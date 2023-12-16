«Из-за банд не смог взять на выезд свои костюмы». Яркий разговор с канадцем из «Салавата»

«Где трансферы?» — вопрошала хоккейная Уфа в прошлом сезоне и в начале этого чемпионата. Пусть и не сразу, но «СЮ» заполнил свою легионерскую квоту: Джош Ливо уже вписался в первое звено команды, а Николя Мелош добавил глубины защите команде и много играет в меньшинстве. В одном матче Мелош вынес стекло Остапом Сафиным и силовым отправил Сергея Шумакова на скамейку «Салавата».

В интервью «Чемпионату» бывший защитник «Сан-Хосе» рассказывает о культурных отличиях франкоканадцев, против кого из русских игроков было сложно играть в сборной, в каком городе АХЛ игроки предпочитают не выходить из отеля, каково было выходить на лёд в одной команде с Карлссоном и Бёрнсом, а также о своей адаптации в уфимском клубе.

«Чем больше я вовлекался в хоккей, тем больше его любил»

— Вы родились в городе Лассаль, который дал миру Жака Лемера и Майка Крушельницки. Город помнит своих легенд?

— Я там родился, но вырос в другом месте. Впрочем, там всё дышит хоккеем, это настоящий образ жизни: как только ты можешь надеть на себя коньки, ты встаёшь на лёд и начинаешь играть. Это же произошло и со мной.

— Есть мнение, что хоккей в Канаде становится более труднодоступным. У вас не было проблем на старте?

— Нет, никаких проблем не возникало, мои родители всегда любили игру, поддерживали меня с самого первого дня. Какое-то время они заливали каток на заднем дворе, где мы с братом могли заниматься, тренироваться друг против друга один на один. Не могу сказать, что мне поначалу сильно нравилось: не хотелось учиться кататься, просто хотелось поиграть. Однако чем больше я вовлекался, тем больше я любил хоккей — и сейчас продолжаю его любить.

— Когда вы только зашли в юниорскую команду в 16, как чувствовали себя в окружении ребят старше на 3-4 года?

— У нас была замечательная команда в мой дебютный сезон, мы уступили лишь в седьмой игре финала QMJHL. В составе было много ребят старше, многие из них тоже начинали карьеру в юниорской лиге в 16, поэтому они были очень добры, наш тренер тоже помог мне. Переход на новый уровень был несложным — я уже был габаритным парнем, просто надо было кататься лучше, и первый сезон был отличным как для меня, так и для клуба.

— Насколько сильно отличается уровень лиги Квебека от двух остальных лиг CHL?

— Это частая тема для обсуждения в Канаде — я думаю, они примерно на одном уровне. В последнее время квебекские клубы стали чаще выигрывать Мемориальный кубок, поэтому сейчас QMJHL чуточку лучше. Однако это сильно зависит от конкретного года.

Николя Мелош был задрафтован «Колорадо» Фото: AP/TASS

— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть на юниорском уровне?

— Пожалуй, Николай Элерс. Он очень хорош — быстр, умён, мастеровит. Кроме того, отмечу Энтони Бовиллье — думаю, против этих двух парней было сложно играть из-за скорости.

«Над франкоканадцами смеются из-за произношения»

— За карьеру у вас была чуть ли не дюжина одноклубников из России. Успели ли узнать от них какие-нибудь слова, кроме матерных?

— Моим первым русским одноклубником в «Бэйл-Комо» был Валентин Зыков: отличный парень, большой, могучий. Мне нравилось, как он играл и как он работал, он был отличным парнем и в раздевалке.

— Рассказы о том, что русские спортсмены за рубежом любят брендовые вещи — правда?

— Пожалуй, в этих рассказах есть доля правды. Думаю, они не сразу узнают о том, как спортсмены привыкли одеваться тут, поэтому поначалу они носят это, но потом чуть успокаиваются. Всем нравится модная одежда, никаких проблем, хотя поначалу было забавно видеть ребят, разодетых в «Гуччи». Тренеры не всегда реагировали на это, зависело от каждого конкретного наставника.

— Вы трижды играли в сборной лиги Квебека в суперсерии с Россией. Какими вам запомнились эти игры?

— Да, я провёл шесть матчей за это время, думаю, один из лидеров по этому показателю (лишь шесть канадцев, кроме Мелоша, сыграли столько же. — Прим. «Чемпионата»). Я помню, насколько страстными были матчи, как в них кипели эмоции. Было невероятно являться частью вечного противостояния, сыграть против такого количества классных оппонентов. Все матчи были упорными, битва шла до конца. Их система игры отличалась от нашей, и это делало игры более сложными: это было основным различием, и сложнее сказать про всё остальное.

— Против кого было сложнее всего играть в той команде?

