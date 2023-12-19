Вы их не знаете, а они забили больше Овечкина. Пять неожиданных снайперов НХЛ

№ 249. На этой позиции вы можете найти Александра Овечкина, если достаточно долго будете листать список снайперов НХЛ. Даже в собственной команде капитан «Вашингтона» делит только четвёртое место — такого момента в карьере Ови точно не было и, вполне возможно, скоро не будет. Советы Овечкину летят со всех сторон — от астрологов, тарологов, нумерологов, и странно, что никто не задал вопрос про безголевую серию Ови на итоговой пресс-конференции Владимира Путина.

Повторяться мы не будем: сложно представить, что за один год реализация бросков у такого атлета, как Овечкин, могла обвалиться в три раза (4,8% против 14,3% в прошлом году, который ещё называли неудачным). Однако нынешняя ситуация уникальна — и, чтобы лишний раз это подчеркнуть, расскажем о совершенно неожиданных снайперах, которые обогнали Овечкина. Здесь не будет звёзд, молодых талантов, классных защитников — только форварды, которые почти всю свою карьеру в НХЛ себя не проявляли или сравнительно недавно пробились туда из низших лиг.

Джастин Дэнфорт («Коламбус»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 32 матча, 14 (7+7) очков, «+1»

Возможно, самое известное имя в списке для российских болельщиков. Карьерный путь Дэнфорта невероятен: незадрафтованный форвард ростом 174 см играл в абсолютно неизвестном университете, потом через ECHL поехал в Финляндию — в принципе, в Европе он мог бы и остаться. Однако в «Витязе» с их звериным чутьём на иностранцев разглядели Дэнфорта: невероятная игра звена ДДТ (Даугавиньш — Дэнфорт — Теденбю) и ковидный год помогли попасть в канадскую сборную на рижский ЧМ — и вот в 28 лет Джастин подписывает свой первый контракт в НХЛ.

Джастин Дэнфорт Фото: Paul Vernon/AP/ТАСС

Дэнфорт всю свою карьеру пахал — даже из университета он выпустился с почти идеальным средним баллом, и путь в НХЛ Джастин пробил себе синяками, блокшотами и игрой в тело. Почти весь прошлый сезон форвард пропустил из-за травмы, но смог закрепиться в переполненном составе «Коламбуса». Сейчас на фоне более звёздных одноклубников, которые часто забивают на игру, бывший игрок КХЛ выглядит одним из самых духовитых парней в «мундирах». Даже Сидни Кросби отмечал, как трудно играть против Дэнфорта — и постоянно меняющиеся партнёры по звеньям и отсутствие времени в большинстве не мешают форварду забивать.

В арсенале Дэнфорта есть и такие приёмы: Видео Защитник «Тампы» Эрик Чернак вылетел на скамейку «Коламбуса» после толчка соперника

Сэм Лафферти («Ванкувер»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 32 матча, 15 (8+7) очков, «+15»

Когда Рик Токкет только пришёл в «Ванкувер», все очень опасались за будущее Андрея Кузьменко: он казался игроком, который вообще не вписывался в тренерскую философию Токкета. Поначалу казалось, что беспокоились все зря — однако в этом году Кузьменко не помогла даже хорошая результативность, и он отправился в четвёртое звено. Зато Лафферти, которого «Ванкувер» получил в обмене лишь перед стартом сезона, вполне архетипичный токкетовский игрок: быстроногий, пахарь, всегда готов идти до конца в прессинге и приложить соперника о борт.

Лафферти, что показательно, выпускник именно системы «Питтсбурга», пусть Токкет уже не работал в клубе на момент его дебюта. Сэм лучше всего раскрылся в прошлогоднем «Чикаго», где банально было некому играть: скоростные и бойцовские качества Лафферти помогли забить четыре шайбы «4 на 5» уже за половину сезона. Именно такой игрок был нужен Токкету, чтобы заигрывать в звене Элиаса Петтерссона — и такое «сожительство» оказалось продуктивным для всех.

