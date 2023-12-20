Капризов проснулся? Оформил дубль и установил очередной рекорд «Миннесоты»

«Миннесота» очень тяжело входила в сезон, но после замены Дина Эвасона на Джона Хайнса пришла в себя — «дикари» выиграли семь из первых 10 матчей под руководством американского специалиста и вплотную подобрались к зоне плей-офф, вновь став участниками гонки за попадание в кубковую восьмёрку.

Очередным испытанием для «Уайлд» стал выезд в Бостон — к моменту начала встречи «Брюинз» лидировали в Восточной конференции, и, хоть они и проиграли три из пяти последних матчей, всё равно выглядели фаворитом в предстоящей игре. На протяжении большей части времени они этот статус оправдывали — несмотря на быстрый пропущенный гол, «мишки» перевернули ход встречи ещё до перерыва благодаря дублю Давида Пастрняка. Вторую шайбу чешский форвард забросил за доли секунды до сирены — обескураживающая концовка периода для «дикарей».

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Вторая двадцатиминутка встречи прошла без заброшенных шайб, но запомнилась яркой дракой с участием Патрика Маруна — нападающему «Уайлд» не понравился силовой приём от Паркера Уозерспуна, и он отомстил обидчику, взяв верх в кулачном бою.

На «Миннесоту» этот заряд подействовал не сразу — вторую треть гости проиграли по броскам со счётом 7:16, заставив потрудиться вернувшегося в игру Марка-Андре Флёри. Во время флеш-интервью после этого отрезка форвард «дикарей» Брэндон Дьюхейм отметил, что Цветочек делает «особенные вещи в свои 50 лет».

Канадский вратарь продолжил надёжно играть и в третьем периоде, дав шанс своей команде отыграться и добыть очки в непростом выезде. И «Миннесота» действительно смогла это сделать. Спустя шесть матчей без заброшенных шайб проснулся Кирилл Капризов, который сравнял счёт в середине заключительной трети основного времени, успешно сыграв на добивании.

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А уже через пару минут «дикари» и вовсе повели — вперёд свою команду вывел Райан Хартман, уверенно разобравшийся с Улльмарком после серии рикошетов на пятаке.

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Впрочем, удержать победный счёт до сирены у «Уайлд» не получилось — «Бостон» надавил на оборону противника и всё-таки перевёл игру в овертайм за минуту до конца основного времени. «Мишки» штурмовали ворота Флёри, нанеся 19 бросков в створ за третий период. Марк-Андре тащил почти всё, но один раз всё-таки пропустил — Маршан буквально затолкал шайбу за линию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Зато Цветочек, в отличие от своего визави, не пропустил в дополнительное время — «Миннесота» убежала в контратаку, и Капризов с передачи Эрикссона Эка прошил шведского голкипера хозяев, принеся «дикарям» победу!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В это трудно поверить, но Кирилл впервые в сезоне смог забросить больше одной шайбы за матч — и это в 30-й игре! Но он сделал это в самый необходимый момент, заодно установив рекорд клуба по голам в овертаймах — россиянин принёс «Миннесоте» уже седьмую победу в дополнительное время, чего в истории «Уайлд» не делал ещё никто.

При этом в тройку звёзд матча Капризов не попал — там оказались Флёри, Пастрняк и Хартман. С другой стороны, вряд ли его это волнует — «дикари» смогли в очередной раз взять два очка, что позволяет им и самому Кириллу в том числе чувствовать себя гораздо увереннее.