— Валентин Зыков и Иван Барбашёв — два габаритных парня, которые могут сначала приложить тебя жёстким силовым, а потом все равно забить.

— Мемориал Глинки — для вас такая же почётная награда, как и ЮЧМ или МЧМ?

— У нас была отличная команда на том турнире, множество парней оттуда сейчас играют в НХЛ на классном уровне. Для нас новшеством была игра на большом льду, но в нашем составе было немало техничных игроков, и им, скорее, помогла такая площадка. Я тогда впервые побывал в Европе, это было новым классным опытом для меня.

Николя Мелош в юниорской лиге Фото: Freestyle Photography/Getty Images

— Парни в сборных как-то подшучивают над франкоканадцами из-за их происхождения?

— В основном это касается произношения: у меня есть акцент, но это единственная вещь, на которую обращают внимание. Парни просто прикалываются, и это смешно, потому что иногда, когда я произношу слово, это не получается скрыть. Зачастую я точно знаю, как правильно должен сказать, но всё равно это получается смешно, когда я открываю рот.

— Какое главное отличие между франкоканадцами и англоканадцами?

— Нам нравится «пути́н» — блюдо из картошки фри с соусом и сыром. В принципе, больших различий между нами нет, разве что языковой барьер, но сейчас жители Квебека более активно изучают английский, это будет здорово.

«В полуфинале ECHL на разминке все просто начали драться»

— Поигравшие в Америке россияне говорят про опасные города в АХЛ типа Стоктона или Бейкерсфилда. Какой из выездов запомнился вам больше других?

— Стоктон: сейчас команда уехала оттуда, это хорошо для лиги. Раньше там располагался фарм-клуб «Калгари», который сменил город как раз перед тем чемпионатом, когда я там играл. Но я хорошо запомнил свой первый сезон: на выезд я взял красный и синий костюмы, но меня попросили выбрать чёрный и серый, так как красный и синий — цвета местных банд. Я подумал: «Боже мой, это же безумие! Мы просто едем играть в хоккей, почему мы должны думать про эти вещи?» Да, есть такие города, где команда просто остаётся в гостинице, где можно почувствовать себя спокойно.

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— Основная ассоциация с АХЛ — автобусы. Насколько удобно перемещаться в них на большие расстояния?

— Мне не приходилось ездить на них — я играл в Западной конференции, там расстояния больше, и мы путешествовали с большим комфортом. Обычно мы играли сдвоенные матчи в пятницу и субботу: на выезд летели в четверг, а обратно – воскресным утром. В этом плане было легко, но сложно проводить два матча за два дня и потом отправляться в долгий полёт. Однако составители расписания старались сделать это полегче, и я не отправлялся на автобусные выезды.

— Вы поиграли в плей-офф ECHL. Эта лига уже больше напоминает антуражем фильм Slapshot? («Удар по воротам» или «Щелчок» — классический американский фильм 1977-го о низших хоккейных лигах. — Прим. «Чемпионата»)

— О да, были такие моменты. Помню, в полуфинале плей-офф на разминке все просто начали драться друг с другом. Я смотрел на это и не мог поверить своим глазам: это важный матч, и все вдруг повели себя так? Тем не менее уровень хоккея в ECHL был лучше, чем я ожидал, здесь были отличные игроки, а фанаты там болели страстно. Не могу сказать, что там были только драки, но они стали важной частью культуры этой лиги, и некоторые игры в этом плане получались особенными.

— Вспомните свои ощущения от первого матча в НХЛ?

— Это было во время пандемии: я помню, что на игру в Аризону должны были лететь мои брат и невеста, однако рейс был отменён. Тем не менее само чувство того, что я играю в НХЛ, было невероятным, мечта сбылась. Это ощущалось сюрреальным, в первой смене я просто пытался не сделать ошибок, получив такой опыт. Это один из лучших дней в моей жизни, без сомнения.

Николя Мелош (№53) Фото: AP/TASS

— Какой момент за 57 игр в НХЛ вы запомнили лучше всего?

— Пожалуй, мой первый гол в лиге. Однако сама игра против легенд уровня Кросби, Кейна, Овечкина, Макдэвида была запоминающейся: ты стараешься не смотреть на них слишком часто, но тебе приходится играть против них.

«Бёрнс рассказал, что съел зебру из домашнего зоопарка»

— Ваш первый гол был против «Вашингтона». Не помните, Овечкин был на льду?

— Кажется, нет, но зато я точно помню, что ворота защищал Илья Самсонов!

— Каково было поиграть вместе с Эриком Карлссоном, Брентом Бёрнсом и Марк-Эдуаром Власиком в одной команде?

