лазерус и Даниэль Ньюджент-Боумэн посвятили материал двум Коннорам, чьё противостояние вновь изменит хоккей. Предлагаем вам насладиться переводом статьи о наследниках Овечкина и Кросби.

«Райан Ньюджент-Хопкинс уже был известным игроком в НХЛ и готовился к своему седьмому сезону в лиге, когда какой-то мальчуган выскочил на лёд во время летних раскаток в Ванкувере. Юношу тренировал один из инструкторов Ньюджент-Хопкинса по катанию, и для маленького парня это был шанс увидеть, как занимаются элитные игроки.

«Мы спросили: «Кто этот парень на льду?» — со смехом вспоминает Ньюджент-Хопкинс. — Тогда ему было 13, а в 14 он уже бросал шайбу так сильно, как никто на льду».

Этим мальчуганом был Коннор Бедард — талант настолько редкий, что он мог тусоваться на льду с игроками НХЛ, ещё будучи подростком, раздавать регулярные интервью прессе в 14-летнем возрасте. Кроме того, он стал первым игроком, сыгравшим в Западной хоккейной лиге (одна из трёх основных юниорских хоккейных лиг Канады. — Прим. «Чемпионата») в 15-летнем возрасте. В 17 лет Коннор стал мировой сенсацией, а в 18 мгновенно (и умело) застолбил роль центрфорварда №1 в «Чикаго Блэкхоукс».

Возможно, мы переживаем золотой век хоккейных талантов, когда потенциальные снайперы из «клуба 50 голов» заполоняют лигу, как сорняки, но очень немногие игроки обладают талантом или родословной Бедарда.

Одним из них, конечно же, является Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», который случайно оказался на льду вместе с игроками НХЛ в 12 лет. Тогда он был ребёнком, ослеплявшим будущего товарища по команде Сэма Ганье. Теперь Макдэвид — самый доминирующий игрок НХЛ и, возможно, величайший талант, которого когда-либо видела лига. Он стандарт, по которому будут оценивать Бедарда и любого другого игрока НХЛ. Так что поскольку нападающий «Чикаго» фанатично гонится за величием, он неизбежно гонится за Макдэвидом.

«Он лучший игрок в мире, против него очень интересно играть», — сказал Бедард.

Во вторник, 12 декабря, в Эдмонтоне настоящее и будущее лиги столкнулись. Макдэвид сейчас в расцвете сил, на пике своих способностей или около него. Бедард только начинает, его потолок возможностей кажется безграничным. Возможно, они не появились в НХЛ одновременно, как Сидни Кросби и Алекс Овечкин, но они могли бы потеснить противостояние Макдэвида с Остоном Мэттьюсом в качестве следующего великого столкновения в НХЛ, особенно за пределами Канады — Коннор против Коннора, два титана, которым суждено бороться за звание лучшего в мире на долгие годы вперёд.

***

Два года назад Макдэвид только начинал знакомиться с другим парнем по имени Коннор в лагере BioSteel Camp, когда увидел что-то дерзкое, что, по его словам, даже у него, вероятно, не хватило бы смелости попробовать в этом возрасте.

«Был выход «2 в 1», и он, смотря на Сида Кросби, нанёс бросок, — сказал Макдэвид о Бедарде. — Ему тогда было 17 лет. Очевидно, он уверен в себе на льду. Я говорю это уважительно, не в плохом смысле».

Насколько Макдэвид может судить, Бедард ни капли не изменился. Капитан «Ойлерз» восхищается тем, насколько хорошо новичок справляется со всеми аспектами жизни в НХЛ в эпоху, когда возможности социальных сетей возросли по сравнению с тем временем, когда он ворвался в лигу восемь лет назад.

Тогда Макдэвид сломал ключицу в своём 13-м матче в НХЛ — травма, которая серьёзно сократила его первую кампанию в лиге вдвое и стоила ему «Колдер Трофи».

Коннор Макдэвид Фото: Zuma\TASS

«Я чувствую, что мой первый год был болезненным. Не ощущаю, что это действительно был полноценный год, — сказал он. — Куда бы Бедард ни пошёл, начинается цирк. Для него, я уверен, это очень много значит. Всё будет точно так же, когда он приедет в Эдмонтон.

