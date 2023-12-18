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Ротация в СКА, почему не играет Грицюк, куда пропали Лайпсик, Кадейкин, что не так с формированием состава в СКА

СКА держит в ротации два топ-звена. Что будут делать в Питере с Грицюком и Кадейкиным?
Лев Лукин
Что не так с формированием состава в СКА
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Агрессивная, но бессистемная селекция приводит к тому, что мастеровитые и опытные хоккеисты маринуются в армейском запасе.

«Ковровая» селекция СКА в межсезонье проходила с размахом, несмотря на то что после поражения от ЦСКА в финале конференции плей-офф-2022 Роман Ротенберг говорил о начальной стадии роста молодой команды. Но летом армейцы вновь прошлись ураганом по трансферному рынку, подписав кучу новых игроков разных навыков и умений: от чекера Павла Дедунова до технарей и звёзд лиги Сергея Толчинского и Брендана Лайпсика.

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Ради того, чтобы уместить весь свой огромный состав под потолок зарплат в СКА пошли на разные ухищрения типа пересмотра уже действующих контрактов. Но если в том, что армейцы в результате влезут «под кепку» каким-либо способом, сомнений не было, то насчёт рационального использования всех игроков на площадке в течение сезона возникали серьёзные вопросы. Глубина состава и внутренняя конкуренция – это прекрасно, но не в том случае, когда у тебя есть фактически два полноценных состава хоккеистов уровня КХЛ. Тут стоило ожидать либо ротации ради ротации, чем в Петербурге часто занимались в прошлые годы, либо того, что значительное число мастеровитых, опытных ребят будет перманентно маяться на скамейке запасных или и вовсе на трибуне.

По прошествии большей части регулярки мы видим, что в СКА пошли вторым путём. В глубокой ротации армейцев форварды Грицюк, Лайпсик, Дедунов, Старков, Кадейкин, Зинченко, защитники Камалов, Пашнин, голкипер Маттссон. Две тройки нападения, пара игроков обороны, вратарь – практически половина заявки команды на игру! Причём мы ведь говорим не о молодёжи, не о безызвестных ролевиках, а о состоявшихся, даже заслуженных в большей части хоккеистах, которые бы были железными игроками основы почти в любом клубе КХЛ.

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Понятно, что в нынешнем сезоне все они по разным причинам проиграли/проигрывают конкуренцию одноклубникам, но суть в том, что вышеперечисленные хоккеисты, исключая Пашнина и Камалова, – новички СКА. И главный вопрос – зачем брали этих самых новичков в таком количестве? Если не было чёткой стратегии, плана по их использованию, если не собирались доверять и давать шансы. При таком подходе, когда СКА просто забрал всё, что блестит, было очевидно, что объять необъятное не выйдет, что найти применение к каждому не получится и что «команда Ротация» пополнится громкими фамилиями. И вот сейчас мы видим, как хоккеисты, которые могли приносить много пользы в других клубах, быть лидерами, чаще надевают во время матчей СКА деловые костюмы вместо игровой формы.

Особенно абсурдны истории Грицюка, Кадейкина и Лайпсика. Первый, например, ушёл ради увеличенной зарплаты в СКА из «Авангарда» — клуба, давшего Арсению дорогу в большой хоккей – со скандалом, отказавшись от вполне адекватных, рыночных денег, которые омский клуб предлагал своему воспитаннику и ограниченно свободному агенту. В Петербурге Грицюк получил свои 50 млн в год, а вот о попадании в первое звено, что, по мнению Арсения, было проще сделать в СКА, чем в «Авангарде», и говорить не приходится. За ноябрь и декабрь нападающий сыграл только четыре полных матча за армейцев, да и в предыдущие месяцы неоднократно либо получал значительно урезанное время, либо и вовсе снимался тренерским штабом с игры. С 20 ноября Грицюк не попадает в заявку в СКА, а его деятельное участие в Кубке Первого канала в составе команды «Звёзды и ВХЛ» говорит о том, что дело вовсе не в травме. При этом за 21 матч за петербургский клуб, Грицюк, не имея большого айс-тайма и понятного места в составе, набил 12 очков и забросил восемь шайб – пятый снайперский показатель в команде. Но Арсений остаётся в ротации, потому что, видимо, тренерский штаб не знает, как встроить его в пресловутую систему. Так зачем тогда были все эти летние движения, от которых на текущий момент не выиграли ни Грицюк, ни СКА, ни «Авангард»?

