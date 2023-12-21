12 топ-матчей пятницы: НХЛ, НБА, фигурка и финал клубного ЧМ

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Посмотреть все события 22 декабря в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько голов забьют русские игроки?

Дебют Ивана Мирошниченко в «Вашингтоне» смог затмить рекордную безголевую серию Александра Овечкина. Иван играл в одном звене с Евгением Кузнецовым — а скоро они могут сыграть против клуба с целым звеном из России. «Коламбус» посвятил звену Дмитрия Воронкова, Кирилла Марченко и Егора Чинахова отдельную картинку на русском, правда, умудрился перевести всё неправильно. С учётом Ивана Проворова и Даниила Тарасова, на лëд могут выйти сразу восемь наших хоккеистов.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обретëт ли «Тампа-Бэй» стабильность?

«Молнии» в этом году немало забивают и очень много пропускают, чередуя разгромы и разгромные поражения. Это чем-то напоминает положение «Колорадо»: чемпионы резко потеряли в глубине после победного плей-офф, и Никите Кучерову часто приходится тянуть команду в одиночку, как и Натану Маккиннону. Однако сейчас против «Тампы» на лëд выйдет чуть ли не самая глубокая команда лиги, где звëзды есть и в третьем звене. Что окажется важнее: гений одиночки или ровный уровень таланта?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто забьëт больше: Малкин или Свечников?

Оба клуба в этом году чередуют победы и поражения. «Каролина» пока удивляет слабой игрой в обороне и худшей по статистике вратарской бригадой НХЛ, за что недавно Антти Раанта поплатился драфтом отказов. «Питтсбург» же пока не может найти ту атакующую игру, которую ждали от команды после перехода Эрика Карлссона, забитое звëздными игроками большинство пока сильно сбоит. Кто окажется сильнее в битве хромающих команд?

Русский снайпер уже успел высказаться после возвращения: Видео А. Свечников высказался о своей первой шайбе после возвращения в состав «Каролины»

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 22 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справятся ли гости с мощной атакой «оленей»?

На данный момент нападение «Милуоки Бакс» является вторым лучшим в НБА после «Индианы Пэйсерс». «Оленям» предстоит встреча в регулярном чемпионате с «Орландо Мэджик», которые обладают четвёртой защитой в лиге, пропуская в среднем 109,9 очка. Обе команды находятся в топ-4 Восточной конференции, поэтому будет интересно посмотреть за тем, остановит ли «Орландо» одну из лучших атак в лиге?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: победит ли «Лос-Анджелес Клипперс» в 10-м матче кряду в НБА?

После обмена разыгрывающего Джеймса Хардена «Лос-Анджелес Клипперс» уступил в пяти матчах кряду с ним в составе. Но затем дела у команды стали налаживаться. Теперь «парусники» имеют самую продолжительную действующую победную серию во всей лиге, которая насчитывает девять игр. При этом противостоять клубу из Лос-Анджелеса будет занимающая второе место турнирной таблицы Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» с отлично зарекомендовавшими себя лидерами. Добудут ли подопечные Тайрона Лю 10-ю победу в регулярном чемпионате подряд?

🏀 5:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: каким получится матч лидера Западной конференции и победителя внутрисезонного турнира?

«Миннесота Тимбервулвз» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 20 победами в 26 матчах. Команда в последнее время отлично себя зарекомендовала и продолжает набирать обороты. В свою очередь, «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает лишь восьмое место на плотном по результатам Западе. Но при этом «озёрники» победили в первом в истории внутрисезонном турнире. Сумеют ли Леброн Джеймс и Энтони Дэвис доставить проблем «волкам» на выезде?

⛸️ 11:00: Фигурное катание — чемпионат России: произвольный танец, произвольная программа мужчин, короткая программа женщин

Интрига: кому достанутся первые комплекты медалей, кто захватит лидерство у женщин?

Во второй соревновательный день чемпионата России будут разыграны первые комплекты наград. Первыми свои медали получат танцоры — лидерство после ритм-танца захватили Александра Степанова и Иван Букин, следом идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, третьи — дебютанты Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Затем определится расстановка у мужчин — после короткой программы лидирует двукратный победитель этапов Гран-при Владислав Дикиджи, и совсем немного ему уступает действующий чемпион России Евгений Семененко. Третьим идёт Дмитрий Алиев, также откатавший программу чисто.

Наконец, последними на лёд выйдут девушки и покажут свои короткие программы. Сможет ли Камила Валиева стать первой в короткой программе? Приземлит ли тройной аксель Софья Муравьёва? Или всех опередит Аделия Петросян? А может, победительница первого вида программы станет сенсацией.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли команда из Уфы реванш за весеннюю серию плей-офф?

В прошлом сезоне «СЮ», несмотря на статус топ-клуба, играл не менее уныло, чем «Адмирал», и вылетел в первом раунде вполне справедливо. Сейчас ситуация поменялась: команда Виктора Козлова в один момент стала показывать зрелищный хоккей и использовать лучшие качества своих лидеров. «Адмирал» значительно перезагрузился в последний месяц, снова выглядит командой, против которой ужасно трудно играть, но провалы начала сезона команда Леонида Тамбиева может уже не успеть отыграть.

🎾 18:00*: Мировая теннисная лига, «Иглз» — «Хоукс», групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеют ли россияне показать класс?



На новом командном турнире — Мировая теннисная лига — топовые россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева сражаются за команду «Иглз» («Орлы») на групповом этапе. Сумеют ли наши спортсмены показать класс и пробиться в финал?

⚽️ 18:00: «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак», Про-Лига, 18-й тур

Интрига: у Роналду очень неудобный соперник. Криштиану исправится?

В прошлый раз «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттифаку» (1:2) и в том числе поэтому прямо сейчас не может навязать «Аль-Хилялю» достойную борьбу за титул. Роналду и партнёрам очень нужны очки, иначе о победе в чемпионате Саудовской Аравии можно забыть. Ну и забить не помешало бы – этого соперника Криштиану ещё не огорчал.

🏆 ⚽️ 21:00: «Манчестер Сити» — «Флуминенсе», КЧМ, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» завоюет новый для себя трофей? Или это сделает «Флуминенсе»?

Кажется, «МС» выиграл уже все трофеи, что существуют. Но нет! В клубном ЧМ команда пока не побеждала. Потому что ранее в нём даже не участвовала. Зато теперь – да. В финале банде Хосепа Гвардиолы будет противостоять «Флуминенсе» – этот бразильский клуб, кстати, тоже никогда не брал данную чашку. Так что в любом случае победитель у КЧМ будет новый!

⚽️ 23:00: «Астон Вилла» — «Шеффилд», АПЛ, 18-й тур

Интрига: команда Эмери возглавит АПЛ?

Да, это будет промежуточный результат до встречи «Арсенала» и «Ливерпуля», но какая разница? Уже сам факт первого места «Астон Виллы» перед Boxing Day достоин уважения. К тому же взгляните на результаты бирмингемцев: последние шесть матчей в чемпионате Англии команда прошла без поражений. Занятно, правда, но в последней зарубе вышеуказанных клубов победил «Шеффилд» (1:0).