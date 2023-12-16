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Канадский защитник Николя Мелош — о звёздах НХЛ, игре против сборной России, американском быте и «Салавате Юлаеве»

«Из-за банд не смог взять на выезд свои костюмы». Яркий разговор с канадцем из «Салавата»
Родион Власов
Николя Мелош уже показал себя в КХЛ
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Николя Мелош уже показал себя в КХЛ мощными силовыми, а сейчас делится байками об американском хоккее.

«Где трансферы?» — вопрошала хоккейная Уфа в прошлом сезоне и в начале этого чемпионата. Пусть и не сразу, но «СЮ» заполнил свою легионерскую квоту: Джош Ливо уже вписался в первое звено команды, а Николя Мелош добавил глубины защите команде и много играет в меньшинстве. В одном матче Мелош вынес стекло Остапом Сафиным и силовым отправил Сергея Шумакова на скамейку «Салавата».

В интервью «Чемпионату» бывший защитник «Сан-Хосе» рассказывает о культурных отличиях франкоканадцев, против кого из русских игроков было сложно играть в сборной, в каком городе АХЛ игроки предпочитают не выходить из отеля, каково было выходить на лёд в одной команде с Карлссоном и Бёрнсом, а также о своей адаптации в уфимском клубе.

«Чем больше я вовлекался в хоккей, тем больше его любил»

— Вы родились в городе Лассаль, который дал миру Жака Лемера и Майка Крушельницки. Город помнит своих легенд?
— Я там родился, но вырос в другом месте. Впрочем, там всё дышит хоккеем, это настоящий образ жизни: как только ты можешь надеть на себя коньки, ты встаёшь на лёд и начинаешь играть. Это же произошло и со мной.

— Есть мнение, что хоккей в Канаде становится более труднодоступным. У вас не было проблем на старте?
— Нет, никаких проблем не возникало, мои родители всегда любили игру, поддерживали меня с самого первого дня. Какое-то время они заливали каток на заднем дворе, где мы с братом могли заниматься, тренироваться друг против друга один на один. Не могу сказать, что мне поначалу сильно нравилось: не хотелось учиться кататься, просто хотелось поиграть. Однако чем больше я вовлекался, тем больше я любил хоккей — и сейчас продолжаю его любить.

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— Когда вы только зашли в юниорскую команду в 16, как чувствовали себя в окружении ребят старше на 3-4 года?
— У нас была замечательная команда в мой дебютный сезон, мы уступили лишь в седьмой игре финала QMJHL. В составе было много ребят старше, многие из них тоже начинали карьеру в юниорской лиге в 16, поэтому они были очень добры, наш тренер тоже помог мне. Переход на новый уровень был несложным — я уже был габаритным парнем, просто надо было кататься лучше, и первый сезон был отличным как для меня, так и для клуба.

— Насколько сильно отличается уровень лиги Квебека от двух остальных лиг CHL?
— Это частая тема для обсуждения в Канаде — я думаю, они примерно на одном уровне. В последнее время квебекские клубы стали чаще выигрывать Мемориальный кубок, поэтому сейчас QMJHL чуточку лучше. Однако это сильно зависит от конкретного года.

Николя Мелош был задрафтован «Колорадо»

Николя Мелош был задрафтован «Колорадо»

Фото: AP/TASS

— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть на юниорском уровне?
— Пожалуй, Николай Элерс. Он очень хорош — быстр, умён, мастеровит. Кроме того, отмечу Энтони Бовиллье — думаю, против этих двух парней было сложно играть из-за скорости.

«Над франкоканадцами смеются из-за произношения»

— За карьеру у вас была чуть ли не дюжина одноклубников из России. Успели ли узнать от них какие-нибудь слова, кроме матерных?
— Моим первым русским одноклубником в «Бэйл-Комо» был Валентин Зыков: отличный парень, большой, могучий. Мне нравилось, как он играл и как он работал, он был отличным парнем и в раздевалке.

— Рассказы о том, что русские спортсмены за рубежом любят брендовые вещи — правда?
— Пожалуй, в этих рассказах есть доля правды. Думаю, они не сразу узнают о том, как спортсмены привыкли одеваться тут, поэтому поначалу они носят это, но потом чуть успокаиваются. Всем нравится модная одежда, никаких проблем, хотя поначалу было забавно видеть ребят, разодетых в «Гуччи». Тренеры не всегда реагировали на это, зависело от каждого конкретного наставника.

— Вы трижды играли в сборной лиги Квебека в суперсерии с Россией. Какими вам запомнились эти игры?
— Да, я провёл шесть матчей за это время, думаю, один из лидеров по этому показателю (лишь шесть канадцев, кроме Мелоша, сыграли столько же. — Прим. «Чемпионата»). Я помню, насколько страстными были матчи, как в них кипели эмоции. Было невероятно являться частью вечного противостояния, сыграть против такого количества классных оппонентов. Все матчи были упорными, битва шла до конца. Их система игры отличалась от нашей, и это делало игры более сложными: это было основным различием, и сложнее сказать про всё остальное.