Но он со всем этим справился, кажется, очень хорошо».

Действительно, очень хорошо, по мнению тех, кто видит Бедарда каждый день.

«Не знаю, видел ли я когда-нибудь, чтобы парень получал такое внимание, особенно в таком молодом возрасте, — сказал защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи. — Но, похоже, его это совершенно не смущает. Он справляется со всем как профессионал».

Игроку, который попадает в НХЛ сразу после драфта, предстоит многое узнать. У «Ойлерз» есть несколько игроков, которые могут сравниться с Бедардом в этом отношении.

Конечно, есть Макдэвид. Он жил с Тейлором Холлом и Люком Газдичем, пока переходил от «приёмной» семьи и готовой еды к независимой жизни профессионала.

«Ты просто чувствуешь себя немного более взрослым, даже если ещё не совсем готов, — сказал Макдэвид. — Там нет никаких правил, комендантского часа и всего такого. Это должен быть выбор, который приходит изнутри, и к нему нужно быть готовым».

Ганье — другой. После того как его выбрали шестым в 2007 году, он стал одним из самых молодых хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ, благодаря тому, что родился 10 августа.

Ситуация с Ганье была немного иной: по плану он должен был появиться в одной предсезонной встрече и вернуться в юниорскую лигу. Но Сэм слишком хорошо сыграл во время показательного восьмиматчевого турнира между Канадой и Россией среди юношей до 20 лет в конце того лета — стал лучшим снайпером и MVP — и просто продолжал двигаться дальше.

Ганье должен был в октябре перевезти свои вещи в Эдмонтон и найти место для проживания, как только попадёт в команду. Сэм остановился в доме, который Итан Моро вместе с Эндрю Кольяно и Томом Гилбертом пытался продать.

«В молодом возрасте происходит значительный рост, — сказал Ганье. — Но ты же воплощаешь свою мечту, верно? Так что пытаешься впитать всё это, получить как можно больше удовольствия. Стараешься дорожить этим».

Сэм Ганье Фото: AP/TASS

Ньюджент-Хопкинс был выбран под первым номером 12 лет назад. Вспоминая сейчас, он называет первые несколько недель своей карьеры в НХЛ «вихрем». Райан сочувствует тому, через что проходит Бедард, и, зная его много уже лет, изрёк несколько мудрых слов.

«18-летнему парню нелегко попасть в такую крупную франшизу, как «Чикаго», и выдержать то давление, которое на него оказывают, — сказал Ньюджент-Хопкинс. — Лучшее для такого игрока — выйти на лёд и показать, на что он способен, и Коннор делал это, не позволяя вещам за пределами льда влиять на него.

Приятно видеть, как молодой парень добивается успеха в лиге, но при этом остаётся хорошим человеком; хороший, скромный, новый посол игры».

Первый сезон Бедарда уже идёт более гладко, чем у Макдэвида, учитывая, что «нефтяник» к этому моменту года вылетел на длительный срок. Однако к концу второго сезона Коннор зарекомендовал себя как один из лучших игроков НХЛ. Он возглавил гонку бомбардиров со 100 очками и помог «Ойлерз» добраться до седьмого матча второго раунда плей-офф.

Перенесёмся на несколько лет вперёд — сейчас он приближается к 900 очкам за карьеру.

«Я помню, как встретил Коннора, когда ему было 12 лет, и сейчас он находится на пике своей карьеры, — сказал Ганье. — Он молодой лидер этой команды. Он наставляет будущих ребят».

Макдэвид поделился некоторыми ценными знаниями, когда Бедард летом попросил совета. Они касались почти исключительно всего, что происходило на льду — ситуаций и моментов — потому что Макдэвид не хотел перегружать Бедарда.

«У него есть голова на плечах, и она хороша», — сказал Макдэвид.

Кроме того, Бедард, похоже, знает, что делает, особенно когда дело доходит до выбора бросать или пасовать.

