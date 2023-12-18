Кузнецов заставит НХЛ поменять правила? Взялся за старое и принёс победу «Вашингтону»

Овечкин не смог забить в 13-м матче подряд, но это не помешало «Вашингтону» победить. Всё решил буллит челябинского мастера.

После поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (5:6 ОТ) у руководства «Каролины Харрикейнз» лопнуло терпение. Проваливший очередной матч в нынешнем сезоне 34-летний голкипер Антти Раанта оказался отправлен на драфт отказов. В этом сезоне Раанта принял участие в 14 матчах регулярки, продемонстрировав катастрофические статистические показатели – коэффициент надёжности 3,61 и 85,5 % отражённых бросков.

И последняя неудача в матче с «Нэшвиллом» стала последней каплей для «Харрикейнз». Главный тренер «ураганов» Род Бриндамор пытался быть предельно корректным в формулировках, но даже он не смог скрыть раздражения от выступления опытного голкипера.

«Мы все любим Антти. Он такой классный парень. Но вратарская позиция слишком важна для успеха команды», — высказался Бриндамор о мотивах принятого решения.

В отсутствие прошедшего через драфт отказов и уже отправленного в АХЛ Раанты полноценный шанс стать первым номером выпал российскому голкиперу Петру Кочеткову. Датский голкипер Фредерик Андерсен в лучшем случае только лишь через неделю сможет приступить к ледовым занятиям, а полноценное возвращение «сказочника» в строй ожидается не ранее середины января. Пока же именно Кочетков должен зарекомендовать себя как надёжный и стабильный страж ворот.

В сегодняшнем матче с «Вашингтоном» 24-летнему голкиперу пришлось серьёзно вступать в дело уже на третьей минуте первого периода, когда гости создали несколько опасных моментов в одной атаке. После вбрасывания Том Уилсон произвёл бросок в створ ворот, а первым на добивание подоспел Александр Овечкин. Не забивавший на протяжении 12 последних матчей капитан «Кэпиталз» имел отличный момент для взятия ворот, но с двух попыток не смог переправить шайбу с пятака в цель.

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Следом отличный шанс упустил белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас, а затем шайба оказалась в воротах «Вашингтона». Бывший защитник «столичных» Дмитрий Орлов заработал четырёхминутное большинство для «Каролины», которым его команда вроде как даже воспользовалась.

После броска Брэди Шея шайба нашла путь в ворота гостей, но гол американского защитника был отменён, так как его партнёр по команде Стефан Ноэсен инициировал контакт с голкипером «Кэпиталз» Дарси Кемпером во вратарской. Бриндамор пытался убедить судей, что Ноэсену в этом активно способствовал защитник «Вашингтона» Джоэль Эдмундсон, но арбитры были непреклонны.

Под занавес же первого периода Кочетков снова серьёзно выручил «Каролину». Уилсон в меньшинстве выкатился «один на один» с российским голкипером, но Пётр проявил чудеса хладнокровия и играючи забрал шайбу в ловушку после броска канадского форварда.

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Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – на гол нападающего хозяев Себастьяна Ахо быстро ответил защитник гостей Мартин Фехервари. Для словацкого защитника «Вашингтона» этот гол оказался первым в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом же периоде 24-летний Фехервари стал участником крайне неприятного эпизода. В одном из эпизодов словацкий защитник в падении ударил коньком по лицу канадского нападающего «Каролины» Джордана Стаала. Канадский форвард получил рассечение и был вынужден отправиться в раздевалку. К счастью, Джордан избежал серьёзной травмы и после перерыва смог вернуться на лёд.

А счёт к тому моменту по-прежнему был равным, хотя «Вашингтон» был крайне близок к тому, чтобы вырваться вперёд. После броска нападающего столичной команды Энтони Манты шайба умудрилась обстучать обе стойки ворот Кочеткова (по разу ударившись в правую и левую), но заветного для болельщиков гостей пересечения линии не состоялось.

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В третьем периоде штанги снова вышли на первый план, поочерёдно придя на помощь обоим голкиперам. В итоге судьба встречи решилась за пределами основного времени. В овертайме ближе к победе был «Вашингтон»: после броска Коннора Макмайкла шайба уже готова была пересечь линию ворот, но Шей в последний момент подстраховал Кочеткова и оставил «Каролину» в игре.

Всё решилось в серии буллитов, где автором единственной реализованной попытки стал Евгений Кузнецов. О фирменной манере выполнения буллитов российским форвардом неоднократно высказывался даже Уэйн Гретцки, и в какой-то момент в Северной Америке даже разгорелась бурная дискуссия на тему того, необходимо ли менять правила из-за действий воспитанника челябинского хоккея. Некоторые даже предлагали ввести контроль времени, который бы лимитировал количество отведённых секунд на выполнение буллита.

С тех пор Евгений несколько раз подряд не использовал свои попытки, и разговоры на эту тему чуть утихли. Но сегодня Кузнецов снова проявил себя на буллите. Интересно, что после неудачных попыток Евгений немного скорректировал свой подход к выполнению буллита. В сравнении с тем, как исполняется 99% буллитов в НХЛ, Евгений по-прежнему был очень медленным. Но для самого себя он был вполне быстр, ведь от момента подбора шайбы в центральном круге до момента непосредственного броска прошло «всего» восемь секунд. Кочетков справиться с броском соотечественника не сумел, и этот эпизод оказался решающим во всём матче.

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Все остальные буллиты оказались отражены, в результате чего Кузнецов стал одним из главных героев встречи. Овечкин продлил антирекордную серию без заброшенных шайб до 13 матчей, при этом завершив игру с показателем полезности «+1». «Вашингтон» же одержал важную победу над прямым конкурентом по турнирной таблице и вернулся в пока ещё очень виртуальную, но всё-таки зону плей-офф.