— Фантастический опыт, уверен, что все они в будущем попадут в Зал славы. Я праворукий защитник, как Карлссон и Бёрнс, так что просто наблюдать за тем, как они тренируются и работают каждый день, как они отдаются игре, было очень важно. Думаю, я научился у них многому, пытаюсь внедрить какие-то их сильные стороны в свою игру.

— Бёрнс в раздевалке такой же харизматичный шутник, как и в медиа?

— Да, он обожает приколы, но при этом он трудолюбив: когда надо работать, он работает, но в свободное время это невероятно смешной парень. Запомнился один момент, может, он был не шуткой: однажды у Брента болел живот, я спросил, что он ел накануне, и Бёрнси ответил «зебру». Я удивился — а он рассказал, что держит дома зоопарк и ест только тех, кого убивает сам. Брент покупает животных, заботится о них, но приходит время, когда он съедает их. Думаю, если он сказал это, то это было правдой.

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— Кого бы вы предпочли иметь в своей команде: праймового Карлссона, Бернса или Власика?

— Карлссона. Он делает на льду вещи, которые больше никто не может повторить, три раза выигрывал «Норрис» — думаю, он попадёт в Зал славы в первый же год, когда будет доступен для выбора. Иногда просто сложно поверить в то, как он сыграл в моменте, потому что для него это выглядит очень легко.

— В основном вы играли в паре с Власиком. Чему научились у него?

— Он франкофон, как и я, поэтому было легко сойтись с ним в быту и найти общий язык, Марк-Эдуар — очень позитивный парень. Я старался учиться у него: возможно, он не самый техничный игрок, но максимально эффективный. Я тоже стараюсь действовать просто и жёстко, поэтому с удовольствием играл вместе с ним.

«Играть в команде Козлова — удовольствие»

— Рассматривали ли другие варианты в Европе или КХЛ перед переходом?

— Да, и Саша Хмелевски, мой одноклубник по «Шаркс», сыграл в этом большую роль. Сейчас много говорится о политике, и играть в КХЛ не было первым приоритетом у многих, но Саша убедил меня в переходе, и сейчас я очень рад тому, что принял такое решение. Я считаю, что у нас прекрасная команда, отличный тренерский штаб, всё прекрасно, и мне не терпится двигаться дальше с «Салаватом».

— Между объявлением о вашем переходе и дебютом в лиге прошёл месяц. Так долго оформляли документы сейчас?

— Да, множество документов и мелких вещей. Это было стрессом, потому что кажется, что что-то может пойти не так, но всё было нормально. Полёт получился долгим, после него у меня был джетлаг, но это часть нашей работы.

Николя Мелош и Александр Самонов Фото: photo.khl.ru

— Виктор Козлов имеет репутацию молчаливого человека в общении с прессой. Каков он на тренировках и в общении с командой?

— Половину сказанного я не понимаю, но Виктор старается быть прямым с командой, что облегчает парням понимание того, что от них хотят видеть. Мне нравится его стиль работы, удовольствие играть в его команде — думаю, это одна из причин того, что мы стали играть успешно.

— У вас была яркая драка с Кэмероном Ли. Насколько часто вам приходилось драться раньше?

— В юниорских лигах было два-три раза за год, но я вступаю в драку лишь тогда, когда заступаюсь за партнёров по команде.

«Дерби с «Ак Барсом» — единственное в своём роде»

— А как вам работается с Николаем Цулыгиным, бывшим защитником «Анахайма»?

— У него отличное владение английским, и он сильно помогает мне — особенно при игре в меньшинстве, так как к большой площадке приходится адаптироваться, что у меня не сразу получалось. Николай даёт хорошие советы, к его требованиям было легко привыкнуть.

— Ваш силовой на Шумакове попал в хайлайты. Часто делали подобное в своей карьере раньше?

— Думаю, во второй раз, но на профессиональном уровне впервые.

Видео яркого момента: Видео Защитник «Салавата» Мелош силовым приёмом отправил Шумакова на скамейку запасных уфимцев

— После того как разбили стекло силовым на Сафине, не получили прозвище в команде типа Разрушителя?

— Нет, парни только шутили про то, что мне надо будет платить за разбитое стекло. Сначала я не понял, шутка это или нет, поэтому пришлось спросить об этом всех. Мне было немного страшно за соперника, так как стекло разбилось — к счастью, он не получил травму и в порядке.

— В матчах с «Ак Барсом» «Салават» играет в особой форме за специальный трофей. Припоминаете такие дерби в юниорских лигах?

— Не думаю, что можно найти какое-то сравнение в американском хоккее, атмосфера здесь единственная в своём роде. Ты знаешь, против какой команды выйдешь сегодня, и понимаешь, что это будет отличный вечер.

— Нашли любимое место в Уфе?

— Да, ресторан «Марко Поло» — там классная еда, обслуживание и сервис.