— Против кого было сложнее всего играть в той команде?
— Валентин Зыков и Иван Барбашёв — два габаритных парня, которые могут сначала приложить тебя жёстким силовым, а потом все равно забить.

— Мемориал Глинки — для вас такая же почётная награда, как и ЮЧМ или МЧМ?
— У нас была отличная команда на том турнире, множество парней оттуда сейчас играют в НХЛ на классном уровне. Для нас новшеством была игра на большом льду, но в нашем составе было немало техничных игроков, и им, скорее, помогла такая площадка. Я тогда впервые побывал в Европе, это было новым классным опытом для меня.

Николя Мелош в юниорской лиге

Николя Мелош в юниорской лиге

Фото: Freestyle Photography/Getty Images

— Парни в сборных как-то подшучивают над франкоканадцами из-за их происхождения?
— В основном это касается произношения: у меня есть акцент, но это единственная вещь, на которую обращают внимание. Парни просто прикалываются, и это смешно, потому что иногда, когда я произношу слово, это не получается скрыть. Зачастую я точно знаю, как правильно должен сказать, но всё равно это получается смешно, когда я открываю рот.

— Какое главное отличие между франкоканадцами и англоканадцами?
— Нам нравится «пути́н» — блюдо из картошки фри с соусом и сыром. В принципе, больших различий между нами нет, разве что языковой барьер, но сейчас жители Квебека более активно изучают английский, это будет здорово.

«В полуфинале ECHL на разминке все просто начали драться»

— Поигравшие в Америке россияне говорят про опасные города в АХЛ типа Стоктона или Бейкерсфилда. Какой из выездов запомнился вам больше других?
— Стоктон: сейчас команда уехала оттуда, это хорошо для лиги. Раньше там располагался фарм-клуб «Калгари», который сменил город как раз перед тем чемпионатом, когда я там играл. Но я хорошо запомнил свой первый сезон: на выезд я взял красный и синий костюмы, но меня попросили выбрать чёрный и серый, так как красный и синий — цвета местных банд. Я подумал: «Боже мой, это же безумие! Мы просто едем играть в хоккей, почему мы должны думать про эти вещи?» Да, есть такие города, где команда просто остаётся в гостинице, где можно почувствовать себя спокойно.

У Дмитрия Завгороднего остались незабываемые впечатления от Стоктона:
Завгородний — о жизни в Стоктоне: как будто попадаешь в плохой район в GTA

— Основная ассоциация с АХЛ — автобусы. Насколько удобно перемещаться в них на большие расстояния?
— Мне не приходилось ездить на них — я играл в Западной конференции, там расстояния больше, и мы путешествовали с большим комфортом. Обычно мы играли сдвоенные матчи в пятницу и субботу: на выезд летели в четверг, а обратно – воскресным утром. В этом плане было легко, но сложно проводить два матча за два дня и потом отправляться в долгий полёт. Однако составители расписания старались сделать это полегче, и я не отправлялся на автобусные выезды.

— Вы поиграли в плей-офф ECHL. Эта лига уже больше напоминает антуражем фильм Slapshot? («Удар по воротам» или «Щелчок» — классический американский фильм 1977-го о низших хоккейных лигах. — Прим. «Чемпионата»)
— О да, были такие моменты. Помню, в полуфинале плей-офф на разминке все просто начали драться друг с другом. Я смотрел на это и не мог поверить своим глазам: это важный матч, и все вдруг повели себя так? Тем не менее уровень хоккея в ECHL был лучше, чем я ожидал, здесь были отличные игроки, а фанаты там болели страстно. Не могу сказать, что там были только драки, но они стали важной частью культуры этой лиги, и некоторые игры в этом плане получались особенными.

— Вспомните свои ощущения от первого матча в НХЛ?
— Это было во время пандемии: я помню, что на игру в Аризону должны были лететь мои брат и невеста, однако рейс был отменён. Тем не менее само чувство того, что я играю в НХЛ, было невероятным, мечта сбылась. Это ощущалось сюрреальным, в первой смене я просто пытался не сделать ошибок, получив такой опыт. Это один из лучших дней в моей жизни, без сомнения.

Николя Мелош (№53)

Николя Мелош (№53)

Фото: AP/TASS

— Какой момент за 57 игр в НХЛ вы запомнили лучше всего?
— Пожалуй, мой первый гол в лиге. Однако сама игра против легенд уровня Кросби, Кейна, Овечкина, Макдэвида была запоминающейся: ты стараешься не смотреть на них слишком часто, но тебе приходится играть против них.

«Бёрнс рассказал, что съел зебру из домашнего зоопарка»

— Ваш первый гол был против «Вашингтона». Не помните, Овечкин был на льду?
— Кажется, нет, но зато я точно помню, что ворота защищал Илья Самсонов!