***

Великое соперничество не создаётся ни простой географией, ни исключительным величием. Должен быть какой-то заряд, какое-то противостояние. Вот что делает битвы «Эдмонтона» и «Калгари» такими острыми. Именно это сделало противостояние «Чикаго» и «Ванкувера» таким накалённым в начале 2010-х.

И именно это сделало битву Кросби и Овечкина такой особенной.

«Это всегда было забавной частью отношений Сида и Ови, — сказал ветеран «Блэкхоукс» Ник Фолиньо, который ворвался в НХЛ через два года после этого динамичного дуэта. — Это были два лучших молодых игрока, и в них всегда было немного ненависти. Можно было сказать, что они хотели показать себя друг другу. И это было здорово для хоккея. Сейчас у них появилось уважение друг к другу, но в то время, я помню, было довольно жарко. Те матчи приобретали агрессивный и физический характер».

Александр Овечкин и Сидни Кросби Фото: AP/TASS

Сейчас между Макдэвидом и Бедардом ничего подобного нет. И с чего бы такому быть? По словам Бедарда, они знают друг друга «достаточно хорошо», поскольку вместе катались летом последние два года, включая целый месяц прошлым летом. И здесь нет ничего, кроме взаимного восхищения.

Бедард — ученик, который, как и все великие игроки, зорко следит за другими элитными хоккеистами, всегда стремясь «украсть» часть их игры. Но ты можешь смотреть на Макдэвида сколько угодно. Однако никогда не сможешь кататься так, как он.

«В том-то и дело, — усмехнулся Бедард. — Ты наблюдаешь за множеством парней, чтобы попытаться чему-то научиться у них. Коннор — один из них, но почти невозможно повторить его игру. Ты просто смотришь на него как фанат. И то, что он может делать каждый матч, ошеломляет».

Что больше всего поразило Макдэвида, так это зрелость и уверенность Бедарда при их первой встрече. Бедард может быть вежливым и уважительным за пределами льда, но он смел и нагл на льду до почти космической степени. В конце концов, ты должен немного прочувствовать то честно заработанное высокомерие, которое демострируют все звёздные игроки, вынужденные смотреть на Кросби, когда тебе 17 лет.

Так что взаимное уважение — это хорошо, но оно не способствует серьёзному соперничеству. Это займёт некоторое время.

«С точки зрения маркетинга и брендинга, я уверен, что-то из этого будет — попытки подтолкнуть противостояние извне, — сказал Ганье. — Думаю, наш Коннор был действительно хорошим наставником для Бедарда, насколько я понимаю. Вот какой человек Коннор. Он понимает своё влияние на следующее поколение и хочет помочь, чем может. Но я думаю, что такое соперничество, как правило, возникает либо из-за игры в плей-офф, либо из-за матчей внутри дивизиона. Есть вероятность, что в будущем это будет иметь последствия в плей-офф».

Хотя это скорее предположение, чем реальная возможность. «Ойлерз», несмотря на ужасное начало сезона, находятся на пике своих чемпионских перспектив. Сейчас всё делается ради победы. Тем временем у «Блэкхоукс» только начался первый год перестройки после того, как в прошлом сезоне команду разобрали на кусочки только для того, чтобы получить шанс задрафтовать Бедарда. Может пройти три или четыре года, а может и больше, прежде чем «Чикаго» снова станет настоящим претендентом на плей-офф. И кто знает, как в этот момент будет выглядеть «Эдмонтон»?

Тем не менее явный фанатизм двух игроков мог бы что-то разжечь между ними. Бедард сказал, что он до сих пор испытывает некоторый трепет, когда впервые видит таких игроков, как Кросби или Овечкин, на другой стороне льда, но он также сказал, что это чувство исчезает в тот момент, когда происходит стартовое вбрасывание. Кумир становится просто ещё одним противником, ещё одним препятствием, которое нужно преодолеть.

Ненависть — это здорово (на льду, естественно), но драйв и конкуренция имеют большое значение.

