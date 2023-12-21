Бьют рекорды, но денег нет. Как дела у «Йокерита» после побега из КХЛ

Русско-финские отношения сейчас отмечены взаимным ресентиментом: как в спорте, так и в политике. Роман Ротенберг и другие хоккейные спикеры постоянно вспоминают финнов в своих разговорах, а финские политики закрывают границу с Россией. В числе тех, кто сейчас строит забор с колючей проволокой на «восточном рубеже», оказался и один из сыновей Теэму Селянне, служащий в финской армии.

Вступление «Йокерита» в КХЛ в своё время вызывало протесты местных болельщиков, которые поутихли на фоне звёздного состава и неплохой игры в регулярке. Однако два года назад «джокеры» самораспустились посреди плей-офф и вернулись домой побитыми — дома на них повесили клеймо русских агентов и вылили несколько вёдер помоев. «Йокерит» остался бездомным («Хартвалл Ареной» владеют попавшие под санкции Ротенберг и Тимченко) и пропустил весь прошлый сезон, а нынешний начал только в Местисе, второй по уровню лиге.

Бывший владелец «джокеров» Харри Харкимо уже успел покаяться местной прессе: «Это было плохо, и я сожалею, что отправил «Йокерит» в КХЛ. В России у меня больше ничего нет. Я ушёл из клуба пять лет назад. Оглядываясь назад, это была ошибка, но тогда я так не думал. Все компании сотрудничали с россиянами». Сейчас «джокерами» владеет как раз Селянне — он выкупил клуб при фактическом посредничестве Яри Курри. Финская легенда за время своей работы в КХЛ, где Курри был членом совета директоров лиги, тоже обрушил свою репутацию на родине, где готовы были искать русских агентов под подушкой.

Яри Курри Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В межсезонье их почти нашли: на форме «Йокерита» обнаружились красные звёзды. Клуб тут же заявил, что ничего такого он в виду не имел, а сами рекламодатели вообще ассоциировали себя в первую очередь с красной ковровой дорожкой и кинозвёздами. «Мы приносим свои извинения и теперь полностью понимаем, что с красной звездой связано много негативного исторического и политического заряда. Мы обсудили этот вопрос с представителями Red Carpet и вместе решили изменить цвет звезды для будущих матчей», — экстренно залез в норку клуб. В итоге звёзды сделали синими.

С чисто хоккейной точки зрения «Йокерит» не шикует. В составе немного людей, которые имеют большой опыт игры в элитных дивизионах: лишь три человека провели больше ста матчей в СМ-Лиге. Бывший игрок КХЛ в команде только один — бывший голкипер «Нефтехимика» Вилле Колппанен, карьера которого резко спикировала за несколько лет. У команды будет один представитель на МЧМ: задрафтованный «Питтсбургом» габаритный защитник Калле Кангас.

Главным активом команды оставались её болельщики. Бо́льшую часть своих игр «Йокерит» проводит в дальнем пригороде Хельсинки Керава, где стабильно заполняет арену-крохотульку на 1240 мест. Несколько матчей клуб сыграл в старом Ледовом дворце Хельсинки, где играет злейший враг «джокеров» ХИФК. Два из них собрали аншлаг (8200 зрителей) и побили рекорд посещаемости Местиса. Местные болельщики, опрошенные финскими СМИ, говорят, что для них был важен сам факт возвращения в местную лигу — даже если это Местис, а годы в КХЛ чувствовались какими-то не такими. Мы можем возмущаться, но вполне естественно, что исторические соперники возбуждают финнов больше, чем «Сибирь», «Торпедо» или «Автомобилист».

Стоит отметить, что «Йокерит» вызывает всплеск посещаемости и на выезде: несмотря на то что «джокеров» охаяли и звёзд у них нет, люди всё равно идут на них посмотреть. Показательный факт: матч «Йокерита» в гостях у клуба «КООВЕЕ» посетили 4458 человек, немалую часть которых составляли выездные, а на следующую игру «КООВЕЕ» пришли лишь 419 зрителей. «Джокеры» сейчас проводят тур по провинциальным аренам Финляндии, который можно сравнить с историей московского «Спартака» в первой футбольной лиге – 1977.

Журналист газеты Ilta Samonat описывает, как охранник одной из маленьких арен говорил фанатам «пейте больше пива, и мы немного заработаем»: кассовые сборы с таких матчей крайне важны. Другой автор той же газеты отмечает, что атмосфера на матчах «Йокерита» порой похожа на матч плей-офф.

Фанаты «Йокерита» Фото: jokerit.fi

Но понятно, что все ждут «Йокерит» в СМ-Лиге — несмотря на весь тот яд, который на клуб успели вылить (некоторые местные депутаты предлагали не пускать команду в элитный дивизион до 2030-го), это один из важнейших местных брендов. Матчи «Йокерит» — ХИФК на открытом воздухе собирали 35 тысяч зрителей — пожалуй, ни у одной вывески местного чемпионата нет такого потенциала. В октябре СМ-Лига объявила, что возвращает переходные матчи с командами Местиса: до этого десятилетие финская элита была закрытым клубом, новые команды туда попадали, но не по спортивному принципу.

Понятно, что это решение принималось в первую очередь для «Йокерита»: в Местисе сейчас мало команд, которые могли бы потянуть возможности СМ-Лиги. Однако «джокеры», ко всеобщему удивлению, отказались от такого счастья сами. «Мы не считаем цену оправданной и разумной. Мы подсчитали, что продвижение в лигу обойдётся как минимум в € 7 млн в первом сезоне, а общие затраты могут дойти до € 9 млн. Бюджет на игроков должен составлять не менее € 2 млн. Цель «Йокерита» прежняя – играть на уровне высшей лиги. Но условия должны быть такими, чтобы там была возможность вести разумную экономическую деятельность. Сейчас это невозможно», — сказал президент клуба Микко Саарни.

Камнем преткновения сейчас является вступительный взнос. Это не $ 650 млн, которые затребовала НХЛ от «Сиэтла», но для того, чтобы войти в долю акционеров СМ-Лиги, «Йокерит» должен выложить € 3,8 млн. Понятно, почему это возмущает руководство клуба: большинство финских грандов, которые образовали лигу, никаких взносов не платили и играли бесплатно с самого основания. Много денег во второй лиге не заработать даже на имени Селянне: клубы там в основном убыточны.

Момент игры «Йокерита» Фото: jokerit.fi

Три клуба, которые пополнили чемпионат в последние несколько лет («Спорт», «Йукурит» и «КооКоо») платили в два раза меньше — € 1,7 млн. € 2 млн зарплатного бюджета — тоже немаленькая сумма, ведь прямо сейчас «Йокерит» тратит на игроков € 350 тыс., это рост в шесть раз. Из-за этого некоторые финские хоккейные деятели выступают против планов по переходным матчам: откуда более скромные команды найдут такие деньги для повышения в классе? Пока однозначно перейти в лигу выше готов только «Киекко-Эспоо» из второго по величине города страны с неплохой ареной: но и у их заявки комиссия пока нашла изъяны.

В спортивном плане, который пока мало что значит для будущего, «Йокерит» смотрится неплохо: средний возраст команды — лишь 22,7 года, в ней нет легионеров, но «джокеры» идут на третьем месте регулярки. Несколько дней назад «Йокерит» выиграл у аутсайдера ФПС 12:2, став командой, которая впервые с 1989-го забросила столько шайб в одной игре. Но есть ощущение, что такого классного состава, какой был у «джокеров» в их последний сезон в КХЛ, зрители в Хельсинки больше не увидят.