— Каково было поиграть вместе с Эриком Карлссоном, Брентом Бёрнсом и Марк-Эдуаром Власиком в одной команде?
— Фантастический опыт, уверен, что все они в будущем попадут в Зал славы. Я праворукий защитник, как Карлссон и Бёрнс, так что просто наблюдать за тем, как они тренируются и работают каждый день, как они отдаются игре, было очень важно. Думаю, я научился у них многому, пытаюсь внедрить какие-то их сильные стороны в свою игру.

— Бёрнс в раздевалке такой же харизматичный шутник, как и в медиа?
— Да, он обожает приколы, но при этом он трудолюбив: когда надо работать, он работает, но в свободное время это невероятно смешной парень. Запомнился один момент, может, он был не шуткой: однажды у Брента болел живот, я спросил, что он ел накануне, и Бёрнси ответил «зебру». Я удивился — а он рассказал, что держит дома зоопарк и ест только тех, кого убивает сам. Брент покупает животных, заботится о них, но приходит время, когда он съедает их. Думаю, если он сказал это, то это было правдой.

У сына Бёрнса есть необычный кумир:
Брент Бёрнс: моему сыну 12 лет, и он пытается играть как Свечников

— Кого бы вы предпочли иметь в своей команде: праймового Карлссона, Бернса или Власика?
— Карлссона. Он делает на льду вещи, которые больше никто не может повторить, три раза выигрывал «Норрис» — думаю, он попадёт в Зал славы в первый же год, когда будет доступен для выбора. Иногда просто сложно поверить в то, как он сыграл в моменте, потому что для него это выглядит очень легко.

— В основном вы играли в паре с Власиком. Чему научились у него?
— Он франкофон, как и я, поэтому было легко сойтись с ним в быту и найти общий язык, Марк-Эдуар — очень позитивный парень. Я старался учиться у него: возможно, он не самый техничный игрок, но максимально эффективный. Я тоже стараюсь действовать просто и жёстко, поэтому с удовольствием играл вместе с ним.

«Играть в команде Козлова — удовольствие»

— Рассматривали ли другие варианты в Европе или КХЛ перед переходом?
— Да, и Саша Хмелевски, мой одноклубник по «Шаркс», сыграл в этом большую роль. Сейчас много говорится о политике, и играть в КХЛ не было первым приоритетом у многих, но Саша убедил меня в переходе, и сейчас я очень рад тому, что принял такое решение. Я считаю, что у нас прекрасная команда, отличный тренерский штаб, всё прекрасно, и мне не терпится двигаться дальше с «Салаватом».

— Между объявлением о вашем переходе и дебютом в лиге прошёл месяц. Так долго оформляли документы сейчас?
— Да, множество документов и мелких вещей. Это было стрессом, потому что кажется, что что-то может пойти не так, но всё было нормально. Полёт получился долгим, после него у меня был джетлаг, но это часть нашей работы.

Николя Мелош и Александр Самонов

Николя Мелош и Александр Самонов

Фото: photo.khl.ru

— Виктор Козлов имеет репутацию молчаливого человека в общении с прессой. Каков он на тренировках и в общении с командой?
— Половину сказанного я не понимаю, но Виктор старается быть прямым с командой, что облегчает парням понимание того, что от них хотят видеть. Мне нравится его стиль работы, удовольствие играть в его команде — думаю, это одна из причин того, что мы стали играть успешно.

— У вас была яркая драка с Кэмероном Ли. Насколько часто вам приходилось драться раньше?
— В юниорских лигах было два-три раза за год, но я вступаю в драку лишь тогда, когда заступаюсь за партнёров по команде.

«Дерби с «Ак Барсом» — единственное в своём роде»

— А как вам работается с Николаем Цулыгиным, бывшим защитником «Анахайма»?
— У него отличное владение английским, и он сильно помогает мне — особенно при игре в меньшинстве, так как к большой площадке приходится адаптироваться, что у меня не сразу получалось. Николай даёт хорошие советы, к его требованиям было легко привыкнуть.

— Ваш силовой на Шумакове попал в хайлайты. Часто делали подобное в своей карьере раньше?
— Думаю, во второй раз, но на профессиональном уровне впервые.

Видео яркого момента:
Видео
Защитник «Салавата» Мелош силовым приёмом отправил Шумакова на скамейку запасных уфимцев

— После того как разбили стекло силовым на Сафине, не получили прозвище в команде типа Разрушителя?
— Нет, парни только шутили про то, что мне надо будет платить за разбитое стекло. Сначала я не понял, шутка это или нет, поэтому пришлось спросить об этом всех. Мне было немного страшно за соперника, так как стекло разбилось — к счастью, он не получил травму и в порядке.

— В матчах с «Ак Барсом» «Салават» играет в особой форме за специальный трофей. Припоминаете такие дерби в юниорских лигах?
— Не думаю, что можно найти какое-то сравнение в американском хоккее, атмосфера здесь единственная в своём роде. Ты знаешь, против какой команды выйдешь сегодня, и понимаешь, что это будет отличный вечер.

— Нашли любимое место в Уфе?
— Да, ресторан «Марко Поло» — там классная еда, обслуживание и сервис.

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