Александр Овечкин и Сидни Кросби Фото: Zuma\TASS

«Я думаю, что Бедард ведёт себя так в каждом матче, — сказал Фолиньо. — Правда. Мне кажется, он просматривает состав и говорит: «Хорошо, если я хочу быть лучшим, против кого мне придётся выйти?» Ему очень хотелось сыграть против Никиты Кучерова и Давида Пастрняка, а также против Мэттьюса. Ему нравятся такие встречи. Даже в прошлом матче с «Анахаймом», уверен, он хотел сыграть хорошо против Лео Карлссона — второго номера драфта. Я не думаю, что он делает это, чтобы покрасоваться перед кем-то. Он делает это только для себя. Такова мотивация, да? Посмотрите, что делал Майкл Джордан, он находил мотивацию в любой мелочи. Великие обычно так и делают. Именно так они мотивируют себя, когда уже находятся на подобном высоком уровне».

***

Макдэвид превзошёл все ожидания с тех пор, как был выбран первым на драфте 2015 года. Он проводит только девятый сезон, а уже пять раз выигрывал «Арт Росс Трофи» и трижды «Харт Трофи». Ему всего 26 лет, но он уже бесспорный будущий член Зала хоккейной славы. Единственное, чего не достаёт его резюме, — это Кубка Стэнли, самого важного для него трофея, которого, по его мнению, ему не хватает, чтобы считаться величайшим игроком всех времён — таким как Кросби.

В течение многих лет в хоккейном мире готовились к противостоянию Кросби и Макдэвида и активно обсуждали его, особенно к северу от границы. В одном углу сидел парень, который превратился из вундеркинда в титулованную и известную мегазвезду игры перед воротами. В другом углу находился парень, стремившийся к тому же статусу.

Внезапно с приходом Бедарда Макдэвид стал ветераном. Странно осознавать это.

«Для меня это немного странно, — смеётся Ньюджент-Хопкинс. — Я видел, как Коннор пришёл в лигу в статусе молодого вундеркинда и юной суперзвезды».

Однако он всё ещё здесь.

«Я не чувствую себя стариком, нет, — сказал Макдэвид, прежде чем усмехнуться. — Конечно, какое-то время прошло. Но я всё ещё чувствую себя молодым парнем, которого впереди ждёт много хороших лет».

Макдэвид стоит особняком в современной НХЛ, но есть множество игроков, которые идут по пятам. В лиге в этом сезоне 38 хоккеистов, набирающих в среднем более очка за матч, а 31 сейчас идёт по графику на 40 голов. 19 игроков забросили 40+ шайб в прошлом чемпионате — и лишь трое сделали это в первом сезоне Макдэвида. Кажется, почти в каждой команде есть одна--две-три настоящие суперзвезды в возрасте около 25 лет. Это эпоха поистине элитных атакующих талантов. Фолиньо пошутил, что это новое поколение, похоже, состоит из роботов, играющих в хоккей, исключительно одержимых своим ремеслом, что побудило его спросить их: «Вы сделаны в лаборатории?»

Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

Тем не менее все они играют второстепенную роль после Макдэвида — звезды́ среди звёзд.

«Я не думаю, что мы когда-либо видели такого игрока, как Коннор, — сказал Ганье. — Есть причина, по которой он находится на таком уровне. Макдэвид дотошный, очень усердно работает над своими навыками и всегда стремится совершенствоваться. Он был таким с юных лет. Ты не доберёшься до этого уровня без такой преданности делу.

Он тот, по кому установили планку».

В течение следующих 10 с лишним лет Бедард будет стремиться к этой планке, неустанно преследуя Макдэвида в борьбе за власть в НХЛ.

А хоккейный мир будет сидеть сложа руки и наблюдать.

«Ты хочешь увидеть эти противостояния — кто сейчас лучший, кто приходит в лигу и кто стучится в дверь, — сказал Фолиньо. — Ови и Сид пришли в НХЛ одновременно — лучше и быть не могло. Но я думаю, что об этом будут много говорить. Макдэвид и Бедард во многом совершенно разные игроки. Так что это не совсем справедливое сравнение. Но я думаю, что их соперничество может быть очень интересным».