Стефан Ноэсен («Каролина»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 31 матч, 19 (9+10) очков, «+11»

Первораундник-2011 мог выиграть золото уфимского МЧМ, но в Россию Ноэсен не поехал из-за десятиматчевой дисквалификации. Очень долго Ноэсена и нельзя было назвать полноценным игроком уровня НХЛ: он пробился в состав «Нью-Джерси» в тот период, когда там банально некому было играть, а после одного удачного сезона моментально последовал провальный. В 29 лет Ноэсен провёл полный чемпионат в АХЛ, стал лучшим снайпером лиги — и после такого американцы обычно отправлялись либо в КХЛ, либо на швейцарский пансион.

Стефан Ноэсен Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

Однако Ноэсен, как и Лафферти, попал к своему тренеру: Роду Бриндамору нужны люди, играющие в стиле «вбросил — приложил — бросил», и 30-летний уже форвард прекрасно вписался в этот тактический стиль. «В детстве я был психопатом — меня могли удалить раз пять за игру, мне нравилось идти в силовые, драться и всё такое. Я был больше всех и лидировал в команде по голам и штрафным минутам», — рассказал форвард прессе. Свою роль в команде Ноэсен описывает кратко: «Получить шайбу и отдать мастеровитым парням». Впрочем, какие-то броски достаются и ролевику, который используется ещё и в большинстве, чтобы закрывать вратаря.

Джейсон Дикинсон («Чикаго»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 30 матчей, 14 (9+5) очков, «+3»

Дано: 28-летний игрок, который за свою карьеру ни разу не пробивал 10 шайб в сезоне НХЛ, причём оказался в одной команде с лучшим молодым игроком лиги и потенциально главным талантом десятилетия. Легко вообразить, что на безрыбье Дикинсона просто поставили в звено к Бедарду, где габаритный ролевик помогает Коннору адаптироваться к большой лиге. А вот и нет, все свои очки Дикинсон набрал без участия лучшего бомбардира команды и в топ-6 вообще редко поднимался.

Первораунднику-2013 понадобилось три года, чтобы пробиться в состав «Далласа», но габаритных и жёстких игроков для нижних звеньев у «звёзд» было достаточно, а кем-то покруче Дикинсон не стал. Из-за этого Джейсон транзитом через «Ванкувер» попал в «Чикаго», где в какой-то момент просто некому было играть. Сейчас форвард идёт на лучший сезон в карьере — и показательно, что из девяти его шайб три заброшено без ассистентов: Дикинсон зачастую сам выцарапывает шайбу у соперника и благодаря габаритам пробивается к чужим воротам. «Не думаю, что я поменял стиль игры, просто стал больше атаковать», — скромничает нападающий «Чикаго».

Майкл Карконе («Аризона»)

Статистика в сезоне-2023/2024: 29 матчей, 17 (14+3) очков, «+4»

Когда сборная Канады в мае добавила лучшего бомбардира АХЛ в свой состав, это только ухудшило впечатление о беззвёздной команде и вызвало всеобщую реакцию: совсем забили на турнир. Однако Карконе как влитой вписался в стиль той кусачей и злой команды, выиграл свой первый большой трофей, а теперь сенсационно играет в основе «Аризоны». «Койоты» вообще приятно удивляют в первой трети сезона, и Карконе — лучший снайпер этой команды.

Майкл Карконе Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

Кто-то из болельщиков пошутил в соцсетях, что имя форварда больше напоминает мафиозного босса из 1950-х, но никакой «крыши» у Майкла не было. 175-сантиметровый форвард прошёл классический путь игроков такого плана: не был задрафтован, поменял несколько фарм-клубов АХЛ и нашёл себя в «Аризоне». В прошлом году Карконе не только набрал 85 очков в АХЛ, но и 127 минут штрафа — и это прекрасно описывает игровой стиль форварда. Конечно, ему помогает безумнейший процент реализации (32,6%), который в скором времени наверняка пойдёт на спад — но хоккеист заслужил это везение тем, что никогда не сбавляет оборотов в своей игре.