Такой наглости НХЛ ещё не знала. Сразу два лакросс-гола за один день!

До относительно недавнего времени попытки забросить в стиле лакросс не имели особую популярность. Да, были отдельные игроки, которые практиковали подобное, и даже успешно, но это была лишь капля в море — такие фокусы можно было увидеть крайне редко.

Изменил эту ситуацию Андрей Свечников. Российский нападающий «Каролины» стал первым хоккеистом, сумевшим забросить в НХЛ подобным образом, а вскоре он повторил своё же достижение, отличившись так дважды в течение пары месяцев.

Вскоре лакросс-голы стали появляться повсеместно — и по обе стороны океана. Такие шайбы зрители ещё не раз увидели в НХЛ, такой же гол оформил Матвей Мичков в решающем матче Кубка Харламова в 2022 году (а до него забивал так ещё два раза). Лакросс-голы даже добавили в самый известный хоккейный симулятор — настолько популярным стал этот бросок.

Сегодня едва ли не любой молодой талант стремится исполнить нечто подобное. Лакросс остаётся показателем высокой техники и при этом является дерзким способом заявить о себе — далеко не каждому хоккеисту нравится, когда на льду происходят такие вещи: «Моё мнение – я бы поменял правила и удалял игрока за попытку лакросса. Это неуважение к вратарю и его делу», — рассказывал как-то вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Впрочем, «отменять» лакросс-голы не стали, и в сегодняшнем игровом дне НХЛ, прямо в канун католического Рождества, сразу два хоккеиста подарили болельщикам такие зрелищные подарки. Хотя зрителям в «Энтерпрайз-центре» этот подарок вряд ли сильно понравился, ведь он побывал в воротах их любимой команды, да ещё и через считаные секунды после её гола — «Сент-Луис» не успел толком почувствовать лидерство, как пропустил сам!

Огорчил «блюзменов» не кто иной, как Коннор Бедард. Новичок «Чикаго» и новая суперзвезда лиги уверенно идёт навстречу «Колдеру», и его сегодняшний трюк — очередная заявка на получение этой награды. Бедард получил достаточно времени, чтобы принять пас за воротами Джордана Биннингтона, обогнуть их с шайбой на крюке и закинуть её прямо в верхний угол, преодолев попытку Тори Крюга помешать исполнить бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Автор другого сегодняшнего лакросс-гола — Тревор Зеграс — подобный финт в НХЛ проделывает уже не первый раз. Более того, он не только забивал в стиле лакросс, но ещё в одном случае отметился и лакросс-передачей! В общем, для него такое действие на этом уровне явно не в новинку.

Бросок Зеграса получился, кажется, ещё более зрелищным, чем у Бедарда. Тревор всё сделал гораздо быстрее и умудрился до последнего скрыть задуманное — никто даже не успел подумать, что американец исполнит лакросс, а шайба уже оказалась в сетке.

Этот подарок точно был по адресу — во-первых, встреча с «Сиэтлом» проходила на арене «Анахайма», а во-вторых — таким образом Зеграс отметил возвращение в строй спустя полтора месяца вне игры. Возможно, с этим голом к нему придёт и уверенность — пока нынешний сезон складывается для 23-летнего форварда крайне непросто, а этот лакросс стал для него лишь третьим результативным действием в 13 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такой наглости лига ещё не знала — уже один лакросс-гол является довольно вызывающим событием, а их сегодня оказалось аж два, что произошло впервые в истории НХЛ.

К сожалению для обоих игроков, их изобретательность не помогла «Чикаго» и «Анахайму» победить. «Блэкхоукс» каким-то образом отдали игру с 5:2, пропустив пять шайб всего за 11 минут третьего периода и проиграв 5:7, а «Анахайм» благодаря голу Зеграса смог лишь приблизиться к «Сиэтлу», который большего «уткам» сделать не позволил — 2:3.