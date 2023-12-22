Тамбиева выручил журналист, «Спартак» вернулся на первое место. Итоги дня КХЛ

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22 декабря регулярный чемпионат КХЛ продолжился четырьмя матчами. Подводим итоги игр.

На 17-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Александра Хмелевски и Николя Мелоша открыл счёт в матче, реализовав большинство. Однако в дальнейшем уфимцы отличиться не смогли ни разу.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Бучельников с передач Никиты Аноховского и Юрия Паутова восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Даниила Гутика.

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Любопытно, что от поражения в серии послематчевых бросков гостей спас реализовавший свою попытку Александр Горшков. После матча с «Амуром» (3:4 Б) 6 декабря в разговоре с журналистом главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев пообещал выставить Горшкова на серию буллитов. Об этом Тамбиева попросил сам журналист.

«Назовите своего фаворита. Я поставлю, серьёзно. Горшков? Хорошо. Поставлю. Почему нет? Вы же болеете за «Адмирал». Со стороны виднее», — заявил тогда Тамбиев.

Сегодня главный тренер приморской команды сдержал своё слово, и Горшков реализовал одну попытку из двух. Благодаря точному броску Александра буллитная серия получила продолжение, в котором отличился Гутик.

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На третьей минуте первого периода Люк Джонсон с передачи Семёна Кошелева открыл счёт в матче. На пятой минуте второй двадцатиминутки Станислав Бочаров с передач Егора Коршкова и Кирилла Спиценко восстановил равенство в счёте. На шестой минуте периода Люк Джонсон с передач Никиты Гребёнкина и Григория Дронова вновь вывел магнитогорский клуб вперёд. На 17-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Павла Акользина сделал счёт 3:1.

На восьмой минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Станислава Бочарова и Александра Хохлачёва сократил отставание «Амура» до минимума. На последней минуте третьего периода Ефим Гуркин сделал счёт 3:3. Для Гуркина этот матч стал первым за хабаровчан после подписания контракта. В овертайме гости имели несколько опасных моментов, но забили хозяева – за 15 секунд до конца дополнительного отрезка победу «Магнитке» принёс Робин Пресс. Уральская команда прервала четырёхматчевую серию неудач.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

На девятой минуте первого периода Кайл Вуд с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Люк Локхарт с передачи Тайлера Вона удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Максим Шабанов с передачи Данила Юртайкина размочил счёт в игре.

На восьмой минуте второго отрезка игры Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Антона Бурдасова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Антон Бурдасов с передач Альберта Яруллина и Виталия Кравцова вывел челябинский клуб вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Данил Юртайкин забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В конце встречи Антон Бурдасов установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

На 13-й минуте первого периода Андрей Стась с передач Никиты Смирнова и Сергея Кузнецова открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Даниил Орлов с передач Семёна Ручкина и Егора Филина восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Егор Филин с передач Михала Чайковски и Александра Беляева вывел московский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Сэм Энас с передач Коди Кёррана и Сергея Кузнецова сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Николай Голдобин с передач Дмитрия Вишневского и Михаила Мальцева во второй раз вывел хозяев вперёд.

В конце игры Павел Порядин установил окончательный счёт в матче. Благодаря этой победе «Спартак» вернулся на первое место в турнирной таблице КХЛ, вновь опередив московское «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин набрал 55-е (27+28) очко в сезоне и повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. По 55 баллов набирали Бранко Радивоевич (сезон-2009/2010) и Александр Хохлачёв (сезон-2022/2023).

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