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На большие деньги летом СКА подписал и Александра Кадейкина, более того – центрфорвард был назначен капитаном команды в сентябре после серии поражений. Удивляться тут было нечему, всё-таки Кадейкин – уважаемый, опытный, авторитетный хоккеист, много лет показывавший высокий уровень в «Салавате Юлаеве». Но после ошибки на вбрасывании (помните ту эпичную победу «Спартака»?) Александр вмиг потерял доверие. Пропустил несколько встреч, затем вернулся в состав, но, во-первых, уже в роли ассистента, а не капитана, а во-вторых, со значительно ужатым игровым временем.

Роман Ротенберг говорил относительно Кадейкина, что тот много пропустил и ему сейчас надо набирать форму через тренировки. Но абсурд заключается в том, что в СКА летом намеренно форсировали возвращение Александра именно к первой игре сезона, он быстрее, чем прогнозировалось, восстановился после тяжёлой травмы крестообразных связок, и первые пару месяцев регулярки Кадейкин, можно сказать, приходил в себя. При этом у далёкого от оптимальной формы хоккеиста была вполне приличная статистика (11 очков в 20 матчах), он выигрывал 58% вбрасываний, здорово проявил себя в первом армейском дерби, когда у СКА совсем не получалась игра. Как раз сейчас Александр, уже набравший форму через игры, и должен по идее выходить на проектную мощность, однако именно в этот момент в СКА Кадейкину «обрубают крылья».

Конечно, Александр должен спросить и с себя, что не настоял на нормальном восстановлении после непростой травмы. Но зачем СКА берёт опытного игрока, первого центра на большой контракт и при этом «душит» его уже в ноябре без веских причин? Вряд ли армейцы рискнут пойти в плей-офф с линейкой центральных Воробьёв – Глотов – Чивилёв – Бардаков, и по отношению к Кадейкину рано или поздно оттают, но зачем в принципе заманивать к себе мастеровитых хоккеистов, а потом мариновать их в запасе, воспитывать?

Александр Кадейкин

Александр Кадейкин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё больше вопросов по Лайпсику. Летом Ротенберг гордо рассказывал, как канадец сделал выбор в пользу культурной столицы России, отказавшись от бóльших денег в других клубах, активно раскручивалась история с получением Бренданом российского паспорта, да и в целом яркий, адаптированный к КХЛ форвард казался новым лидером СКА. Но старт регулярки Лайпсик провалил (три очка в 11 матчах, всего один гол), а со 2 октября он находится в списке травмированных. Проходила информация про сотрясение мозга, но даже с таким диагнозом отсутствие хоккеиста на протяжении двух с половиной месяцев вызывает вопросы. Складывается ощущение, что Лайпсик попросту и не нужен СКА, хоть с российским гражданством, хоть без него.

Брендан Лайпсик в борьбе

Брендан Лайпсик в борьбе

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И таких Лайпсиков и Грицюков, только с менее звучными фамилиями, в петербургском клубе много. Собственно, мы уже перечисляли завсегдатаев ротации. Будет ли с кем-то расставаться СКА перед дедлайном? Сильно вряд ли. Не в правилах армейского клуба отпускать кого-то по ходу сезона, даже если ошибка с подписанием становится очевидной уже к декабрю. А зачем и почему история с летним перебором в селекции и последующей безжалостной ротацией повторяется из года в год, мы вряд ли когда-то узнаем.

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